Η ομοσπονδία ζητά «να θεσμοθετηθεί ετήσιο σταθερό χρονοδιάγραμμα εγγραφών, που να δημοσιεύεται έγκαιρα και να σέβεται τη σχολική και την οικογενειακή ζωή».

Στο θέμα ων ηλεκτρονικών εγγραφών και μετεγγραφών των μαθητών στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια για το σχολικό έτος 2026-27, οι οποίες πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά από τις 30/6 έως και 8/7, αναφέρεται η ΟΛΜΕ.

Επιρρίπτει ευθύνες στο υπουργείο Παιδείας, επειδή «με μεγάλη καθυστέρηση, εξέδωσε την εγκύκλιο με το χρονοδιάγραμμα των ηλεκτρονικών εγγραφών και μετεγγραφών των μαθητών», τονίζοντας πως «δημιουργεί δυσκολίες στις σχολικές μονάδες, περιορίζοντας τον διαθέσιμο χρόνο για την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας σημαντικής για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό της επόμενης σχολικής χρονιάς, καθώς από τον τελικό αριθμό μαθητών εξαρτάται η δημιουργία των τμημάτων ανά σχολική μονάδα, αλλά και οι τοποθετήσεις, διαθέσεις και μετακινήσεις εκπαιδευτικών».

Η ομοσπονδία των εκπαιδευτικών της Β’ βάθμιας εκπαίδευσης ζητά: «Να μην οριστικοποιηθεί κανένα τμήμα, τομέας ή ειδικότητα έως και τον Σεπτέμβρη, προκειμένου να εγγραφούν όλοι οι μαθητές και όλες οι μαθήτριες στα τμήματα της επιλογής τους. Να εγκριθούν όλα τα απαραίτητα τμήματα. Να θεσμοθετηθεί ετήσιο σταθερό χρονοδιάγραμμα εγγραφών, που να δημοσιεύεται έγκαιρα και να σέβεται τη σχολική και την οικογενειακή ζωή».