Ο κ. Πιερρακάκης ήταν χθες το βράδυ κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση της Grant Thornton στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, παρουσία εκατοντάδων εκπροσώπων της οικονομικής και επιχειρηματικής ζωής του νησιού.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, έστειλε από την Κρήτη μήνυμα αυτοπεποίθησης για την εξωτερική πολιτική και ταυτόχρονα σήμα επιτάχυνσης για την οικονομία, υπογραμμίζοντας ότι «συνομιλούμε με τους γείτονες με την αυτοπεποίθηση που πηγάζει από τις καθαρές θέσεις της εξωτερικής μας πολιτικής», ενώ τόνισε πως «στην Ελλάδα δημιουργούνται συνθήκες για ισχυρότερες επιχειρήσεις και για συγχωνεύσεις που αυξάνουν την παραγωγικότητα».

Ο κ. Πιερρακάκης ήταν χθες το βράδυ κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση της Grant Thornton στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, παρουσία εκατοντάδων εκπροσώπων της οικονομικής και επιχειρηματικής ζωής του νησιού. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου, με θέμα «Unlocking the Next Decade of Growth: Embracing Technology, Investment, and Global Expansion», και αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τη συζήτηση γύρω από το επόμενο αναπτυξιακό άλμα, την τεχνολογία και την εξωστρέφεια.

Στην ομιλία του, ο υπουργός ανέδειξε τον στρατηγικό ρόλο της Κρήτης «στο κέντρο των εξελίξεων» και περιέγραψε ένα νησί που, όπως είπε, συνδυάζει ιστορικό βάθος και σύγχρονη δυναμική, με υποδομές, επενδύσεις και ένα οικοσύστημα πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων που μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός εθνικής ισχύος. Ειδική αναφορά έκανε στα οικονομικά μεγέθη της Κρήτης, σημειώνοντας ότι το 2023 συμμετείχε με 5,1% στη συνολική περιφερειακή παραγωγή της χώρας, ενώ στο νησί δραστηριοποιούνται 153.775 επιχειρήσεις, περίπου το 10% του συνόλου, με κύκλο εργασιών 18,7 δισ. ευρώ. Παράλληλα, στάθηκε στη θετική εικόνα της αγοράς εργασίας, επισημαίνοντας ότι η ανεργία το 2024 διαμορφώθηκε στο 8,6% και στο τρίτο τρίμηνο του 2025, στην περίοδο αιχμής, υποχώρησε στο 3,1%.

Σε γεωπολιτικό επίπεδο, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι η Ελλάδα «έχει επιλέξει και υπηρετεί τον ρόλο του αξιόπιστου εταίρου και του πυλώνα σταθερότητας», υπογραμμίζοντας πως η χώρα πρωτοστατεί «στον σεβασμό και την υπεράσπιση των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου». Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ότι η Ελλάδα ενισχύει παράλληλα την ισχύ της, ώστε να μπορεί «καλύτερα από ποτέ» να υποστηρίζει τα εθνικά δίκαια που εκπορεύονται από το Διεθνές Δίκαιο. Αναφερόμενος στις επαφές με την Τουρκία, σημείωσε ότι η ελληνική πλευρά «δεν έχει τον φόβο του διαλόγου», κάνοντας λόγο για «ειλικρινή συζήτηση» με τον Τούρκο υπουργό Οικονομικών, Μεχμέτ Σιμσέκ, και υπογραμμίζοντας ότι αναζητούνται συγκλίσεις «χωρίς να επιτρέπεται η παραμικρή αμφισβήτηση των εθνικών δικαίων».

Στο οικονομικό πεδίο, ο υπουργός περιέγραψε έναν στόχο μετάβασης από την κατανάλωση στη δημιουργία και την παραγωγή, τονίζοντας ότι «μπορούμε να κατασκευάσουμε μόνοι μας το μέλλον που θέλουμε» και ότι η οικονομία «δεν είναι μόνο οι αριθμοί, είναι οι άνθρωποι πίσω από τους αριθμούς». Υποστήριξε ότι η ελληνική οικονομία κινείται ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ανέφερε ως πρόβλεψη ρυθμό ανάπτυξης 2,4% για το 2026, ενώ σημείωσε ότι ο πληθωρισμός έχει σταθεροποιηθεί, με την κυβέρνηση να επιχειρεί την αντιμετώπιση της συσσωρευμένης ακρίβειας μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων ενίσχυσης της αγοραστικής δύναμης, όπως αυτές που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ και ενσωματώθηκαν στον Προϋπολογισμό του 2026.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε αυξήσεις μισθών και σε φορολογικές παρεμβάσεις, κάνοντας λόγο για τη «μεγαλύτερη παρέμβαση στη φορολογία φυσικών προσώπων των τελευταίων δεκαετιών», ενώ υπογράμμισε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα αποτελεί, όπως είπε, «κοινωνική πολιτική με βάθος ορίζοντα». Σε αυτό το πλαίσιο, έφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο δίκτυο της Euronext, υποστηρίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη ρευστότητα και συνδέει την ελληνική αγορά με τον πυρήνα της ευρωπαϊκής χρηματοοικονομικής ζωής. Όπως τόνισε, «δημιουργούνται οι συνθήκες για ισχυρότερες επιχειρήσεις και για συγχωνεύσεις που αυξάνουν την παραγωγικότητα και την αγοραστική δύναμη», με στόχο οι ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε ευκαιρίες χρηματοδότησης και να ανταγωνιστούν σε παγκόσμια κλίμακα.

Σημαντικό μέρος της ομιλίας αφιερώθηκε στις μεταρρυθμίσεις και στην ψηφιοποίηση, με τον κ. Πιερρακάκη να υπογραμμίζει ότι, παρά τις σημαντικές κατακτήσεις, υπάρχουν ακόμη «εκκρεμότητες διασυνδέσεων, απλουστεύσεων και βελτιώσεων» σε κρίσιμα πεδία όπως το Κτηματολόγιο, οι πολεοδομίες και οι εφορίες. Όπως είπε, η στρατηγική αυτή θα ολοκληρωθεί και με τη συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ σημείωσε ότι κάθε μεταρρύθμιση «απελευθερώνει αναπτυξιακό δυναμικό» και ενισχύει το πνεύμα δημιουργίας που, κατά τον ίδιο, προϋποθέτει τόλμη και εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της χώρας.

Κλείνοντας, ο υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς σε μεγάλα έργα υποδομών στην Κρήτη, επισημαίνοντας τον ΒΟΑΚ ως το μεγαλύτερο έργο αυτοκινητοδρόμου στη χώρα, με συνολικό κόστος περίπου 2,5 δισ. ευρώ, καθώς και το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, το οποίο, όπως είπε, βρίσκεται στο 68% ολοκλήρωσης, με στόχο να ολοκληρωθεί το 2027 και να λειτουργήσει το 2028. Αναφορά έκανε και στην ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική, ύψους 1,1 δισ. ευρώ και δυναμικού 1 GW, που τέθηκε σε λειτουργία τον Μάιο, υπογραμμίζοντας ότι αίρεται πλήρως η ενεργειακή απομόνωση του νησιού. Παράλληλα, μίλησε για φοιτητικές εστίες στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, για το φράγμα Βραμιανών και για έργα στο Λασίθι, αναγνωρίζοντας ότι υπήρξαν «λάθη, αστοχίες και καθυστερήσεις», αλλά τονίζοντας ότι τα όσα έχουν γίνει αποτελούν «εφαλτήριο» και «νέα αφετηρία» για την επόμενη περίοδο.

Το κεντρικό μήνυμα της παρουσίας του στην Κρήτη συνοψίστηκε, όπως είπε, στην ανάγκη η χώρα να συνεχίσει με «γνώση, τεχνολογία και μια νέα νοοτροπία αποφασιστικότητας και αυτοπεποίθησης», με στόχο μια Ελλάδα που λύνει προβλήματα «πιο γρήγορα και πιο δραστικά», θέτει «στόχους ευρωπαϊκής εμβέλειας» και προχωρά μπροστά με την περιφέρεια, και ειδικά την Κρήτη, στην πρώτη γραμμή.