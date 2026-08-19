Το μήνυμα του Σ.Κεδίκογλου κατά την εγγραφή του στην ΕΛΑΣ.

Ο Συμεών Κεδίκογλου το «πάτησε» και είναι πλέον μέλος της ΕΛΑΣ. Ο ίδιος σε βίντεο που ανήρτησε δείχνει την διαδικασία εγγραφής του στο κόμμα και στέλνει το μήνυμα:

«Έλα να ξεκινήσουμε μαζί το ταξίδι για τη δική μας Ιθάκη».

Ο Συμεών Κεδίκογλου στο βίντεο που ανέβασε σχολιάζει σχετικά: «Χωρίς πολλά λόγια και με μικρή δόση χιούμορ τα λέει όλα, δείτε το!»

{https://www.facebook.com/reel/1757426825550348}

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Κεδίκογλου παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ στις 13 Ιουλίου σημειώνοντας στην επιστολή του: «Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,

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απευθύνομαι σε σας που έχουμε σφυρηλατήσει μια σχέση εμπιστοσύνης, που με στηρίζετε και λογοδοτώ όλα αυτά τα χρόνια.

Σας ενημερώνω για την πρόθεση μου να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα, πράξη όχι εύκολη, όχι χωρίς σκέψη και όχι χωρίς προσωπικό κόστος, απαραίτητη όμως με βάση τις αρχές και τις αξίες με τις οποίες πορεύομαι όλα αυτά τα χρόνια. Λόγοι συνέπειας και προσωπικής αξιοπρέπειας έκαναν αυτονόητη αυτή μου την απόφαση. Σε όλη μου τη διαδρομή παλεύω στον προοδευτικό χώρο, με όλους εσάς, για μια καλύτερη, δικαιότερη και έντιμη Ελλάδα. Σ αυτήν πορεία ανταποκρίθηκα το ´23 στα πλαίσια της διεύρυνσης στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα. Δε θα μπορούσα λοιπόν να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της ΕΛΑΣ με την οποία συντάσσομαι για να συμβάλλω και γω με τις δυνάμεις μου σε μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση -τώρα που η ελπίδα ξαναγεννιέται! Άλλωστε, είχα δηλώσει εξ αρχής και με τρόπο ξεκάθαρο και εμφατικό τις προθέσεις μου. Επιπλέον δε θεωρώ σωστό να ψηφίζω για αποφάσεις που αφορούν το μέλλον ενός κόμματος από το οποίο έχω αποφασίσει να αποχωρήσω.

Η παραίτηση έτσι φαντάζει σαν το εφαλτήριο για να μπορώ αύριο να διεκδικήσουμε με δυνατότερη φωνή τα δίκαια αιτήματα των συμπολιτών μας, αφού συμβάλλει στη δημιουργία κυβερνώσας παράταξης.

Μέσα στις προσεχείς ημέρες θα παραδώσω στον Πρόεδρο της Βουλής την επιστολή παραίτησης με τον προσήκοντα σεβασμό στο κοινοβούλιο και τις διαδικασίες.

Ακούγοντας τις ανάγκες των καιρών και τις δικές σας προτροπές ανταποκρίνομαι και σας καλώ να αγωνιστούμε μαζί, πιστεύοντας και ελπίζοντας ότι η Ιθάκη των προσδοκιών μας αχνοφαίνεται ήδη στον ορίζοντα!».