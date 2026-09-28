Οι προτάσεις του ΕΕΑ ενόψει εκλογών.

Την ανάγκη για συγκεκριμένες απαντήσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες έθεσε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, κατά την εισαγωγική του ομιλία στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του επιμελητηρίου, που πραγματοποιείται αυτή την ώρα, παρουσία του προέδρου της ΕΛΑΣ Αλέξη Τσίπρα.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου υπογράμμισε, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, ότι το ΕΕΑ δεν παίρνει κομματική θέση, αλλά εκπροσωπεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, ανοίγοντας τον διάλογο με τις πολιτικές δυνάμεις ενόψει των εκλογών. Όπως ανέφερε, το Επιμελητήριο έχει προσκαλέσει τους πολιτικούς αρχηγούς, καθώς και τον πρωθυπουργό, προκειμένου να παρουσιάσουν τις θέσεις και τον σχεδιασμό τους για την αγορά.

«Οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα, αλλά και οι εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες που εκπροσωπούμε, θέλουν να γνωρίζουν», ανέφερε, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις για την ακρίβεια, την ενέργεια, τα χρέη, τη φορολογία και τη χρηματοδότηση.

Ως βασικά προβλήματα της αγοράς ο πρόεδρος του ΕΕΑ ανέδειξε έξι μέτωπα.

Πρώτο, την ακρίβεια, επισημαίνοντας ότι η μείωση της αγοραστικής δύναμης περιορίζει την κατανάλωση και, κατ' επέκταση, τον τζίρο των μικρών επιχειρήσεων. Όπως είπε, για πολλά νοικοκυριά το μηνιαίο εισόδημα εξαντλείται πριν από το τέλος του μήνα, με αποτέλεσμα η πίεση να μεταφέρεται στην αγορά.

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Δεύτερο, το ενεργειακό κόστος, που, σύμφωνα με τον κ. Χατζηθεοδοσίου, επιβαρύνει το σύνολο της παραγωγικής και εμπορικής αλυσίδας, από τις πρώτες ύλες και τις μεταφορές έως τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Αναφέρθηκε ειδικότερα στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, όπως φούρνοι, ζαχαροπλαστεία και καταστήματα εστίασης. Επανέλαβε τις προτάσεις του ΕΕΑ για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα.

Τρίτο μέτωπο είναι τα επαγγελματικά ενοίκια, καθώς, όπως σημείωσε, η αύξηση του κόστους επαγγελματικής στέγης πιέζει ιδιαίτερα τις μικρές επιχειρήσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις απειλεί τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους.

Τέταρτο, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές και το ιδιωτικό χρέος. Ο πρόεδρος του ΕΕΑ χαρακτήρισε θετική την πρόσφατη πρόβλεψη για ρύθμιση έως 72 δόσεις, σημειώνοντας ωστόσο ότι το Επιμελητήριο είχε ζητήσει 120 δόσεις. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα, υποστηρίζοντας ότι μπορούν να καταστήσουν αδύνατη την αποπληρωμή αρχικών οφειλών. Η πρόταση του ΕΕΑ, όπως ανέφερε, είναι η αποπληρωμή της αρχικής οφειλής με «λογική επιβάρυνση» και η θέσπιση μόνιμης ρύθμισης, με διάκριση μεταξύ συνεπών οφειλετών και στρατηγικών κακοπληρωτών.

Πέμπτο μέτωπο είναι η φορολογία. Ο κ. Χατζηθεοδοσίου άσκησε κριτική στη φορολόγηση βάσει τεκμηρίων, στην προκαταβολή φόρου και στη διατήρηση επιβαρύνσεων για τα νομικά πρόσωπα, ενώ αναφέρθηκε και στον διαφορετικό χειρισμό της Αττικής σε σχέση με άλλες περιφέρειες ως προς το τέλος επιτηδεύματος. Παράλληλα, έθεσε ζήτημα φορολογικής ισονομίας μεταξύ μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων.

Έκτο μέτωπο, η έλλειψη ρευστότητας και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΕΑ, πολλές βιώσιμες μικρές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση, είτε για τις καθημερινές ανάγκες τους, είτε για επενδύσεις. Αναφέρθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο, όπως είπε, παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό απρόσιτο για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς και στο νέο πρόγραμμα ύψους 1,5 δισ. ευρώ μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Παράλληλα, έθεσε ζήτημα των εξασφαλίσεων που ζητούν οι εμπορικές τράπεζες από τους μικρούς επαγγελματίες.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου αναφέρθηκε ακόμη στο μη μισθολογικό κόστος, τις ασφαλιστικές εισφορές, τη γραφειοκρατία, την έλλειψη προσωπικού και το κόστος της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης.

«Όλα συνδέονται σε ένα σημείο: στην πραγματική οικονομία και στην αγοραστική δύναμη του πολίτη», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η περιορισμένη κατανάλωση επηρεάζει άμεσα τη βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων και κατ' επέκταση την απασχόληση και τις τοπικές κοινωνίες.

Κλείνοντας, ζήτησε από τον κ. Τσίπρα να παρουσιάσει τον συνολικό σχεδιασμό της πολιτικής του δύναμης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες και τη μεσαία τάξη, με έμφαση στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και του ενεργειακού κόστους, τη ρύθμιση των χρεών, τη φορολογία, την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και τον ρόλο της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας.