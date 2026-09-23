«Οι ανατιμήσεις έχουν ήδη γίνει και θα γίνουν κι άλλες».

Η φέτα κινδυνεύει να ακολουθήσει τον δρόμο που ακολούθησε το ελαιόλαδο πριν από μερικά χρόνια. Ενώ η ζήτηση από το εξωτερικό παραμένει ισχυρή και οι εξαγωγές αυξάνονται, η κρίσιμη πρώτη ύλη, το πρόβειο γάλα, μειώνεται και οι τιμές της φέτας στη λιανική παίρνουν την ανηφόρα. Κάτι ανάλογο έχει συμβεί στο παρελθόν με το ελαιόλαδο και σε κάποιες περιπτώσεις η τιμή του είχε εκτιναχθεί.

«Οι πελάτες του εξωτερικού ζητούν τυρί χωρίς να ρωτάνε τιμή», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας (ΕΔΟΦ), Μιχάλης Σαράντης, μιλώντας στο συνέδριο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων.

Ο κ. Σαράντης εκτίμησε ότι η φέτα, που σήμερα πωλείται στα 12-13 ευρώ το κιλό, μπορεί να φτάσει στα 16 ευρώ. «Οι ανατιμήσεις έχουν ήδη γίνει και θα γίνουν κι άλλες», ανέφερε, αποδίδοντας σχεδόν το σύνολο της αύξησης στο κόστος της πρώτης ύλης. Όπως εξήγησε, η τιμή που λαμβάνει ο κτηνοτρόφος για το πρόβειο γάλα, από το 1,50-1,60 ευρώ, αναμένεται να κινηθεί στο 1,80-1,90 ευρώ, επιβάρυνση που περνά στο κόστος παραγωγής και, στη συνέχεια, στη λιανική τιμή της φέτας.

Η έλλειψη πρώτης ύλης είναι ήδη ορατή στα επίσημα στοιχεία. Στο επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026 οι παραδόσεις πρόβειου γάλακτος ανήλθαν σε 545.489 τόνους, έναντι 589.115 τόνων το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Πρόκειται για 43.626 τόνους λιγότερους, ή πτώση περίπου 7,4%.

Στο γίδινο γάλα η μείωση είναι πολύ μικρότερη. Οι παραδόσεις διαμορφώθηκαν σε 130.148 τόνους, από 132.062 τόνους στο επτάμηνο του 2025, υποχώρηση περίπου 1,4%. Συνολικά, οι παραδόσεις πρόβειου και γίδινου γάλακτος ήταν κατά περίπου 45.500 τόνους χαμηλότερες σε σχέση με έναν χρόνο πριν.

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Την ίδια ώρα, οι τιμές ανεβαίνουν. Η μέση τιμή του πρόβειου γάλακτος έφτασε τον Ιούλιο στο 1,5703 ευρώ το κιλό, από 1,3874 ευρώ τον Ιούλιο του 2025, αύξηση 13,2%. Στο γίδινο γάλα διαμορφώθηκε στο 0,9708 ευρώ, έναντι 0,8775 ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, αυξημένη κατά 10,6%.

Κάτω από τα 8 εκατομμύρια αιγοπρόβατα

Πίσω από τη μείωση του πρόβειου γάλακτος βρίσκεται η μεγάλη απώλεια ζωικού κεφαλαίου από τις ζωονόσους. Ο Μιχάλης Σαράντης υπολόγισε ότι περίπου 500.000-600.000 ζώα έχουν χαθεί και πρέπει να αντικατασταθούν, ώστε η παραγωγή να επιστρέψει στα προηγούμενα επίπεδα.

Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα του πραγματικού μεγέθους της ελληνικής αιγοπροβατοτροφίας.

Οι απώλειες παραγωγικού κεφαλαίου υπολογίζονται σε περίπου 500.000 ζώα, ενώ μόνο στη Λέσβο θανατώθηκαν 80.000. Ο αριθμός των προβάτων βρίσκεται πλέον κάτω από τα 8 εκατ., περιορίζοντας αισθητά τη διαθέσιμη πρώτη ύλη.

Παρά τη στενότητα, οι εξαγωγές φέτας αυξάνονται φέτος κατά 7%, εξαντλώντας τα αποθέματα των γαλακτοβιομηχανιών.