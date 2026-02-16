Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης», έρχονται με νέο επεισόδιο τηνς Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, στις 22:30.

Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» ξεκίνησαν να γράφουν την Τελευταία Πράξη. Και κανείς δεν ξέρει ποιος θα μείνει όρθιος, όταν γραφτεί η λέξη ΤΕΛΟΣ.

Κάθε επιλογή έχει κόστος, κάθε κίνηση κρύβει μια απειλή και κάθε αποκάλυψη φέρνει την καταστροφή ακόμα πιο κοντά.

Το παιχνίδι, πλέον, ανατρέπεται. Ο ρόλος του κυνηγού αλλάζει, οι θύτες γίνονται θηράματα και εκείνος που είχε την ψευδαίσθηση της νίκης θα τα χάσει όλα.

Η πραγματική εκδίκηση ξεκινά τώρα και θα είναι σκληρή.

«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Όσα θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο

Επεισόδιο 73

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μετά το βράδυ που πέρασε με τον Άγη, η Άννα στέλνει στον Χρήστο φωτογραφίες της μαζί του από το ξενοδοχείο. Απ’ την πλευρά του ο Άγης προσπαθεί να επικοινωνήσει με την Άννα, η οποία, όμως, δείχνει να τον αποφεύγει.

Την ίδια στιγμή, η Μαρίνα φοβάται πως αν οι εξετάσεις της για το αν μπορεί να κάνει παιδί δεν βγουν καλές, ο Χρήστος θα απογοητευτεί.

Ο Μάνος θέλει να βοηθήσει οικονομικά την κόρη του για να μη δουλεύει και να αφοσιωθεί στις σπουδές της, αλλά η Αφροδίτη αντιδράει πολύ έντονα στην πρότασή του.

{https://www.youtube.com/watch?v=RCPgGOZaLvQ}

Παράλληλα, η Κλέλια βλέπει εφιάλτες κι ανησυχεί πολύ για το μωρό της, ενώ η Βάνα ζητάει για άλλη μια φορά από τη Μάγια να μη φύγουν στο εξωτερικό.

Στην προσπάθειά του να πάρει πληροφορίες για την προσωπική ζωή της Άννας, ο Άγης μαθαίνει από τη Μάγια πως ο Φίλιππος ετοιμάζεται να παντρευτεί, αλλά όχι την Άννα.

Ο Άγης παρακολουθεί την Άννα, ζητάει εξηγήσεις και την απειλεί.

«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Κάθε Τετάρτη στις 22:30.