Η Ματθίλδη Μαγγίρα σχολίασε τον εθνικό τελικό της Eurovision και το τραγούδι «Ferto» του Akyla.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Το πρωινό», βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου η Ματθίλδη Μαγγίρα. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη συμμετοχή της Ελλάδας στη Eurovision, στον Akyla και το τραγούδι «Ferto», που θα εκπροσωπήσει τη χώρα το Μάιο στη Βιέννη.

Όπως δήλωσε, απόλαυσε την αδερφή της, Μπέττυ Μαγγίρα στη σκηνή του Sing for Greece, ενώ εξέφρασε την άποψή της αναφορικά με το τραγούδι «Ferto», πως είναι ένα κομμάτι, κατάλληλο για να εκπροσωπήσει τη χώρα στον μουσικό διαγωνισμό.

Για την επιτυχία του Akyla, τόνισε πως είχε ξεχωρίσει το τραγούδι από την πρώτη στιγμή, καθώς, όπως τόνισε, είναι θεατρικό και εντυπώνεται εύκολα στη μνήμη:

«Καταρχάς είχα δει τα τραγούδια στο στούντιο με το μικρόφωνο. Εκεί φαίνονται πάρα πολλά. Όταν είσαι μόνος σου είναι δύσκολο. Εκεί το είχε κερδίσει πολύ ο Akylas, και μόνος του χωρίς τους χορευτές μπορεί να το υποστηρίζει. Σωστά θεωρώ ότι στέλνουμε κάτι τέτοιο. Είναι πολύ πιασάρικο το τραγούδι, είναι theatrale».

Σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «Αυτό το τραγούδι σου μένει, καταγράφεται, εντυπώνεται. Βλέπω τους έξω τους youtubers πώς αντιδρούν, και ήδη τους έχει μείνει η λέξη «Ferto». Τον έχω για δεύτερη και για τρίτη θέση. Εύχομαι να μην έχει άλλο αντίστοιχο τραγούδι».

Μάλιστα, στάθηκε στις φωνητικές ικανότητες του 27χρονου καλλιτέχνη, αλλά και στο μήνυμα του τραγουδιού: «Ο Akylas έχει και φωνή, είναι καλό αυτό. Θεωρώ ότι η εποχή τώρα με τους πολέμους και με την ανασφάλεια την οικονομική ήθελε κάτι τέτοιο. Αυτό το τραγούδι φέρνει μια χαρά και βγάζει κάτι χαρούμενο, κωμικό, χρειάζεται πάρα πολύ στην εποχή αυτή».

Όσον αφορά την αδερφή της και το ενδεχόμενο να συνεργαστούν και πάλι μελλοντικά, τόνισε: «Θέλω πάρα πολύ να κάνουμε κάτι με την Μπέττυ. Έτσι όπως έρχονται τα πράγματα με τις δουλειές καμιά φορά… Εγώ τώρα κάνω το βράδυ θέατρο, η Μπέττυ είχε κλείσει ραδιόφωνο, δεν έχουν κουμπώσει τα πράγματα. Τα πράγματα που έρχονται από μόνας τους και κάθονται τότε γίνεται».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dggaxruemao1?integrationId=40599y14juihe6ly}