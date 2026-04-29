Με ψήφους 8-4 διατήρησε σταθερά τα επιτόκια η Fed.

Η Fed διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια, αλλά η σχετική απόφαση ήταν η πιο «οριακή» για την Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.

Ειδικότερα, για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση, η Fed επέλεξε να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια σε 3,5-3,75%. Αλλά οι αξιωματούχοι της είχαν πολύ διαφορετικές απόψεις για αυτό το ζήτημα.

Σε ανακοίνωση, εξέφρασε εντεινόμενες ανησυχίες για τον πληθωρισμό, κάτι που προκάλεσε τη διαφωνία τριών αξιωματούχων, ενώ άλλος ένας τάχθηκε υπέρ της μείωσης των επιτοκίων κατά 0,25%. Σημειώνεται πως πιθανότατα αυτή ήταν η τελευταία συνεδρίαση υπό τον Τζερόμ Πάουελ, καθώς η Γερουσία αναμένεται σύντομα να επικυρώσει τον διορισμό του Κέβιν Γουόρς.

Η απόφαση ελήφθη με ψήφους 8-4 και είναι η πιο οριακή από τις 6 Οκτωβρίου 1992, σημειώνει το Reuters. Κάτι που δείχνει το εύρος απόψεων που θα αντιμετωπίσει ο Γουόρς, επιδιώκοντας την μείωση των επιτοκίων που αναμένεται ο Τραμπ από τον άνθρωπο που επέλεξε να διαδεχθεί τον Πάουελ.

«Ο πληθωρισμός είναι αυξημένος, εν μέρει αντανακλώντας την πρόσφατη αύξηση των παγκόσμιων τιμών ενέργειας», ανέφερε η ανακοίνωση της Fed. «Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή συμβάλλουν σε ένα αυξημένο επίπεδο αβεβαιότητας για τις οικονομικές προοπτικές», σημείωνε ακόμα.