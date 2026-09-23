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Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, η Άννα Βίσση ανεβαίνει στη σκηνή του ΟΑΚΑ για να παραχωρήσει ένα πολυδιάστατο show γεμάτο με εκπλήξεις. Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη συναυλία και τους κανονισμούς.

Τις τελευταίες ημέρες όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Άννα Βίσση, με τη μεγάλη της συναυλία στο ΟΑΚΑ να αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά events του Σεπτεμβρίου.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να ανέβει στη σκηνή του ΟΑΚΑ, εκεί όπου θα συναντήσει τους χιλιάδες θαυμαστές της για να παραχωρήσει μία μοναδική συναυλία, ένα πολυδιάστατο show γεμάτο με εκπλήξεις.

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα και η παραγωγή ολοκληρώνει τις τελευταίες λεπτομέρειες, με σκοπό το Σάββατο να είναι όλα έτοιμα για την Άννα Βίσση και το κοινό της.

Λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη συναυλία, δόθηκε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες και οδηγίες που το κοινό θα πρέπει να ακολουθήσει προκειμένου η συναυλία να πραγματοποιηθεί χωρίς απρόοπτα και καθυστερήσεις.

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ

Το Σάββατο οι πόρτες του ΟΑΚΑ ανοίγουν στις 17:00 το απόγευμα με το Pre-Show να ξεκινάει τρεις ώρες αργότερα, στις 20:00.

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Το εισιτήριο, θα πρέπει να είναι σε εκτυπωμένη μορφή, ή στο κινητό έτοιμο για σκανάρισμα, με σκοπό να αποφευχθούν οι περιττές καθυστερήσεις.

«Η ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ powered by ΔΕΗ γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ

Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου συναντιόμαστε στο Ολυμπιακό Στάδιο να ζήσουμε την απόλυτη εμπειρία.

Λίγο πριν τη μεγάλη βραδιά, όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για την προσέλευσή σας:

Doors Open: 17:00

Pre-Show: 20:00

Εισιτήρια

Έχετε το εισιτήριό σας διαθέσιμο στο κινητό σας πριν φτάσετε στην είσοδο και ακολουθήστε τις οδηγίες πρόσβασης που αντιστοιχούν στην κατηγορία του εισιτηρίου σας».

Όσα δεν πρέπει να έχετε μαζί σας στο ΟΑΚΑ

Μέσα από τη σχετική δημοσίευση ανακοινώθηκαν τα αντικείμενα τα οποία δεν θα πρέπει να έχετε μαζί σας στη συναυλία της Άννας Βίσση, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου.

Απαγορεύονται αιχμηρά και εύφλεκτα αντικείμενα, αλκοόλ, καρέκλες και φορητά καθίσματα, Laser και μεγάλες τσάντες.

Αναλυτικά η λίστα:

«ΤΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ

• Μεγάλες τσάντες και σακίδια – μεγαλύτερες μεγέθους Α4

• Επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές και εξοπλισμός βιντεοσκόπησης

• Αιχμηρά ή επικίνδυνα αντικείμενα

• Εύφλεκτα υλικά και πυροτεχνήματα

• Drones

• Μεγάλες ομπρέλες

• Καρέκλες ή φορητά καθίσματα

• Γυάλινα και μεταλλικά αντικείμενα

• Πανό, κοντάρια ή αντικείμενα που μπορούν να εκτοξευθούν

• Laser

• Αλκοόλ και παράνομες ουσίες»

Πώς θα φτάσετε στο ΟΑΚΑ την ημέρα της συναυλίας

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΟΑΚΑ

«Λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης προσέλευσης, προτείνεται η χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και η έγκαιρη άφιξη στο Στάδιο.

Ακολουθήστε αποκλειστικά την είσοδο και τις οδηγίες που αντιστοιχούν στην κατηγορία του εισιτηρίου σας.

Για οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση, ακολούθησε τα επίσημα κανάλια της Άννας Βίσση και της Ticketmaster.

Ελάτε νωρίς και ακολουθήστε τις οδηγίες του προσωπικού.

Και ετοιμαστείτε για την απόλυτη μουσική εμπειρία».

{https://www.instagram.com/p/DdmD9zfMOZI/?hl=el}