Στην παραλία βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου η Νατάσα Θεοδωρίδου απολαμβάνοντας μία ήρεμη και παράλληλα δημιουργική στιγμή.
Η δημοφιλής ερμηνεύτρια δημοσίευσε ένα διαφορετικό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, στο οποίο απεικονίζεται να κάνει κούνια δίπλα στη θάλασσα.
Η ευχάριστη έκπληξη ήρθε όταν ξεκίνησε να τραγουδά ένα από τα πιο εμβληματικά και γνωστά κομμάτια του ελληνικού πενταγράμμου.
Ο λόγος για το τραγούδι «Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι», σε μουσική Μάνου Χατζιδάκι και στίχους Νότη Περγιάλη.
Η Θεοδωρίδου φαίνεται ιδιαίτερα χαλαρή και ήρεμη, να κουνάει με τα πόδια της απαλά την κούνια και να ερμηνεύει με φυσικότητα το τραγούδι.
Το σκηνικό μοιάζει βγαλμένο από ταινία, καθώς η θάλασσα προσθέτει τον δικό της ήχο στην ερμηνεία.
Στο συνοδευτικό κείμενο της δημοσίευσης η καλλιτέχνιδα έγραψε χαρακτηριστικά: «Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι… Μάνος Χατζιδάκις. Νότης Περγιαλης. Μελίνα Μερκούρη».
{https://www.instagram.com/p/DanoNSnIwJW/?hl=el}
Το τραγούδι «Πάμε μια βόλτα από το φεγγάρι» κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1984 και αποτελεί κομμάτι της ομώνυμης δισκογραφικής συλλογής του Μάνου Χατζιδάκι.
Η Νανά Μούσχουρη ήταν η πρώτη ερμηνεύτρια και έκτοτε ακούστηκε από πολλούς σπουδαίους έλληνες καλλιτέχνες. Ανάμεσά τους η Μελίνα Μερκούρη, ο Θάνος Μικρούτσικος και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου.