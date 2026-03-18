Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των αγορών και σηματοδοτώντας στάση αναμονής εν μέσω αυξημένων πληθωριστικών πιέσεων και γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Συγκεκριμένα, η Fed κράτησε το βασικό επιτόκιο στο εύρος 3,5% με 3,75% κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης, σημειώνοντας τη δεύτερη συνεχόμενη απόφαση αμετάβλητης νομισματικής πολιτικής για το 2026. Παράλληλα, οι αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας εξακολουθούν να προβλέπουν μία και μόνο μείωση επιτοκίων εντός του έτους, της τάξης των 25 μονάδων βάσης, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζουν το χρονικό σημείο υλοποίησής της.

Οι επικαιροποιημένες προβλέψεις της Fed αποτυπώνουν πιο επίμονο πληθωρισμό σε σχέση με προηγούμενες εκτιμήσεις. Ο προτιμώμενος δείκτης της τράπεζας αναμένεται πλέον να διαμορφωθεί στο 2,7% έως το τέλος του 2026, υψηλότερα από το 2,4% που προβλεπόταν τον Δεκέμβριο, εξέλιξη που αποδίδεται εν μέρει στην άνοδο των διεθνών τιμών πετρελαίου μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Στο ανακοινωθέν της, η Fed υπογράμμισε ότι οι επιπτώσεις των γεωπολιτικών εντάσεων στην αμερικανική οικονομία παραμένουν αβέβαιες, επιλέγοντας να διατηρήσει στάση προσεκτικής αξιολόγησης των δεδομένων. Παρά το πετρελαϊκό σοκ, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εμφανίζονται καθησυχαστικοί, εκτιμώντας ότι ο πληθωρισμός θα αποκλιμακωθεί στο 2,2% έως το 2027, πλησιάζοντας τον στόχο του 2%.

Την ίδια ώρα, δεν διαφαίνεται πρόθεση για περαιτέρω αύξηση επιτοκίων εντός του έτους, ενώ μόνο ένας αξιωματούχος προβλέπει πιθανή άνοδο το 2027. Η στάση αυτή παραμένει σε αντίθεση με τις πιέσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για ταχύτερη και πιο επιθετική χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε ό,τι αφορά τις μακροοικονομικές προοπτικές, η Fed αναθεώρησε ελαφρώς ανοδικά την πρόβλεψη για την ανάπτυξη στο 2,4% για το 2026, από 2,3% προηγουμένως, ενώ διατήρησε αμετάβλητη την εκτίμηση για την ανεργία στο 4,4%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η απόφαση δεν ήταν ομόφωνη, καθώς ο αξιωματούχος της Fed Στίβεν Μιράν διαφοροποιήθηκε, καταψηφίζοντας τη διατήρηση των επιτοκίων στα τρέχοντα επίπεδα.