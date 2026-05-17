Οι δηλώσεις του συνδέονται με την προσπάθεια που γίνεται εντός του συλλόγου για σταθεροποίηση και ενίσχυση της ομάδας σε όλα τα επίπεδα, αλλά και με τη συνολικότερη ρητορική περί «νέας εποχής» στην ΑΕΚ, τόσο αγωνιστικά όσο και οργανωτικά.

Στο επίκεντρο της φιέστας βρέθηκε ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος σχολίασε με έντονο τρόπο τις αντιδράσεις και τη σχέση της διοίκησης με τον κόσμο της ΑΕΚ, με αφορμή το τραγούδι που ο ίδιος ερμήνευσε έπειτα από απαίτηση των οπαδών της ομάδας.

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΑΕΚ, σε μια στιγμή που συνδέθηκε με τους πανηγυρισμούς και το κλίμα ενθουσιασμού γύρω από τις πρόσφατες επιτυχίες της ομάδας, είχε πάρει το μικρόφωνο και τραγούδησε τον «Νικητή» μπροστά στους φιλάθλους, σε ένα σκηνικό έντονης αποθέωσης.

Μετά από αυτό, ο Μάριος Ηλιόπουλος, σχολιάζοντας τη συνολική κατάσταση στην ΑΕΚ και την πορεία του συλλόγου μέσα σε ένα ευρύτερο ποδοσφαιρικό και διοικητικό πλαίσιο, έκανε λόγο για βαθιές παθογένειες που, όπως υποστηρίζει, έχουν τις ρίζες τους σε προηγούμενες δεκαετίες.

Ο ηγέτης της Ένωσης τόνισε πως η ομάδα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με ένα «σύστημα πολλών δεκαετιών», αφήνοντας σαφείς αιχμές για δομές και πρακτικές που –κατά την άποψή του– επηρέασαν το ελληνικό ποδόσφαιρο διαχρονικά. Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε με έμφαση ότι «το νταβατζιλίκι τελείωσε για πάντα», στέλνοντας μήνυμα ρήξης με νοοτροπίες του παρελθόντος.

