Το βίντεο της δημοσιογράφου για την απώλεια του αλόγου της.

Στην απώλεια του αλόγου της, του Dream, αναφέρθηκε η Ανθή Βούλγαρη μέσω σχετικής της ανάρτησης στα social media, επισημαίνοντας την απουσία μίας εξειδικευμένης κλινικής μεγάλων ζώων στην Αττική.

Η δημοσιογράφος, το βράδυ της Τετάρτης αποχαιρέτησε το άλογό της ξαφνικά λόγω κολικού και λίγο αργότερα προχώρησε σε μία συγκινητική ανάρτηση αναφερόμενη σε όλες τις στιγμές που έζησε μαζί του.

Σχεδόν ένα 24ωρο αργότερα, το βράδυ της Πέμπτης, εμφανώς συγκινημένη, θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια για το ζήτημα, κάνοντας έκκληση να τεθεί σε λειτουργία η κλινική μεγάλων ζώων που υπάρχει στην Αττική.

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Μέσα από την προσωπική της εξομολόγηση περιέγραψε της τελευταίες ώρες του ζώου: «Αρχικά, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τις ευχές που μου στείλατε… Χθες έχασα το αλογάκι μου από κολικό. Έχει περάσει σχεδόν μια μέρα, 24 ώρες, και σκέφτομαι τι θα μπορούσα να έχω κάνει περισσότερο. Δυστυχώς, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα παραπάνω, γιατί στην Αττική δεν υπάρχει μια κλινική μεγάλων ζώων».

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«Το άλογο σφάδαζε από τον πόνο και το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε με τον γιατρό που δεν έφυγε στιγμή από κοντά του μιάμιση μέρα που προσπαθούσαμε να τον κρατήσουμε στη ζωή ήταν να του δίνουμε ορό, φάρμακα και ό,τι άλλο τέλος πάντων περνούσε από το χέρι του».

Το μήνυμα της Ανθής Βούλγαρη

Όπως εξήγησε στην πορεία το μεγαλύτερο πρόβλημα εστιάζεται στο γεγονός ότι η Αθήνα διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις στο Μαρκόπουλο για εξειδικευμένη κλινική, ωστόσο παραμένει ανενεργή:

«Πραγματικά θεωρώ απαράδεκτο, στην Αττική που υπάρχουν τόσα άλογα, τόσα γαϊδούρια, τόσα ιπποειδή, να μην υπάρχει… Μάλλον, η κλινική που είναι στο Μαρκόπουλο, που ήταν στον Ιππόδρομο και στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, υπάρχει. Είναι επανδρωμένη, απλά είναι κλειστή. Και απορώ γιατί; Γιατί; Γιατί τα άλογα πρέπει να πεθαίνουν από κολικό. Μπορεί και να μην τα κατάφερνε αλλά θα είχε την ευκαιρία να το παλέψει. Και εγώ θα είχα την ευκαιρία να του προσφέρω και κάτι παραπάνω.

Όπως θα είχα την ευκαιρία να γίνει μία βιοψία, μία νεκροψία στο ζώο. Να δούμε από τι έφυγε, τι έφταιξε. Να βοηθήσουμε ίσως άλλα ζώα. Πραγματικά, μέσα από την καρδιά μου κάνω έκκληση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν ξέρω στο Υπουργείο Αθλητισμού, στην Ομοσπονδία, να βρούνε μία λύση. Δεν γίνεται το 2026 να χάνονται έτσι τα ζώα μας. Πολλοί μπορεί να πείτε ‘σιγά, εδώ πεθαίνουν άνθρωποι, πόσοι έχουν άλογα’. Είναι πολύ μεγάλος ο πόνος και είναι αρκετά τα άλογα. Δεν χρειάζεται να είναι μόνο αθλητικά άλογα. Θα μπορούσε να γίνει μία κλινική για μεγάλα ή και μικρά ζώα γιατί καταλαβαίνω ότι μπορεί και να μην βγαίνει….»

«Ο Dreamάκος χάθηκε, δεν θα ξανά γυρίσει, αν μπορώ όμως να κάνω κάτι στη μνήμη του θα κάνω μία προσπάθεια μήπως αυτό γίνει πραγματικότητα και μήπως μπορέσουν να σωθούν άλλα ζώα. Αν έχετε κάποια πρόταση… Νιώθω απελπισία, απογοήτευση… Ήθελα να το επικοινωνήσω και θα το παλέψω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας», κατέληξε συγκινημένη η Ανθή Βούλγαρη.

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