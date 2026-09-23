Η υπόθεση περιβαλλοντικής ρύπανσης αποκαλύφθηκε έπειτα από αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία συνελήφθησαν δύο άτομα, ενώ ένα ακόμη πρόσωπο αναζητείται.

Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση παράνομης απόρριψης υγρών αποβλήτων στον Κηφισό, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φορτία από το Νοσοκομείο Αττικόν και τη βιομηχανία μπισκότων Παπαδοπούλου κατέληγαν μέσω φρεατίου ομβρίων απευθείας στο ποτάμι.

Η υπόθεση περιβαλλοντικής ρύπανσης αποκαλύφθηκε έπειτα από αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία συνελήφθησαν δύο άτομα, ενώ ένα ακόμη πρόσωπο αναζητείται.

Τα απόβλητα κατέληγαν στον Κηφισό

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, βυτιοφόρο μετέφερε υγρά απόβλητα από διάφορες βιομηχανίες της Αττικής, μεταξύ άλλων από την Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε., καθώς και από το Π.Γ.Ν. «Αττικόν», σε πρατήριο καυσίμων που βρίσκεται στον παράδρομο του Κηφισού, στο Αιγάλεω.

Αντί τα απόβλητα να οδηγηθούν στις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ για επεξεργασία, φέρεται να διοχετεύονταν μέσω φρεατίου ομβρίων απευθείας στον Κηφισό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlmj6yzuufw9?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, ειδικός του υπουργείου Περιβάλλοντος προχώρησε σε δειγματοληψία και ανάλυση, από την οποία διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για υγρά βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας.

Στο σημείο έσπευσε και ειδικό συνεργείο της ΕΥΔΑΠ, το οποίο διαπίστωσε ότι τα απόβλητα διοχετεύονταν στο δίκτυο ομβρίων, με πιθανή κατάληξή τους στον Κηφισό και στη συνέχεια στη θάλασσα. Η πρακτική αυτή δημιουργεί, σύμφωνα με τα ευρήματα, κίνδυνο ρύπανσης των επιφανειακών υδάτων και επιβάρυνσης της δημόσιας υγείας.

Πώς λειτουργούσε το φρεάτιο

Η Αστυνομία είχε πληροφορίες για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα από το καλοκαίρι και είχε θέσει υπό παρακολούθηση το πρατήριο καυσίμων.

Τουλάχιστον δύο βυτιοφόρα που μετέφεραν τα απόβλητα φέρονται να στάθμευαν κατά τις νυχτερινές ώρες σε στρατηγικά σημεία, ώστε να περιορίζεται η οπτική επαφή με άλλα οχήματα.

Με το πρόσχημα του ανεφοδιασμού, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να συνέδεαν ειδική μάνικα και να άδειαζαν το περιεχόμενο των βυτιοφόρων στο φρεάτιο που προοριζόταν για τα όμβρια ύδατα.

Τι απαντά η εταιρεία Παπαδοπούλου

Η Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. εξέδωσε ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι το συγκεκριμένο βυτιοφόρο δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας, αλλά σε τρίτη συνεργαζόμενη επιχείρηση.

Όπως αναφέρει, η συγκεκριμένη εταιρεία είχε αναλάβει συμβατικά τη συλλογή και μεταφορά των λυμάτων από το εργοστάσιο του Ταύρου με προορισμό το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Μεταμόρφωσης, έχοντας την πλήρη υποχρέωση να τηρεί όλες τις προβλεπόμενες περιβαλλοντικές διατάξεις.

Πλέον, κρίσιμο στοιχείο για τις Αρχές είναι η διασταύρωση των παραστατικών παραλαβής και παράδοσης των συγκεκριμένων φορτίων, προκειμένου να διαπιστωθεί η διαδρομή που ακολούθησαν τα απόβλητα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlmfp01crdxt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ήδη επιβαρυμένος ο Κηφισός

Για την κατάσταση του Κηφισού μίλησε στον Ρ/Σ Παραπολιτικά 90.1 ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης.

Όπως ανέφερε, ο Κηφισός είναι ήδη επιβαρυμένος από αυξημένες συγκεντρώσεις μετάλλων, όπως μόλυβδος, αρσενικό, υδράργυρος και νικέλιο. Η ρύπανση, σύμφωνα με τον ίδιο, συνδέεται κυρίως με αστικές και βιομηχανικές δραστηριότητες και έχει καταγραφεί κίνδυνος για τα υπόγεια ύδατα και τη δημόσια υγεία.

Ο καθηγητής σημείωσε ότι η πρόσφατη επιβεβαιωμένη απόρριψη όξινου φορτίου, πέρα από την ίδια την επιβάρυνση που προκαλεί, ενδέχεται να έχει κινητοποιήσει ήδη υπάρχοντα μέταλλα και να έχει εντείνει το πρόβλημα.

«Ο Κηφισός χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια εξυγίανσης, που αφορά τόσο τη διαχείριση των προβλημάτων που έχουν ήδη καταγραφεί όσο και τη διαχείριση των υδάτων, ιδιαίτερα κατά την φθινοπωρινή περίοδο και τον κίνδυνο πιθανών υπερχειλήσεων. Άρα πρόκειται για ένα ευρύτερο πρόβλημα που χρόνο με το χρόνο γίνεται χειρότερο γιατί επιτείνεται η φόρτισή του με φερτά υλικά και άλλα στοιχεία που δημιουργούν πρόβλημα στην φυσιολογική ροή του νερού», δήλωσε.

Οι παρεμβάσεις που προτείνονται

Ο κ. Σαρηγιάννης ανέφερε ότι απαιτείται άμεσος έλεγχος όλων των φρεατίων ομβρίων στη ζώνη γύρω από τον Κηφισό, με τη χρήση φορητών αναλυτών pH και αγωγιμότητας.

Παράλληλα, θα πρέπει να διασταυρωθούν οι δηλώσεις αποβλήτων όλων των βιομηχανιών με τους αντίστοιχους όγκους παραγωγής αποβλήτων, ώστε να εντοπιστούν τυχόν φαινόμενα παράνομης απόρριψης.

Ο ίδιος πρότεινε επίσης την εγκατάσταση σφραγισμένων φρεατίων με «έξυπνους» αισθητήρες σε σημεία υψηλού κινδύνου, προκειμένου να υπάρχει αποτελεσματικότερος έλεγχος.

Τέλος, τάχθηκε υπέρ της αυστηροποίησης των κυρώσεων, ώστε το πρόστιμο για την παράνομη απόρριψη να υπερβαίνει το κόστος της νόμιμης διαχείρισης των αποβλήτων, καθώς, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η παράνομη απόρριψη είναι φθηνότερη».

Αναζητείται ένα άτομο

Για την υπόθεση αναζητείται ακόμη μία γυναίκα, Ελληνίδα, γεννημένη το 1975, η οποία φέρεται να είναι διαχειρίστρια του πρατηρίου υγρών καυσίμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του βυτιοφόρου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα.

Σε ό,τι αφορά τον προσωρινά υπεύθυνο του πρατηρίου, ο οποίος είχε συλληφθεί, αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα, καθώς είναι δικηγόρος και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπάγεται σε ειδικό καθεστώς δικαιοδοσίας.

Ως εκ τούτου, για την υπόθεση έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά δύο συλλήψεις, ενώ ένα ακόμη άτομο αναζητείται.