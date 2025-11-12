Σφοδρή κριτική έγινε μόνο για τον Δήμαρχο Πατρέων γιατί ξήλωσε τις πινακίδες των τραπεζών στα σχολεία!

Στην Καλλονή της Λέσβου «βούλιαξαν» τα σχολεία από τις βροχές, Δυο μέρες πριν έπεσαν σοβάδες σε σχολική αίθουσα στην Ηγουμενίτσα και λίγο πριν σε σχολική αίθουσα στο Πόρτο Ράφτη! Από τι όμως ενοχλήθηκαν το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση και τα φιλικά της μέσα;

Από το γεγονός ότι ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης κατέβασε κάποιες διαφημιστικές πινακίδες τραπεζών σε σχολεία, καθώς οι τράπεζες συμμετείχαν στην ανακαίνισή τους!

Απόδειξη όλα τα παραπάνω της παρακμής που υπάρχει στη χώρα και των πολιτικών σκοπιμοτήτων της κυβέρνησης...

Τ.Τε.