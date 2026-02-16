Ωστόσο, οι περισσότεροι άνθρωποι, που έχουν αυτό το παράσιτο, δεν αρρωσταίνουν ποτέ και η νέα έρευνα από το UVA Health αποκαλύπτει το γιατί.

Ένα παράσιτο που μπορεί ήδη να ζει στον εγκέφαλό σας, έχει την ικανότητα να μολύνει τα ίδια τα ανοσοκύτταρα που έχουν σχεδιαστεί για να το εξαλείψουν.

Μία νέα έρευνα από το UVA Health, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science Advances, εξηγεί πώς το σώμα καταφέρνει να διατηρεί αυτή τη μόλυνση υπό έλεγχο.

Το Toxoplasma gondii είναι ένα δυνητικά επικίνδυνο παράσιτο που μολύνει τα θερμόαιμα ζώα. Οι άνθρωποι εκτίθενται συχνότερα μέσω επαφής με γάτες, μολυσμένα φρούτα ή λαχανικά ή μη καλά μαγειρεμένο κρέας. Αφού το παράσιτο εισέλθει στο σώμα, μπορεί να εξαπλωθεί σε πολλά όργανα και τελικά να εγκατασταθεί στον εγκέφαλο, όπου μπορεί να παραμείνει εφ' όρου ζωής.

Πιστεύεται ότι περίπου το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού φέρει το τοξόπλασμα, ωστόσο οι περισσότεροι άνθρωποι δεν εμφανίζουν ποτέ συμπτώματα. Όταν εμφανιστεί η ασθένεια, γνωστή ως τοξοπλάσμωση, είναι πιο σοβαρή σε άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Ερευνητές με επικεφαλής την ερευνήτρια Tajie Harris, ξεκίνησαν να κατανοήσουν πώς αντιδρά το ανοσοποιητικό σύστημα όταν το τοξόπλασμα εισβάλλει στα CD8+ Τ κύτταρα, δηλαδή τα κύτταρα που είναι εξειδικευμένα ανοσοκύτταρα υπεύθυνα για τη θανάτωση μολυσμένων κυττάρων.

«Γνωρίζουμε ότι τα Τ κύτταρα (ή Τ-λεμφοκύτταρα, εξειδικευμένα λευκά αιμοσφαίρια, ζωτικής σημασίας για το ανοσοποιητικό σύστημα, τα οποία ωριμάζουν στον θύμο αδένα) είναι πραγματικά σημαντικά για την καταπολέμηση του Toxoplasma gondii. Τα Τ κύτταρα μπορούν να καταστρέψουν τα μολυσμένα κύτταρα ή να ωθήσουν άλλα κύτταρα να καταστρέψουν το παράσιτο. Διαπιστώσαμε ότι αυτά τα Τ κύτταρα μπορούν να μολυνθούν και, αν μολυνθούν, μπορούν να επιλέξουν να πεθάνουν. Τα παράσιτα του τοξοπλάσματος πρέπει να ζουν μέσα στα κύτταρα, επομένως ο θάνατος των κυττάρων-ξενιστών έχει τελειώσει για το παράσιτο», δήλωσε η Harris, διευθύντρια του Κέντρου Ανοσολογίας Εγκεφάλου (BIG Center) στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια.

«Η κατανόηση του πώς το ανοσοποιητικό σύστημα καταπολεμά το τοξόπλασμα είναι σημαντική για διάφορους λόγους. Τα άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα είναι ευάλωτα σε αυτή τη λοίμωξη και τώρα έχουμε καλύτερη κατανόηση του γιατί και του πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους ασθενείς να καταπολεμήσουν αυτή τη λοίμωξη».

Η άμυνα κατά της αυτοκαταστροφής

Η Harris και η ομάδα της ανακάλυψαν ότι τα CD8+ Τ κύτταρα βασίζονται σε ένα ισχυρό ένζυμο που ονομάζεται κασπάση-8 για τον έλεγχο του Toxoplasma gondii. Η κασπάση-8 παίζει κεντρικό ρόλο στη ρύθμιση των ανοσολογικών αποκρίσεων και μπορεί να ενεργοποιήσει μια διαδικασία που προκαλεί την αυτοκαταστροφή ενός κυττάρου.

Σε εργαστηριακά πειράματα, ποντίκια που δεν είχαν κασπάση-8 στα Τ κύτταρά τους, ανέπτυξαν πολύ υψηλότερα επίπεδα Toxoplasma gondii στον εγκέφαλό τους σε σύγκριση με ποντίκια των οποίων τα Τ κύτταρα παρήγαγαν το ένζυμο. Αυτό συνέβη παρόλο που και οι δύο ομάδες εμφάνισαν ισχυρές ανοσολογικές αποκρίσεις κατά της λοίμωξης.

Η διαφορά στα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακή. Τα ποντίκια με κασπάση-8 παρέμειναν υγιή, ενώ εκείνα που δεν είχαν αρρώστησαν σοβαρά και πέθαναν. Η εξέταση του εγκεφαλικού τους ιστού έδειξε ότι τα CD8+ Τ κύτταρα τους ήταν πολύ πιο πιθανό να μολυνθούν από το παράσιτο.

Αυτά τα ευρήματα δείχνουν ότι η κασπάση-8 παίζει κρίσιμο ρόλο στον περιορισμό του Toxoplasma gondii μέσα στα Τ κύτταρα. Τα αποτελέσματα προσθέτουν επίσης στις αυξανόμενες ενδείξεις ότι αυτό το ένζυμο είναι γενικά σημαντικό για να βοηθήσει τον οργανισμό να ελέγξει τις μολυσματικές απειλές.

«Εξετάσαμε την επιστημονική βιβλιογραφία για να βρούμε παραδείγματα παθογόνων που μολύνουν τα Τ κύτταρα. Βρήκαμε πολύ λίγα», δήλωσε η Harris, μέλος του Τμήματος Νευροεπιστημών του UVA. «Τώρα, νομίζουμε ότι ξέρουμε γιατί. Η κασπάση-8 οδηγεί στον θάνατο των Τ κυττάρων. Τα μόνα παθογόνα που μπορούν να ζήσουν στα CD8+ Τ κύτταρα έχουν αναπτύξει τρόπους να επηρεάσουν τη λειτουργία της κασπάσης-8. Πριν από τη μελέτη μας, δεν είχαμε ιδέα ότι η κασπάση-8 ήταν τόσο σημαντική για την προστασία του εγκεφάλου από το τοξόπλασμα» σημείωσε.

Με πληροφορίες του sciencedaily





