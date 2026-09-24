Οι επαφές υψηλού επιπέδου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αμερικανικής κυβέρνησης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Την απάντησή της στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για την εξέταση του περιορισμού των εξαγωγών ντίζελ, ο οποίος δήλωσε χαρακτηριστικά, «Ας μην εξάγουμε το ντίζελ», έδωσε η Κομισιόν, καθώς αυξάνεται η ανησυχία όχι μόνο για τις τιμές, αλλά, μετά τις δηλώσεις, και για την επάρκεια, καθώς η Ευρώπη αποτελεί μεγάλο εισαγωγέα αμερικανικού ντίζελ.

Οι εκπρόσωποι Τύπου της Κομισιόν ρωτήθηκαν σήμερα, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σχέδιο έκτακτης ανάγκης για μια τέτοια περίπτωση και αν έχει υπάρξει κάποια διπλωματική προσέγγιση προς τον Τραμπ.

Όπως τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Όλαφ Γκιλ, «η ΕΕ αντιμετωπίζει με ανησυχία τις αναφορές σχετικά με τα σχέδια των ΗΠΑ να απαγορεύσουν τις εξαγωγές ντίζελ, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση», επισημαίνοντας πως «οποιαδήποτε διαταραχή θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις και για τις δύο πλευρές».

Διπλωματία

Ο ίδιος υπογράμμισε πως οι επαφές υψηλού επιπέδου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αμερικανικής κυβέρνησης βρίσκονται σε εξέλιξη, λέγοντας πως η Κομισιόν αναμένει από τους στενούς εταίρους να διαβουλεύονται μεταξύ τους πριν λάβουν μέτρα που επηρεάζουν τις κοινές αγορές.

Η Αννα -Κάιζα Ιτκόνεν, εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας, τόνισε από την πλευρά της τη σημασία των εισαγωγών αμερικανικού ντίζελ στην Ευρώπη. «Είμαστε μεγάλος εισαγωγέας αμερικανικού ντίζελ. Οι εισαγωγές μας ανέρχονται περίπου στο 50%, σύμφωνα με τα τελευταία ποσοστά του Αυγούστου. Οι ΗΠΑ είναι ένας σημαντικός προμηθευτής για εμάς, τόσο όσον αφορά το πετρέλαιο ντίζελ όσο και το LNG. Αυτό αποτελεί σαφώς μέρος της στρατηγικής διαφοροποίησής μας από το 2022 και μετά».

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Η ίδια τόνισε ότι η Κομισιόν παρακολουθεί στενά τις αγορές και την ασφάλεια του εφοδιασμού, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, και υπογράμμισε ότι «προς το παρόν, δεν υπάρχει συγκεκριμένη έλλειψη ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Αυτή την ώρα συνεδριάζει η Ομάδα Συντονισμού για το φυσικό αέριο, με τη συνεδρίαση να γίνεται διαδικτυακά και να συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των κρατών μελών, αλλά και ειδικοί, ενώ η Ομάδα Συντονισμού για το Πετρέλαιο (Oil Coordination Group) θα συνεδριάσει ξανά την επόμενη Τρίτη για να αποτιμήσει την κατάσταση στα κράτη-μέλη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ