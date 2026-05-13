Με ψήφους 54-45 επικυρώθηκε ο διορισμός του νέου προέδρου του Fed.

Η Γερουσία ενέκρινε τον διορισμό του Κέβιν Γουόρς στη θέση του προέδρου της Fed, ο οποίος θα διαδεχθεί τον Τζερόμ Πάουελ.

Το «πράσινο φως» δόθηκε με ψήφους 54-45. Ένας Δημοκρατικός, ο Τζον Φέτερμαν, ψήφισε υπέρ του διορισμού του Γουόρς, μαζί με τους Ρεπουμπλικάνους. Ο 56χρονος δικηγόρος και χρηματοοικονομικός σύμβουλος αναλαμβάνει το «τιμόνι» σε μια περίοδο που η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ παλεύει με τον πληθωρισμό, κάτι που δυσκολεύει τη μείωση των επιτοκίων, που αποτελεί απαίτηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Η ορκωμοσία του Κέβιν Γουόρς, για την τετραετή θητεία του ως επικεφαλής της Fed θα γίνει αφού ο Ντόναλντ Τραμπ βάλει τις τελικές υπογραφές στα έγγραφα που έστειλε η Γερουσία.

Ο Κέβιν Γουόρς διαδέχεται τον Τζερόμ Πάουελ, η θητεία του οποίου λήγει την Παρασκευή, αλλά θα παραμείνει κυβερνήτης της Fed. Ο 56χρονος αναμένεται να έχει αναλάβει ώστε να προεδρεύσει της επόμενης συνεδρίασης της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ, στις 16-17 Ιουνίου.