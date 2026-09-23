Την αποκάλυψη έκανε ο ίδιος ο πλαστικός χειρουργός μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day».

Χωριστούς δρόμους αποφάσισαν να ακολουθήσουν ο Γιάννης Λύρας και η Παναγιώτα Δρασιούδη.

Το ζευγάρι, μετά από επτά χρόνια κοινής πορείας, ένα παιδί, και ένα εντυπωσιακό γάμο στο Μπαλί, πήραν την απόφαση να λύσουν το γάμο τους, με τον πλαστικό χειρουργό, να παραδέχεται σε συνέντευξή του, οτι η διαφορά ηλικίας ήταν αυτή που οδήγησε τη σχέση τους σε τέλμα.

«Η πιο μεγάλη αλλαγή στην προσωπική μου ζωή είναι ότι απέκτησα την κόρη μου. Ήταν ένα δώρο που μου έκανε η Παναγιώτα. Έχουμε μεγάλη διαφορά ηλικίας. Η διαφορά μας είναι 37 χρόνια.Η αλήθεια είναι ότι η μεγάλη διαφορά ηλικίας φάνηκε στη διάδραση και αρκετά σύντομα η σχέση κουράστηκε. Από τον περασμένο Δεκέμβριο είχαμε σχεδόν αποφασίσει ότι έχουμε διαφορά στις προσεγγίσεις για τα σημαντικά θέματα, όλα εκτός από την κόρη μας. Οπότε αρχίσαμε να μην έχουμε την αρμονία των απόψεων. Από εκεί ξεκίνησε. Ποτέ δεν υπήρξε τρίτο πρόσωπο», ανέφερε ο Γιάννης Λύρας.

Τα προβλήματα μετά τον γάμο

Ο πλαστικός μιλώντας για τον γάμο του με την πρώην σύζυγό του, τόνισε οτι τα προβλήματα είχαν ξεκινήσει ήδη μετά τον γάμο και συνεχίστηκαν, σε πνευματικό πάντα επίπεδο.

«Ήταν ένας πάρα πολύ ωραίος γάμος. Είπαν οι οργανωτές εκεί και οι Μπαλινέζοι και οι Έλληνες που ήταν εκεί ότι ήταν το καλύτερο που έχουν δει ποτέ. Πραγματικά, αφοσιώθηκε η Παναγιώτα στην οργάνωσή του.Ήταν το δικό της όνειρο να γίνει εκεί ο γάμος γιατί εκεί έμεινε και έγκυος, αλλά ταυτόχρονα ήταν μεγάλη επιθυμία της κόρης μας.Όταν όμως τελειώσαμε από το γάμο, φάνηκε ότι αυτός ο γάμος έγινε περισσότερο για το παιδί και για την Παναγιώτα, γιατί ήθελε να δει τον εαυτό της ντυμένο στα λευκά και εμένα επίσης. Και μετά συνεχίστηκαν τα προβλήματα της δυσαρμονίας της πνευματικής, ξαναλέω, όχι της διαβίωσης. Και είπαμε και οι δύο από τα Χριστούγεννα και μετά να ακολουθήσουμε διαφορετική κοινωνική ζωή».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlll12dh1mk9?integrationId=40599y14juihe6ly}