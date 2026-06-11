Ανανεωμένη και φανερά ερωτευμένη η τραγουδίστρια.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου παραχώρησε δηλώσεις, λίγο πριν από την προγραμματισμένη εμφάνισή της στο Κατράκειο Θέατρο, μιλώντας τόσο για τα επαγγελματικά της σχέδια όσο και για την προσωπική της ζωή.

Αναφερόμενη στα δημοσιεύματα που τη θέλουν να ετοιμάζει μια νέα συνεργασία με τη Δέσποινα Βανδή, η δημοφιλής τραγουδίστρια απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας ευχάριστης έκπληξης για το κοινό.

«Δεν μπορώ να πω κάτι αυτή τη στιγμή. Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι αυτό που ετοιμάζεται θα είναι πολύ όμορφο», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας παράλληλα πόσο αγαπά τις καλλιτεχνικές συνεργασίες. Μάλιστα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συνεργασία της με τον Σάκη Ρουβά, σημειώνοντας πως πέρασε εξαιρετικά κατά τη διάρκειά της.

Στο σχετικό απόσπασμα που προβλήθηκε από την εκπομπή, στο πλευρό της βρέθηκε και ο σύντροφός της, επιχειρηματίας Γιάννης Καρυπίδης, με τη Νατάσα Θεοδωρίδου να μιλά με ιδιαίτερη τρυφερότητα για τον έρωτα.

«Ένας τραγουδιστής που υμνεί τον έρωτα δεν μπορεί να μην τον βιώνει. Είναι το ύψιστο συναίσθημα, γεμάτο χαρά, αγάπη και ευεξία», δήλωσε η ερμηνεύτρια, τονίζοντας τη σημασία που έχει το συναίσθημα αυτό στη ζωή της.

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Όταν ρωτήθηκε ευθέως αν είναι ερωτευμένη αυτή την περίοδο, προτίμησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, απαντώντας με χιούμορ και διακριτικότητα: «Εγώ δηλώνω τραγουδίστρια που υμνεί τον έρωτα και εύχομαι να συνεχίσω να τον υμνώ για όσο αντέχω».

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