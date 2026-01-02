Η χαμηλότερη εισφορά που πλήρωνε ο ελεύθερος επαγγελματίας από τα 244,65 ευρώ τον μήνα θα αυξηθεί στα 251,26 ευρώ και η ετήσια αύξηση θα ανέλθει στα 79,27 ευρώ.

Από την 1/1/2026 πρόκειται να αυξηθούν οι εισφορές για περίπου 1,2 εκατομμύριο αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες. Η αύξηση θα κινηθεί ισόποσα με τον πληθωρισμό του 2025, κάτι που σημαίνει ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια αύξηση εισφορών κατά 2,6%.

Επομένως, η χαμηλότερη εισφορά που πλήρωνε ο ελεύθερος επαγγελματίας από τα 244,65 ευρώ τον μήνα θα αυξηθεί στα 251,26 ευρώ και η ετήσια αύξηση θα ανέλθει στα 79,27 ευρώ. Αντίστοιχα με τις εισφορές υπέρ σύνταξης, θα αυξηθούν και οι εισφορές για υγειονομική περίθαλψη, επικουρική σύνταξης και εφάπαξ. Οι μη μισθωτοί θα κληθούν έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 να επιλέξουν μία εκ των 6 ασφαλιστικών κατηγοριών, ενώ οι νέες φουσκωμένες εισφορές θα φανούν στα ειδοποιητήρια του ΕΦΚΑ στο τέλος Φεβρουαρίου.

Οι ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών θα αυξηθούν από 5 έως 16 ευρώ βάσει πληθωρισμού.

Οι επιβαρύνσεις κυμαίνονται:

από 5 έως 16 ευρώ μηνιαίως για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους,

από 1 έως 2 ευρώ για όσους έχουν επικουρική ασφάλιση,

από 0,70 έως 1,10 ευρώ για όσους καταβάλλουν εισφορές εφάπαξ παροχής,

και από 3,5 έως 10 ευρώ για τους αγρότες.

Οι νέες εισφορές ανά κατηγορία

Ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι

1η κατηγορία: 244,65 σε 250,53 ευρώ

2η κατηγορία: 293,59 σε 300,64 ευρώ

3η κατηγορία: 351,84 σε 360,28 ευρώ

4η κατηγορία: 422,90 σε 433,05 ευρώ

5η κατηγορία: 506,78 σε 518,95 ευρώ

6η κατηγορία: 659,39 σε 675,21 ευρώ

Επικουρική ασφάλιση

1η κατηγορία: 45,43 σε 46,52 ευρώ

2η κατηγορία: 54,76 σε 56,07 ευρώ

3η κατηγορία: 65,25 σε 66,81 ευρώ

Κλάδος Εφάπαξ Παροχών

1η κατηγορία: 30,29 σε 31,02 ευρώ

2η κατηγορία: 36,12 σε 36,99 ευρώ

3η κατηγορία: 43,10 σε 44,13 ευρώ

Αγρότες (ΟΓΑ)

1η κατηγορία: 145,63 σε 149,13 ευρώ

2η κατηγορία: 174,74 σε 178,93 ευρώ

3η κατηγορία: 209,69 σε 214,72 ευρώ

4η κατηγορία: 251,63 σε 257,67 ευρώ

5η κατηγορία: 302,90 σε 310,17 ευρώ

6η κατηγορία: 394,94 σε 404,43 ευρώ.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η πλειοψηφία των ελεύθερων επαγγελματιών επιλέγουν την πρώτη ασφαλιστική κατηγορία γιατί δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά. Συγκεκριμένα στην πρώτη κατηγορία ασφαλίζονται οι 8 στους 10 μη μισθωτοί με βάση την πρώτη επίσημη απογραφή που ανήρτησε ο ΕΦΚΑ για την κατανομή των ελεύθερων επαγγελματιών και των αγροτών στις ασφαλιστικές κατηγορίες που ισχύουν από την 1/1/2025.

Ενώ ενδεικτικό είναι ότι μόνο 1 στους 10 επιλέγει να ασφαλιστεί στην 6η και υψηλότερη κατηγορία.

Η πρώτη κατηγορία οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε χαμηλότερες μελλοντικές συνταξιοδοτικές παροχές σε αντίθεση με τις επόμενες κατηγορίες ασφάλισης και ειδικά στην 5η και 6η κατηγορία, όπου οι συντάξεις θα είναι διπλάσιες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής των μη μισθωτών (ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών) που άρχισε να δημοσιεύει ο ΕΦΚΑ σε σύνολο 1.258.211 μη μισθωτών με δραστηριότητα πάνω από 5 έτη, οι 972.261 (77,2%) είναι ασφαλισμένοι στην πρώτη κατηγορία. Από αυτούς, οι 637.208 είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι 335.053 αγρότες (πρώην ΟΓΑ).

Η μηνιαία εισφορά σύνταξης στην πρώτη κατηγορία των ελευθέρων επαγγελματιών είναι 180,58 ευρώ και των αγροτών 106,02 ευρώ.