Η τηλεόραση σας δείχνει απλώς το πρόσωπο ενός χαρακτήρα. Ένα βιβλίο σας αναγκάζει να αναδημιουργήσετε τον εσωτερικό του κόσμο από το μηδέν. Το ένα είναι κατανάλωση. Το άλλο είναι δημιουργία.

Ας ξεκινήσουμε με μια ερώτηση που ίσως αλλάξει για πάντα τη βραδινή σας ρουτίνα: τι πραγματικά κάνει ο εγκέφαλός σας την ώρα πριν κοιμηθείτε;

Αν είστε σαν τους περισσότερους ανθρώπους, πιθανότατα περνάτε αυτή την ώρα κοιτάζοντας μια οθόνη. Ίσως Netflix. Ίσως YouTube. Ίσως απλώς σκρολάρετε στο κινητό σας ενώ η τηλεόραση παίζει στο φόντο. Σύμφωνα με τη National Sleep Foundation, το 58% των Αμερικανών κοιτάζουν οθόνες μία ώρα πριν τον ύπνο.

Όμως μια αυξανόμενη σειρά ερευνών στη νευροεπιστήμη δείχνει ότι όσοι διαβάζουν πριν τον ύπνο - ακόμη και για λίγα λεπτά - χτίζουν κυριολεκτικά έναν διαφορετικό τύπο εγκεφάλου. Όχι μεταφορικά, αλλά δομικά. Και το χάσμα ανάμεσα στους αναγνώστες και τους τηλεθεατές φαίνεται να μεγαλώνει όσο διαρκεί αυτή η συνήθεια.

Ο εγκέφαλός σας με ένα βιβλίο VS ο εγκέφαλός σας με μια οθόνη

Ας δούμε τι συμβαίνει πραγματικά μέσα στο κεφάλι σας σε κάθε δραστηριότητα, γιατί η διαφορά είναι μεγάλη.

Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, ο εγκέφαλός σας ουσιαστικά λαμβάνει έτοιμη πληροφορία. Εικόνες, ήχοι, διάλογοι, μουσική - όλα φτάνουν προπαρασκευασμένα. Δεν χρειάζεται να κατασκευάσετε τίποτα μόνοι σας. Ο σκηνοθέτης έχει ήδη αποφασίσει πώς φαίνεται ο χώρος, τι κάνει το πρόσωπο του χαρακτήρα, πόσο έντονη είναι η σκηνή. Ο εγκέφαλός σας επεξεργάζεται τις πληροφορίες, ναι, αλλά το κάνει παθητικά. Σκεφτείτε το σαν να σας σερβίρουν ένα έτοιμο γεύμα αντί να το μαγειρεύετε μόνοι σας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όταν διαβάζετε, ο εγκέφαλός σας πρέπει να κάνει όλη αυτή τη «βαριά δουλειά». Παίρνει γράμματα, λέξεις, προτάσεις και τα μετατρέπει σε εικόνες, ήχους, συναισθήματα και ολόκληρους κόσμους. Ο οπτικός φλοιός ενεργοποιείται. Τα γλωσσικά κέντρα πυροδοτούνται. Οι κινητικές περιοχές του εγκεφάλου ενεργοποιούνται σαν να ζείτε φυσικά ό,τι διαβάζετε.

Αυτό δεν είναι εικασία. Μια μεγάλη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Scientific Reports, με δεδομένα από πάνω από 11.000 εφήβους στην έρευνα ABCD, βρήκε ότι περισσότερος χρόνος ανάγνωσης συνδέεται με υψηλότερη γνωστική απόδοση και αύξηση της φλοιώδους επιφάνειας σε πολλαπλές περιοχές του εγκεφάλου. Αντίθετα, η τηλεόραση έδειξε το αντίθετο μοτίβο - μικρότερη σύνδεση με χαμηλότερη γνωστική απόδοση και μείωση της φλοιώδους επιφάνειας. Οι περιοχές που επηρεάζονται είναι κρίσιμες για τη γλώσσα, τη λογική και την προσοχή.

Με άλλα λόγια, το διάβασμα χτίζει την υποδομή του εγκεφάλου. Η τηλεόραση, στην καλύτερη περίπτωση, την αφήνει αμετάβλητη.

Το πείραμα του Emory University που άλλαξε τη συζήτηση

Μία από τις πιο εντυπωσιακές μελέτες προήλθε από το Emory University, με επικεφαλής τον νευροεπιστήμονα Gregory Berns. Η ομάδα του ζήτησε από τους συμμετέχοντες να διαβάσουν το μυθιστόρημα «Πομπηία» σε εννέα βράδια και στη συνέχεια σάρωνε τους εγκεφάλους τους με τη χρήση fMRI κάθε πρωί.

Αυτό που βρήκαν ήταν αξιοσημείωτο. Η ανάγνωση του μυθιστορήματος αύξησε τη συνδεσιμότητα στον εγκέφαλο - ειδικά στον αριστερό κροταφικό φλοιό, που συνδέεται με την επεξεργασία της γλώσσας, και στο κεντρικό αύλακα, την κύρια αισθητηριοκινητική περιοχή του εγκεφάλου. Η αύξηση της συνδεσιμότητας δεν υπήρχε μόνο ενώ διάβαζαν οι συμμετέχοντες. Διήρκεσε και τα επόμενα πρωινά και διήρκεσε για τουλάχιστον πέντε ημέρες μετά την ολοκλήρωση την ανάγνωσης του βιβλίου.

Το χάσμα της φαντασίας

Υπάρχει και μια άλλη διάσταση που δεν συζητιέται αρκετά: η φαντασία.

Μια μελέτη από το University of York, δημοσιευμένη στο Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts, δοκίμασε πάνω από 200 νέους ενήλικες και βρήκε ότι όσοι παρακολουθούσαν βίντεο είχαν μειωμένη νοητική απεικόνιση σε σύγκριση με όσους διάβαζαν. Η εξασθένιση ήταν σύντομη - περίπου 25 δευτερόλεπτα - αλλά οι ερευνητές επεσήμαναν ότι μετά από ημέρες, μήνες και χρόνια «κατανάλωσης οθόνης», η σωρευτική επίδραση στην ικανότητα του εγκεφάλου να οπτικοποιεί και να φαντάζεται μπορεί να είναι σημαντική.

Ο επικεφαλής ερευνητής Dr. Sebastian Suggate το έθεσε ξεκάθαρα: αν καταναλώνουμε συνεχώς έτοιμες εικόνες αντί να τις δημιουργούμε, διακινδυνεύουμε να παραγάγουμε «γενιές ανθρώπων που θα δυσκολεύονται να μπουν στη θέση των άλλων».

Δεν αφορά μόνο τη δημιουργικότητα. Αφορά την ενσυναίσθηση. Όταν διαβάζετε μυθιστορήματα, εξασκείστε στο να κατανοείτε τις σκέψεις, τα κίνητρα και τα συναισθήματα άλλων - αυτό που οι ψυχολόγοι ονομάζουν «θεωρία του νου». Η τηλεόραση σας δείχνει απλώς το πρόσωπο ενός χαρακτήρα. Ένα βιβλίο σας αναγκάζει να αναδημιουργήσετε τον εσωτερικό του κόσμο από το μηδέν. Το ένα είναι κατανάλωση. Το άλλο είναι δημιουργία.

Με πληροφορίες από geediting.com