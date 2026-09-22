«Από το '19 και μετά, εκτός μνημονιακής περιόδου, έχουμε αύξηση του δείκτη φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και αύξηση σε ότι αφορά τα δεδομένα της ακρίβειας», είπε η Θεώνη Κουφονικολάκου.

Η κυβέρνηση μπορεί να επιλέξει ποιο μέτρο θα πάρει για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα και δεν το πράττει, τόνισε η Θεώνη Κουφονικολάκου στον ΣΚΑΪ.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ αναφέρθηκε στο κρίσιμο θέμα της ακρίβειας στα καύσιμα με αφορμή και το βίντεο του προέδρου του κόμματος, Αλέξη Τσίπρα, για το θέμα αυτό.

«O κ. Τσίπρας στο σημερινό βίντεο έθεσε υπόψη του κόσμου τα εργαλεία τα οποία είναι διαθέσιμα για την κυβέρνηση. Τι είπε; «Η κυβέρνηση μπορεί να διαλέξει ανάμεσα στην επιβολή πλαφόν στο ανώτατο περιθώριο κέρδους και στα διυλιστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια. Έκτακτη έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των διυλιστηρίων. Μείωση του Ειδικού Φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή εντός του επιτρεπόμενου ορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα 13%, όπως έκανε η Ισπανία» τόνισε η Θεώνη Κουφονικολάκου.

Επισήμανε παράλληλα πρώτο ότι «η Ελλάδα είναι στον πάτο της αγοραστικής δύναμης της Ευρωζώνης, δηλαδή δεν συγκρίνεται με άλλα κράτη μέλη, με κανέναν τρόπο για κανένα λόγο. Δεύτερον, ότι η (κυβέρνηση) μιλάει για εισαγόμενη ακρίβεια, τη στιγμή που μια σειρά από χώρες (Πορτογαλία, Ιταλία, Λετονία, Βέλγιο, Αυστρία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ιρλανδία, Ρουμανία, Ισπανία, Πολωνία, Εσθονία, Τσεχία, Σλοβακία, Κροατία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Κύπρος, Βουλγαρία, Σουηδία, Μάλτα) έχουν φθηνότερη τιμή και στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο από εμάς, όταν και γι αυτές υπάρχει κρίση στη Μέση Ανατολή. Δεν είναι μόνο για εμάς (η κρίση).

Η Θεώνη Κουφονικολάκου έφερε παραδείγματα από χώρες που έλαβαν μέτρα για την ακρίβεια στα καύσιμα. «Η Ουγγαρία μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε αμόλυβδη, ντίζελ και πετρέλαιο θέρμανσης ήδη από τις 13/3. 26, η Ιταλία έκανε το ίδιο από το Μάρτιο του 26, η Πορτογαλία... Η Κροατία λοιπόν τον Μάρτιο μείωσε και ταυτόχρονα έβαλε πλαφόν λιανικής, η Πολωνία χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ. Η Κύπρος μείωσε ειδικό φόρο κατανάλωσης, η Ιρλανδία μείωσε…»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ συνέχισε λέγοντας: «Η κυβέρνηση θα πρέπει να κάνει κάποιες επιλογές, λαμβάνοντας υπόψη ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κρίσης συνεχιζόμενης. Και να πω εν παρόδω επίσης ότι δεν είναι η μόνη εικόνα κρίσης. Η χώρα βρίσκεται στις χειρότερες θέσεις στην αγοραστική δύναμη και στην ενεργειακή φτώχεια. Και στη στεγαστική επιβάρυνση. Και στον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και στις μη εξυπηρετούμενες ανάγκες υγείας και στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα, που η Ελλάδα σημείωσε πρόσφατα και τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των ανεπτυγμένων κρατών μελών του ΟΟΣΑ και στην εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Είμαστε στον πάτο σε όλα...»

«8 στα 10 εισοδηματικά στρώματα ενισχύθηκαν την περίοδο 2015 – 2019»

Απάντησε και στην κριτική για το 2015 – 2019 τονίζοντας ότι «με βάση τα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ και τη χρήση ενός μέσου αποπληθωριστή, 8 στα 10 εισοδηματικά στρώματα ενισχύθηκαν την περίοδο 2015 - 2019. Οι πολίτες στις δημοσκοπήσεις απαντούν ότι και ως προς την ακρίβεια ήταν καλύτερα. Εκτός αν διαψεύδουμε τους πολίτες...Από το '19 και μετά, εκτός μνημονιακής περιόδου, έχουμε αύξηση του δείκτη φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και αύξηση σε ότι αφορά τα δεδομένα της ακρίβειας που χειροτέρεψε».

Ειδικότερα ανέφερε τους δείκτες της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat τονίζοντας ότι «είναι αξιόπιστα δεδομένα και δεν αλλάζουν ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη Πορτογαλία είναι 81,1 με μονάδες αγοραστικής δύναμης, στην Ελλάδα είναι 68, δίπλα στο 67,9 της Βουλγαρίας. Ο ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης στην Ελλάδα είναι (περίπου) 18.000. Στην Πορτογαλία (περίπου) 25.000. Εμείς είμαστε δίπλα στην Βουλγαρία που είναι κοντά στα 16.000…».

{https://www.youtube.com/watch?v=PcsZrcsWL48}