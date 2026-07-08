Θα εμφανίζονται μαζί από του χρόνου.

Μία ευχάριστη έκπληξη περίμενε το κοινό κατά τη διάρκεια της συναυλίας της Νατάσας Θεοδωρίδου.

Η τραγουδίστρια, πραγματοποίησε συναυλία, χθες το βράδυ στο Θέατρο Άλσος και ανάμεσα στα πρόσωπα που την απόλαυσαν από κοντά ήταν η Δέσποινα Βανδή. Η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε μαζί με την Νατάσσσα Θεοδωρίδου μεταξύ άλλων το «Αδιέξοδο», ενώ σχολίασε για τη μελλοντική συνεργασία τους: «Πήρατε μία μικρή γεύση για τα προσεχώς».

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Όπως έχει γίνει γνωστό οι δύο γυναίκες αναμένεται να ενώσουν τις φωνές τους το ερχόμενο φθινόπωρο στο «ΝΟΧ».

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Δεν έλειψε και το χιούμορ, με τη Δέσποινα Βανδή να αποκαλύπτει έναν ακόμη λόγο που ανυπομονεί να συνεργαστούν μαζί, καθώς η Νατάσα Θεοδωρίδου δεν έχει καλό και κακό προφίλ. Συνεπώς, θα μπορεί επιτέλους να κάθεται πάντα από την αριστερή πλευρά, χωρίς να χρειάζεται να αλλάζει θέση για τις ανάγκες των φωτογραφιών, όπως είπε!