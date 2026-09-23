Την κατηγορεί για συκοφαντική δυσφήμηση.

Σε νομικές ενέργειες κατά γνωστής influencer προχωρά, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό», ο Αντώνης Ρέμος.

Αφορμή στάθηκαν αναφορές, που έκανε η γνωσή influencer στo Tik Tok, για ένα περιστατικό που όπως ισχυρίστηκε, αφορούσε τον τραγουδιστή και μια παλαιότερη επίσκεψή του σε νοσοκομείο, τα Χριστούγεννα του 1999.

Η αποκάλυψη έγινε με αφορμή τη συζήτηση γύρω από τη συναυλία του τραγουδιστή, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο παρουσιαστής ανέφερε ότι ο Αντώνης Ρέμος αρνείται κατηγορηματικά όσα υπονοούνται και θεωρεί την ιστορία κατασκευασμένη, ενώ παρέμβαση για τη συγκεκριμένη υπόθεση έκανε στην εκπομπή και ο δικηγόρος του Αντώνη Ρέμου, Μιχάλης Δημητρακόπουλος ο οποίος τόνισε: «Υπάρχει μία κυρία, την οποία δεν την γνωρίζει ο Αντώνης ο Ρέμος και υπερέβη τις κόκκινες γραμμές. Τον έχει ενοχλήσει και αυτόν και την οικογένειά του, τα ψέμματα τα οποία διέδωσε σε μεγάλο αριθμό ατόμων που την παρακολουθούν στο διαδίκτυο. Είναι αισχρά ψέμματα. Γίνεται μια υποτιθέμενη καταγγελία, με μεγάλη ευκολία, και αναφέρεται κατά την ίδια σε ένα γεγονός το ''99. Έχουν περάσει 27 χρόνια. Η ίδια λέει οτι ήταν 7 ετών και οτι η μητέρα της εργαζόταν σε νοσοκομείο, έκανε εισαγωγή ο Ρέμος και λέει στον Ρέμο οτι, τότε εσύ ζούσες στα δικά σου άκρα και είχες τα δικά σου σκοτάδια. Αφήνει δηλαδή υπαινιγμούς, αφήνει τον κόσμο να πιστεύει χίλια δυο πράγματα και τα παραλληλίζει με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο κόσμος που τα διαβάζει αυτά μπορεί να φαντάζεται χίλια δυο πράγματα για τον Αντώνη Ρέμο. Δεν έγινε καμία εισαγωγή. Θα της δώσουμε τη δυνατότητα με εξώδικο που θα αποσταλεί να ζητήσει συγγνώμη και αν ζητήσει συγγνώμη δεν θα γίνει ούτε μήνυση, ούτε αγωγή. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να μπει ένας φραγμός. Αν συνεχίσει να λέει ψέματα θα κληθεί να τα αποδείξει».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlmk9rfva4t5?integrationId=40599y14juihe6ly}

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