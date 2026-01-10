Η κατάργηση της πλατφόρμας δεν σημαίνει ανοχή στη βία αλλά επιστροφή στην ουσία της παιδαγωγικής ευθύνης και στην ενδυνάμωση του σχολείου.

Η άποψη ότι η πλατφόρμα αναφορών για ενδοσχολική βία και εκφοβισμό πρέπει να καταργηθεί δεν στηρίζεται στην άρνηση του προβλήματος, αλλά στην κριτική της αποτελεσματικότητας, της παιδαγωγικής λογικής και των συνεπειών της.

Τι έδειξε η μέχρι τώρα λειτουργία της πλατφόρμας αναφορών:

1. Η ενδοσχολική βία δεν αντιμετωπίζεται με «κουτάκια» και ηλεκτρονικές φόρμες.

Απαιτεί σχέση, εμπιστοσύνη, παρουσία, ισχυρή παιδαγωγική παρέμβαση.

Η πλατφόρμα υποκαθιστά την παιδαγωγική ευθύνη με διοικητική καταγραφή.

2. Η εύκολη δυνατότητα αναφοράς αποδυναμώνει τη διαμεσολάβηση του σχολείου, υπονομεύει τον διάλογο μεταξύ μαθητών–εκπαιδευτικών–γονέων και καλλιεργεί λογικές «καταγγέλλοντος–καταγγελλόμενου» αντί επίλυσης.

3. Η πλατφόρμα αναφορών αφαιρεί ρόλο και κύρος από τον εκπαιδευτικό αφού τον μετατρέπει από παιδαγωγό σε διαχειριστή περιστατικών, από φορέα πρόληψης σε υπόλογο, από πρόσωπο εμπιστοσύνης σε εν δυνάμει κατηγορούμενο. Ένα σχολείο χωρίς ισχυρό παιδαγωγό δεν μπορεί να είναι ασφαλές.

4. Η πλατφόρμα αναφορών μπορεί εύκολα να εργαλειοποιηθεί, μέσω υπερβολικών ή κακόβουλων αναφορών, στοχοποίησης σχολείων και εκπαιδευτικών, στατιστικής χρήσης δεδομένων χωρίς παιδαγωγικό νόημα.

Συμπερασματικά: Η ενδοσχολική βία και ο εκφοβισμός δεν καταπολεμούνται με πλατφόρμες, αλλά με:

σχολικές μονάδες που λειτουργούν με σαφές πλαίσιο κανόνων και ορίων συμπεριφοράς και συνεπειών για κάθε παράπτωμα,

ενισχυμένο παιδαγωγικό ρόλο των εκπαιδευτικών,

συστηματική και οργανωμένη πρόληψη,

θεσμοθετημένη σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας.

Η κατάργηση της πλατφόρμας αναφορών δεν σημαίνει ανοχή στη βία. Συνιστά επιστροφή στην ουσία της παιδαγωγικής ευθύνης και στην ενδυνάμωση του σχολείου ως ζωντανής κοινότητας αγωγής και πρόληψης.

(Τηλέμαχος Κουντούρης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης)