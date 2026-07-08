Όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμη τη διαδικασία καλούνται να το πράξουν άμεσα, καθώς μετά τις 23:59 η πλατφόρμα κλείνει και δεν θα είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων.

Εκπνέει σήμερα, Τετάρτη 8 Ιουλίου, στις 23:59 η προθεσμία για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής και μετεγγραφής μαθητών σε όλες τις τάξεις των Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και Πρότυπων ΕΠΑΛ (Π.ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2026-2027.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας e-Εγγραφές ή μέσω του gov.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν νέα αίτηση, να τροποποιήσουν ή να διαγράψουν ήδη καταχωρισμένη αίτηση, καθώς και να την αποθηκεύσουν ή να την εκτυπώσουν.

Το Υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει ότι από την 1η Ιουλίου οι σχολικές μονάδες λειτουργούν με θερινές εφημερίες, μία ημέρα την εβδομάδα, προκειμένου να εξυπηρετούν μαθητές και γονείς που χρειάζονται υποστήριξη στη διαδικασία.

Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να ενημερωθούν για την κατανομή τους μέσω της επιλογής «Οι αιτήσεις μου» στην πλατφόρμα των e-Εγγραφών. Οι ημερομηνίες ανακοίνωσης είναι:

Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 για τα ΕΠΑΛ.

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Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 για τα Πρότυπα ΕΠΑΛ.

Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 για τα ΓΕΛ, συμπεριλαμβανομένων των Πρότυπων, Πειραματικών, Δημόσιων Ωνάσειων, Μουσικών, Καλλιτεχνικών και Διαπολιτισμικών Σχολείων.

Όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμη τη διαδικασία καλούνται να το πράξουν άμεσα, καθώς μετά τις 23:59 η πλατφόρμα κλείνει και δεν θα είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων για την τρέχουσα φάση των εγγραφών.