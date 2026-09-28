Ο Ιταλός από την πρώτη στιγμή αρνείται την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Νέα εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση-θρίλερ της διπλής δολοφονίας στον Λόγγο Αιγίου, με την υπεράσπιση του Ιταλού, ο οποίος κατηγορείται για τον θάνατο της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της τον περασμένου Ιούνιο.

Από την αρχή της υπόθεσης, ο 65χρονος αποτελεί τον βασικό κατηγορούμενο και έχει κριθεί προφυλακιστέος, με τον ίδιο να αρνείται κάθε εμπλοκή στους θανάτους.

Τα νέα στοιχεία που επικαλείται η υπεράσπιση

Όπως αναφέρει το tempo24, στο νέο αίτημα αναμένεται να αξιοποιηθούν τα νεότερα εργαστηριακά αποτελέσματα, αλλά και οι τεχνικές εκθέσεις που έχουν συνταχθεί από τους συμβούλους υπεράσπισης.

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι δεν είχαν εντοπιστεί ίχνη DNA ή αποτυπώματα σε συγκεκριμένα πειστήρια και στα σώματα της 54χρονης και του 26χρονου.

Παράλληλα, οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τα ιατροδικαστικά και λοιπά εργαστηριακά δεδομένα της υπόθεσης, καθώς παραμένουν ανοιχτά ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες θανάτου της μητέρας και του γιου της.

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Ο 65χρονος είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του τον Ιούνιο και έκτοτε παραμένει στη φυλακή. Πλέον, το αίτημα για την άρση της κράτησής του θα εξεταστεί από τα αρμόδια δικαστικά όργανα, τα οποία θα αξιολογήσουν τα νέα δεδομένα μαζί με το σύνολο της δικογραφίας.

Η υπεράσπιση επιμένει στην αθωότητα του κατηγορουμένου και υποστηρίζει ότι τα νεότερα ευρήματα ενισχύουν τη θέση του. Την ίδια ώρα, η έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης παραμένει σε εξέλιξη.

Το σενάριο που παρουσίασε ο 65χρονος

Από την αρχή της υπόθεσης ο 65χρονος αρνείται ότι έχει οποιαδήποτε εμπλοκή στους θανάτους. Κατά την υπερασπιστική του εκδοχή, η 54χρονη φέρεται να αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και, σύμφωνα με το σενάριο που ο ίδιος έχει παρουσιάσει, θα μπορούσε να είχε επιτεθεί στον γιο της και στη συνέχεια να είχε βάλει τέλος στη ζωή της. Ο ίδιος έχει κάνει λόγο ακόμη και για ενδεχόμενο «αλληλοεξόντωσης» μητέρας και γιου, υποστηρίζοντας ότι όταν ξύπνησε δεν γνώριζε τι είχε συμβεί.

Το συγκεκριμένο σενάριο αποτελεί θέση του κατηγορούμενου και της υπεράσπισής του και δεν έχει γίνει δεκτό από τις Αρχές ως πραγματική εκδοχή των γεγονότων.