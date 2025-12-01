Χριστούγεννα 2025: Πότε κλείνουν τα σχολεία και πότε ανοίγουν μετά την Πρωτοχρονιά 2026, οι ημερομηνίες ορόσημο για τις σχολικές διακοπές.

Η αντίστροφη μέτρηση για την πιο φωτεινή περίοδο του χρόνου έχει ξεκινήσει, με μαθητές και γονείς να οργανώνουν ήδη γιορτινά σχέδια, ταξίδια και οικογενειακές στιγμές. Φυσικά, το βασικό ερώτημα παραμένει ένα. Πότε θα κλείσουν τα σχολεία για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές και πότε οι μαθητές θα επιστρέψουν στα θρανία μετά την Πρωτοχρονιά.

Πότε θα χτυπήσει το κουδούνι για τις διακοπές των Χριστουγέννων 2025

Τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα σταματήσουν τα μαθήματα προπαραμονές Χριστουγέννων ήτοι την Τρίτη 23 Δεκέμβρη. Οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα προσέλθουν κανονικά στα σχολεία εκείνη τη μέρα θα τηρηθεί απουσιολόλιο μόνο που ενδέχεται να υπάρξει διαφοροποίηση ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα. Πολλά σχολεία εκείνη την ημέρα ιδίως στην Πρωτοβάθμιας ( Νηπιαγωγεία και Δημοτικά) πραγματοποιούν χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, γιορτές και δράσεις, δίνοντας ένα εορταστικό κλίμα πριν από το κλείσιμο.

Πότε ανοίγουν ξανά τα σχολεία μετά την Πρωτοχρονιά 2026

Μετά την εορταστική περίοδο και την αργία των Θεοφανίων στις Τρίτη 6 Ιανουαρίου, οι μαθητές θα επιστρέψουν κανονικά στη σχολική καθημερινότητα την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026. Οι συνολικές ημέρες ανάπαυλας υπολογίζονται περίπου σε δύο εβδομάδες, προσφέροντας τον απαραίτητο χρόνο για ξεκούραση και γιορτινές δραστηριότητες.