«Πόρτο Λεόνε»: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Ο κύκλος του αίματος για τις οικογένειες Καπετανάκου και Βούλγαρη δεν έχει κλείσει ακόμη ! Η σκυτάλη της εκδίκησης τώρα στα χέρια της Γαλήνης!

Οι εξελίξεις του σημερινού επεισοδίου «Πόρτο Λεόνε».

Επεισόδιο 32

Ο Ορέστης με τον Βούλγαρη ψάχνουν να βρουν τον Γρηγόρη που αγνοείται μετά από όσα έγιναν στο γαμήλιο τραπέζι, ενώ ο Γιάμαρης εξηγεί στην Γαλήνη γιατί της είχε αποκρύψει το παρελθόν της Άντζελας.

Τα νέα για την αυτοκτονία του Γρηγόρη βυθίζουν στο πένθος και στο θυμό την οικογένεια Βούλγαρη. Ο Γιάμαρης προειδοποιεί την Αλεξάνδρα ότι μπορεί να στοιχειοθετηθεί κατηγορία εναντίον της, ενώ ο Ηλίας προσπαθεί να καλύψει τα νώτα του.

Κάποιες ύποπτες κινήσεις της Ρίτας κάνουν τον Καπετανάκο να βάλει να την παρακολουθήσουν, ενώ η Κοραλία, στην προσπάθεια της να στείλει τα παιδιά της Βίκυς σε ένα ασφαλές μέρος, βρίσκει έναν απρόσμενο σύμμαχο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Αλεξάνδρα αποκαλύπτει στον Καπετανάκο ότι η Λένα έχει γεννήσει το παιδί του Στράτου και η Βούλα πηγαίνει στο σπίτι για να συλλυπηθεί τον Ορέστη. Μέσα στη θλίψη της, η Γαλήνη αποφασίζει να εκδικηθεί την Αλεξάνδρα για το κακό που έκανε στον γιο της.

{https://www.youtube.com/watch?v=8CWwXZ51uNg}

Η Γαλήνη Βούλγαρη (Κλέλια Ρένεση) θρηνεί το χαμό του παιδιού της. Η κόρη της η Λένα, (Χριστίνα Μαθιουλάκη) προσπαθεί να της δώσει κουράγιο. Τα νέα όμως που φέρνει η Ασημίνα (Στέλλα Γκίκα) θα είναι μαχαιριά στην καρδιά της χαροκαμένης μάνας: Ο Γρηγόρης (Βασίλης Μηλιώνης) είναι αυτόχειρας και η εκκλησία δεν επιτρέπει να γίνει κανονική κηδεία…

{https://www.youtube.com/watch?v=wvcyjzAgf0A}

Η Γαλήνη Βούλγαρη (Κλέλια Ρένεση) θρηνεί το χαμό του παιδιού της. Μόνη, σ’ ένα παγκάκι στο νεκροταφείο, ζητά από τον Σπύρο Γιάμαρη (Βασίλης Μπισμπίκης) να της φέρει το όπλο με το οποίο έβαλε τέλος στη ζωή του ο πολυαγαπημένος της γιος.

Ο Ντίνος Βούλγαρης (Αντώνης Καρυστινός) θρηνεί πάνω στον τάφο του παιδιού του. Είναι σπαραχτικός… Δίπλα, ο παππούς Μανώλης (Μιχάλης Αεράκης) αγκαλιά με την εγγονή του την Λένα (Χριστίνα Μαθιουλάκη) προσπαθεί να της δώσει κουράγιο αλλά φαίνεται να βλέπουν το λόγο του χαμού του Γρηγόρη από διαφορετική σκοπιά.

{https://www.youtube.com/watch?v=mH1njeN3VXk}

Ο καπετάν Μανώλης ρίχνει το άδικο στον Στράτο, η μικρή Λένα φαίνεται να θεωρεί αποκλειστικά υπεύθυνο τον πατέρα τους και το αξιακό του σύστημα για αξιοπρέπεια και τιμή της οικογένειας που οφείλει να έχει σε υπόληψη όλος ο Πειραιάς.

{https://www.youtube.com/watch?v=Gki27wH_7s8}