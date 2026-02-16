Ο Alex Benzy Καραντώνης, ράπαρε στην παραλία του Survivor και άφησε τους «Αθηναίους» με το «στόμα ανοιχτό».

Το νέο επεισόδιο του Survivor, αν και ξεκίνησε με εντάσεις από την πλευρά των «Επαρχιωτών», βρήκε τους «Αθηναίους» σε ένα ιδιαίτερα ανάλαφρο και ευχάριστο κλίμα λίγο πριν αναχωρήσουν για να βρεθούν στο στίβο μάχης.

Συγκεκριμένα, ο Alex Benzy Καραντώνης, ο αδερφός του Gio Kay, ήρθε στο παιχνίδι για να φτάσει όσο πιο μακριά μπορεί και να πάρει τη θέση του αδερφού του.

Έχει δηλώσει μαχητικός και έτοιμος να κατακτήσει κάθε νέο αγώνισμα, ωστόσο το βράδυ της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου, απέδειξε στους συμπαίκτες του και τις ικανότητές του στη ραπ μουσική.

Όρθιος μπροστά από τους συμπαίκτες του, έδωσε τον καλύτερό του εαυτό και στη συνέχεια μίλησε στην κάμερα του ριάλιτι, δίνοντας υπόσχεση να μπει στο στούντιο:

«Όταν βγω από εδώ, θα πάω κατευθείαν στούντιο και θα το κάνω hit. Αυτό, θα είναι το ρεφρέν, θα δούμε τι θα γίνει με το couple. Θα πάει στα Top 10».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dggnea618qw1?integrationId=40599y14juihe6ly}