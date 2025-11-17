700 ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί «πιάνουν δουλειά» στα σχολεία.

Σε ΦΕΚ ανακοινώθηκε η λίστα με τους 700 ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς που αναμένεται να ανάλαβουν καθήκοντα σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου θα για το σχολικό έτος 2025-2026 στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενίσχυση και ενδυνάμωση της κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης και ανθεκτικότητας των μαθητών». Συνολικά προβλέπονται 700 θέσεις, εκ των οποίων: 484 για Ψυχολόγους ΠΕ23, 279 στην Πρωτοβάθμια kai 205 στη Δευτεροβάθμια ενώ οι 216 κοινωνικοί λειτουργοί ΠΕ30 κατανέμονται σε 163 στην Πρωτοβάθμια και 53 στη Δευτεροβάθμια

Η δράση στοχεύει:

στην ενημέρωση και υποστήριξη της σχολικής κοινότητας, στην ενδυνάμωση των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων, στην καλλιέργεια δεξιοτήτων διαχείρισης κρίσεων και απρόβλεπτων καταστάσεων, στη δημιουργία ενός ασφαλούς και υγιούς σχολικού περιβάλλοντος, στη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και της συνοχής της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Δείτε αναλυτικά τη λίστα με τα σχολεία