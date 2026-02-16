Όσα θα δούμε απόψε στις 20:00, στο νέο επεισόδιο της σειράς «Να μ’ αγαπάς».
Η Ζωή είναι απογοητευμένη από τη συμπεριφορά του Άγγελου…
Το σχέδιο της Σοφίας και του Χάρη αποτυγχάνει, καθώς η Άννα και η Φωτεινή βρίσκονται εγκλωβισμένες στο αμάξι στο χείλος του γκρεμού.
Η Ζωή μαθαίνει ότι ο Άγγελος εισέβαλε οπλισμένος στο σπίτι του Θεόφιλου και απογοητεύεται από τη συμπεριφορά του.
Η Νικαίτη και η Εβίτα προσπαθούν να πείσουν τον Θεόφιλο να φέρει πίσω τη Ζωή και ο Θεόφιλος δίνει τα ηνία της επιχείρησης στον Χάρη.
{https://www.youtube.com/watch?v=s-m8dddRFQo}
Ο Ορφέας και ο Λευτέρης μαθαίνουν για το τροχαίο των κοριτσιών από τη Σοφία και τρέχουν για βοήθεια.
Η Φωτεινή δεν είναι διατεθειμένη να ενδώσει στις προσπάθειες του Ορφέα για επανασύνδεση.
Η Σοφία δέχεται εκβιασμό από τον συνεργάτη της που της ζητά ένα υπέρογκο ποσό.
Ο Χάρης έντρομος ενημερώνει την Σοφία ότι στο αυτοκίνητο ήταν και η Άννα…
{https://www.youtube.com/watch?v=qmDItLmVQ2I}
{https://www.youtube.com/watch?v=APxpkpx0rCA}