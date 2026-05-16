Σε πανηγυρικό κλίμα κινήθηκε η τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ στην Allwyn Arena, λίγες ώρες πριν από την αυριανή μεγάλη φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, με τον κόσμο της ομάδας να δίνει εντυπωσιακό «παρών».
Περισσότεροι από 15.000 φίλοι της Ένωσης κατέκλυσαν τις εξέδρες του γηπέδου στη Νέα Φιλαδέλφεια, μετατρέποντας την προπόνηση σε μια πρόβα… φιέστας.
Οι οπαδοί τραγουδούσαν ασταμάτητα συνθήματα, δημιουργώντας ατμόσφαιρα μεγάλης γιορτής και αποθέωσης για τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο.