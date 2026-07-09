Δεν θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, λέει η Σαπουνά - Καμία αναβολή, λένε Πολάκης και Παππάς.

Με την ανακοίνωση της παραίτησης του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε η «μάχη» στις τάξεις του κόμματος με αντικείμενο το αν η Κεντρική Επιτροπή θα συνεδριάσει το Σάββατο.

Η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Αναστασία Σαπουνά, δήλωσε ότι η συνεδρίαση δεν θα πραγματοποιηθεί, αλλά θα συγκληθεί άμεσα η Πολιτική Γραμματεία, προκειμένου να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Εξάλλου, μηνύματα για την αναβολή της συνεδρίασης εστάλησαν στα μέλη.

Ωστόσο, τόσο ο Παύλος Πολάκης, όσο και ο Νίκος Παππάς, με αναρτήσεις τους είπαν «όχι» σε αναβολή της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας, υπογραμμίζοντας αμφότεροι πως κανένας δεν μπορεί να πάρει μια τέτοια απόφαση. Έτσι, όλα δείχνουν ότι η συνεδρίαση θα γίνει και σε αυτή θα επικρατήσει η μειοψηφία των Παύλου Πολάκη, Νίκου Παππά και Ρένας Δούρου.

Σαπουνά: Δεν θα συνεδριάσει η ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ έχω την ευθύνη σύγκλησής της

Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα αναβληθεί, μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από τη θέση του προέδρου, δήλωσε στο ΕΡΤ News η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Αναστασία Σαπουνά.

«Ο πρόεδρος πάντα εισηγείται στην Κεντρική Επιτροπή. Αυτή τη στιγμή θα συγκληθεί άμεσα η Πολιτική Γραμματεία για να καθορίσει τα επόμενα βήματα», συμπλήρωσε.

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Ερωτηθείσα τι θα συμβεί αν συνεδριάσει τελικά η Κεντρική Επιτροπή, απάντησε: «Αυτή τη στιγμή ασκώ τα καθήκοντα του γραμματέα του κόμματος, μιας και ο Στέλιος Καλπάκης έχει παραιτηθεί και τον αναπληρώνω σε αυτά τα καθήκοντα με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Εφόσον έχει παραιτηθεί ο πρόεδρος, θα συγκαλέσω την Πολιτική Γραμματεία για να προχωρήσουμε παρακάτω».

Όταν ο δημοσιογράφος επανέλαβε την ερώτηση, η κ. Σαπουνά τόνισε: «Δεν θα πραγματοποιηθεί αυτή η συνεδρίαση. Έχω την ευθύνη να λειτουργώ την Κεντρική Επιτροπή, άρα έχω και την ευθύνη της σύγκλησής της. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόεδρος για να εισηγηθεί, θα πρέπει η Πολιτική Γραμματεία να αναλάβει να κάνει τα επόμενα βήματα».

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Πολάκης: Κανείς δεν μπορεί να αναβάλει τη συνεδρίαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ

Με ανάρτηση, ο Παύλος Πολάκης τόνισε πως κανένας δεν μπορεί να αναβάλει τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, ιδιαίτερα μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου.

Επεσήμανε πως η Επιτροπή συγκλήθηκε με υπογραφές μελών της και απηύθυνε κάλεσμα σε όλα τα μέλη της να παραστούν σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας, στις 10:30 του Σαββάτου.

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη

«Δεν υπάρχει καμία αναβολή της Κεντρικής Επιτροπής. Τώρα που ορθώς παραιτήθηκε ο Φάμελλος, όπως είχα ζητήσει, είναι μια φορά παραπάνω απαραίτητη η συνεδρίασή της.

Η Κεντρική Επιτροπή συγκλήθηκε με αίτημα από υπογραφές μελών της και δεν μπορεί κανείς να την αναβάλει. Κανονικά λοιπόν όλα τα μέλη το Σάββατο στις 10:30 το πρωί στο ξενοδοχείο Wyndham Athens στην πλατεία Καραϊσκάκη».

Σε δεύτερη ανάρτηση, ο Παύλος Πολάκης ανέφερε:

«Αύριο, Παρασκευή 10/7 στις 12:00 το μεσημέρι έχουμε ζητήσει τη σύγκληση της Πολιτικής Γραμματείας. Κανείς δεν θα αναβάλει την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου 11/7.

Καλούνται όλα τα μέλη της ΠΓ να παραστούν στη συνεδρίαση καθώς και όσοι σύντροφοι θέλουν να έρθουν αύριο στην Κουμουνδούρου για να κατοχυρώσουμε μια άλλη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από την απαξιωτική εικόνα του τελευταίου διαστήματος».

Παππάς: Ουδείς έχει αρμοδιότητα αναβολής της Κεντρικής Επιτροπής

Την ίδια θέση εξέφρασε και ο Νίκος Παππάς, τονίζοντας σε ανάρτηση πως ουδείς έχει αρμοδιότητα αναβολής της Κεντρικής Επιτροπής.

«Οι ώρες είναι κρίσιμες. Το κόμμα πρέπει να προχωρήσει συλλογικά. Ουδείς έχει αρμοδιότητα αναβολής της Κεντρικής Επιτροπής. Κανείς δε θα στερήσει από τα μέλη το δικαίωμα και την υποχρέωση τοποθέτησης», έγραψε ο Νίκος Παππάς.

Παναγιωτόπουλος: Δεν μπορώ να μετάσχω σε τέτοια παιχνίδια

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, δήλωσε πως δεν μπορεί να συμμετέχει «σε τέτοια παιχνίδια», όταν ρωτήθηκε αν θα παραστεί σε συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και εκτίμησε πως είναι πολύ πιθανές οι μαζικές αποχωρήσεις στελεχών του κόμματος.

«Το μήνυμα που λάβαμε είναι ότι αναβάλλεται η Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο. Πολάκης κτλ. αναρτούν ότι θα την κάνουν κανονικά. Αν είναι μόνοι τους, θα βγουν πρώτοι και θα βγουν πλειοψηφία», δήλωσε στο ΕΡΤ News.

Ερωτηθείς τι θα πράξει ο ίδιος, απάντησε: «Δεν μπορώ να μετάσχω σε τέτοια παιχνίδια, λογικά θα απέχω από αυτή τη διαδικασία και θα πάρω αποφάσεις το Σαββατοκύριακο για την πορεία μου στο κοινοβουλευτικό έργο».

Τέλος, δήλωσε πως είναι πολύ πιθανό «να έχουμε μαζικές αποχωρήσεις στελεχών και βουλευτών», κάτι που είναι «λογικό όταν ανατρέπονται οι αποφάσεις της πλειοψηφίας του κόμματος».

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ΣΥΡΙΖΑ: Η παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου με αιχμές

Η παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από τη θέση του προέδρου άνοιξε τη διαδικασία της διαδοχής. Σύμφωνα με το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος εκλέγεται από τη βάση του κόμματος, όπως και η Κεντρική Επιτροπή.

Στη δήλωσή του, ο Σωκράτης Φάμελλος υπογράμμισε πως η παραίτησή του έχει «ένα και μόνο» πολιτικό μήνυμα, προς όλες τις κατευθύνσεις. «Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η Αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει η Δεξιά, για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό. Και εδώ, όλοι και όλες οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους», τονίζει και επισημαίνει πως παραιτείται από την προεδρία, όχι από τη Βουλή και τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Σωκράτης Φάμελλος άφησε αιχμές προς πολλές κατευθύνσεις, αναφερόμενος στην ανάγκη σύγκλισης και ενότητας. Καταλόγισε στο ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά «σοβαρές ευθύνες» για τον κατακερματισμό. Επιπλέον, υπογράμμισε πως «παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που κάναμε, από την πλευρά της ΕΛΑΣ διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλισης, σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας, που απαιτεί ενότητα».

Παράλληλα, ανέφερε πως «αναπαράγονται απαξιωτικά σχόλια που υποτιμούν τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και των ανθρώπων του να συμβάλλουν θετικά στη συμπαράταξη Αριστερών και Προοδευτικών πολιτών και συλλογικοτήτων».

Εξάλλου κατηγόρησε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πως «ναρκοθέτησαν από την πρώτη ημέρα την απόφασή μας, προσβάλλοντας τις δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες, αλλά και τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του κόμματος, με μόνο στόχο τους την εκλογική μας περιχαράκωση και την αμφισβήτησή μου».

Δυστυχώς, συνέχισε, αναπαράγονται «τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές, που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το 2023».

Όλα αυτά, συμπλήρωσε, αμφισβητούν τους βασικούς στόχους που είχε θέσει με την εκλογή του. «Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παραιτούμαι από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας», τόνισε.

{https://www.youtube.com/watch?v=dsKV7PpkBfQ}

Αναλυτικά η δήλωση του Σωκράτη Φάμελλου

«Ανέλαβα την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, στην πιο δύσκολη χρονική στιγμή του, θέτοντας δύο βασικούς στόχους:

Να γίνουμε ένα σοβαρό, συλλογικό, αριστερό κόμμα, που θα τιμά την ψήφο του λαού και θα βάζει ανάχωμα στα σχέδια του καθεστώτος Μητσοτάκη.

Και να συγκροτηθεί στις επόμενες βουλευτικές εκλογές ένα ενωτικό, προοδευτικό σχήμα με καταλύτη τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το οποίο θα κερδίσει τη διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση της Δεξιάς.

Με συλλογική δουλειά αλλάξαμε σελίδα:

Με σπουδαίο έργο στη Βουλή, με παρουσία σε όλη την Ελλάδα στο πλευρό των πολιτών και με έντονη πολιτική δράση.

Κάναμε σημαντικά βήματα για την ανάκτηση της σοβαρότητας και της αξιοπιστίας μας, που είχαμε χάσει.

Με ένα επιτυχημένο Συνέδριο, εκλογή νέων οργάνων, ανανέωση σε σημαντικές θέσεις εκπροσώπησης και επανεκκίνηση του Ινστιτούτου «Νίκος Πουλαντζάς».

Εξυγιάνθηκαν τα οικονομικά μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ σε τράπεζες, Δημόσιο και προμηθευτές.

Δρομολογήθηκε η εξυγίανση και σε Αυγή και στο Κόκκινο, παρότι παρέλαβα δυσθεώρητα χρέη, με πληρωμή όλων των οφειλόμενων στους εργαζόμενους και ρύθμιση των οφειλών στο Δημόσιο.

Καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις για όλες τις ανάγκες των πολιτών και της χώρας, και πήραμε πολλές πρωτοβουλίες για τη σύγκλιση του προοδευτικού χώρου, χωρίς κανέναν κομματικό εγωισμό.

Και είμαι περήφανος για το έργο που κάναμε με τους συντρόφους μου. Και όχι μόνο τα τελευταία 2 χρόνια. Και τους ευχαριστώ και τις ευχαριστώ πολύ για αυτή την πορεία ζωής.

Πάλεψα για να ενωθεί ο προοδευτικός και αριστερός χώρος, χωρίς να έχω καμία προσωπική φιλοδοξία.

Γιατί πιστεύω στις αξίες της Αριστεράς, στη δύναμη της συλλογικότητας, της ενότητας, στο «εμείς» και όχι σε προσωπικές διαδρομές.

Αγωνίζομαι για την προοδευτική σύγκλιση και σύνθεση, διαχρονικά, σε όποιο κοινωνικό πεδίο, σε όποια θέση και αν βρέθηκα.

Η δέσμευσή μου για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων συνάντησε την άρνηση του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς, που έχουν σοβαρές ευθύνες για τον κατακερματισμό.

Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα και η δημιουργία της ΕΛΑΣ αποτέλεσε μία σημαντική αλλαγή στον προοδευτικό χώρο.

Από την πρώτη στιγμή μιλήσαμε για ανάγκη σύγκλισης και ενότητας, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο αντιπαράθεσης.

Με την απόφαση της Κεντρικής μας Επιτροπής στις 6 Ιουνίου κάναμε ένα θαρραλέο βήμα, που εκφράζει τα μέλη και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Να στηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία και να εργαστούμε για μία ευρεία προοδευτική σύγκλιση, ώστε να πέσει η Δεξιά και να βρουν συνέχεια οι ιδέες και οι αξίες της Αριστεράς.

Παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που κάναμε, από την πλευρά της ΕΛΑΣ διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλισης, σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας, που απαιτεί ενότητα.

Επιπλέον, αναπαράγονται απαξιωτικά σχόλια που υποτιμούν τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και των ανθρώπων του να συμβάλλουν θετικά στη συμπαράταξη Αριστερών και Προοδευτικών πολιτών και συλλογικοτήτων.

Έκανα μέχρι σήμερα ό,τι ήταν δυνατόν, για να αποφευχθεί αυτό το σχίσμα στον Αριστερό κόσμο, που αφαιρεί δυνάμεις από τον στόχο της προοδευτικής διεξόδου και θέτει διλήμματα στους Προοδευτικούς πολίτες.

Την ίδια ώρα, ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ναρκοθέτησαν από την πρώτη ημέρα την απόφασή μας, προσβάλλοντας τις δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες, αλλά και τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του κόμματος, με μόνο στόχο τους την εκλογική μας περιχαράκωση και την αμφισβήτησή μου.

Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές, που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το 2023.

Όλα τα παραπάνω, αμφισβητούν τους βασικούς στόχους που είχα θέσει με την εκλογή μου.

Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο.

Παραιτούμαι από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.

Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας.

Δεν παραιτούμαι από τη Βουλή.

Δεν παραιτούμαι από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Τιμώ τη λαϊκή εντολή, πιστεύω στην Αριστερά και στην πολιτική δράση.

Η παραίτησή μου έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα, προς όλες τις κατευθύνσεις.

Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η Αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει η Δεξιά, για το συμφέρον του λαού.

Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό.

Και εδώ, όλοι και όλες οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους».