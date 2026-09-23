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Την προσοχή εφιστά στους κατοίκους του Λασιθίου ο μετεωρολόγος και ευρωβουλευτής Σάκης Αρναούτογλου καθώς, όπως επισημαίνει υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Προσοχή στην ανατολική Κρήτη και κυρίως στον νομό Λασιθίου συνιστά για σήμερα, Τετάρτη, ο Σάκης Αρναούτογλου, καθώς αναμένεται αυξημένη ατμοσφαιρική αστάθεια και κατά τόπους έντονα καιρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Πού χρειάζεται προσοχή

Τα φαινόμενα δεν αναμένεται να έχουν παντού την ίδια ένταση και διάρκεια. Ωστόσο, σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να είναι πρόσκαιρα ισχυρά, με έντονη ραγδαιότητα, αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα και πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρούς ανέμους.

Για τον λόγο αυτό, όπως επισημαίνει ο Σάκης Αρναούτογλου, χρειάζεται αυξημένη προσοχή κυρίως στις μετακινήσεις και στις υπαίθριες δραστηριότητες.

Βελτίωση από το βράδυ

Η επιδείνωση του καιρού αναμένεται να είναι πρόσκαιρη, καθώς από τις βραδινές κυρίως ώρες προβλέπεται σταδιακή βελτίωση των καιρικών συνθηκών στην περιοχή.

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Ο Σάκης Αρναούτογλου, με ανάρτησή του, ευχήθηκε παράλληλα «καλημέρα» στους πολίτες, εφιστώντας την προσοχή όσων βρίσκονται στην ανατολική Κρήτη.

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