Με γκολ του Μύθου γλίτωσε ο ΠΑΟΚ την ήττα.

Ισόπαλο έληξε το «ντέρμπι των δικεφάλων» στην Τούμπα (1-1), όπου η ΑΕΚ προηγήθηκε, αλλά ο Μύθου ισοφάρισε, κρατώντας «ζωντανό» τον ΠΑΟΚ στο κυνήγι της δεύτερης θέσης, για τα προκριματικά του Champions League.

Μετά και από τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού, για την 5η αγωνιστική των play off της Super League, ο ΠΑΟΚ είναι στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με 63, δύο λιγότερους από τους «ερυθρόλευκους». Στην τελευταία αγωνιστική, οι Θεσσαλονικείς αντιμετωπίζουν τον Παναθηναϊκό στην άδεια Λεωφόρο, ενώ η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Ολυμπιακό, στη φιέστα για το πρωτάθλημα. Για να πάρει τη δεύτερη θέση, ο ΠΑΟΚ πρέπει να νικήσει τους «πράσινους» και να μην πάρουν τη νίκη οι Πειραιώτες στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Τρεις ημέρες αφού αναδείχθηκε πρωταθλήτρια για 14η φορά, η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ στο 73ο λεπτό με τον Γιόβιτς. Η λυτρωτική ισοφάριση για τον ΠΑΟΚ ήρθε στο 88ο λεπτό, όταν έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Ζίβκοβιτς, ο Μύθου με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι (46΄ Σάντσες), Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ (75΄ Μπιάνκο), Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας (85΄ Γιακουμάκης), Τάισον (82΄ Πέλκας), Γερεμέγεφ (74΄ Μύθου).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πενράις, Πινέδα, Μαρίν, Ζοάο Μάριο (71΄ Κουτέσα), Κοϊτά (63΄ Γιόβιτς), Βάργκα (46΄ Λιούμπισιτς), Ζίνι (83΄ Μάνταλος).