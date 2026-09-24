Ο 27χρονος είχε ζητήσει τον διορισμό συνηγόρου λόγω οικονομικής αδυναμίας.

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης Πηνελόπης στην Ηγουμενίτσα, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thespro.gr, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, αποφασίστηκε η προφυλάκισή του μέχρι τη δίκη.

Ο 27χρονος είχε περάσει το πρωί της Πέμπτης το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Ηγουμενίτσας, προκειμένου να απολογηθεί για το βαρύ κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ζήτημα της υπεράσπισής του, με το ίδιο μέσο να μεταδίδει πως ο 27χρονος είχε ζητήσει τον διορισμό συνηγόρου λόγω οικονομικής αδυναμίας.