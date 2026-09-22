Ο Αλέξης Τσίπρας παρεμβαίνει στη συζήτηση για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, αμφισβητώντας τα περιθώρια που επικαλείται η κυβέρνηση και προτείνοντας συγκεκριμένα μέτρα για τη μείωση των τιμών.

Ο Αλέξης Τσίπρας, με ανάρτησή του στα social media, σχολιάζει τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και υποστηρίζει ότι υπάρχουν περιθώρια για μεγαλύτερη μείωση των τιμών στην αντλία.

Όπως αναφέρει, «ο πρωθυπουργός, την περασμένη βδομάδα δεσμεύθηκε για τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,75 ευρώ το λίτρο». Ωστόσο, όπως σημειώνει, «αυτή η τιμή είναι ήδη κατά 50% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη».

Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας αναφέρεται στη θέση της κυβέρνησης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν της δίνει τη δυνατότητα να μειώσει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.

«Μας είπε ότι η ΕΕ δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ΕΦΚ. Είπε ψέματα», υποστηρίζει ο Αλέξης Τσίπρας.

Τα τέσσερα μέτρα που προτείνει

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση έχει στη διάθεσή της τέσσερα διαφορετικά εργαλεία για τη μείωση των τιμών των καυσίμων.

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Μεταξύ αυτών περιλαμβάνει την επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και στα διυλιστήρια, «όχι μόνο στα πρατήρια», καθώς και την επιβολή έκτακτης φορολογίας στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων, τα οποία, όπως αναφέρει, το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, προτείνει τη μείωση του ΕΦΚ στο μισό, «δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η ΕΕ», αλλά και τη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, όπως, σημειώνει, έκανε η Ισπανία.

«Ας διαλέξει ποιο από όλα τα εργαλεία, ή ποιο συνδυασμό τους θα επιβάλει», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Αλέξης Τσίπρας υποστηρίζει ακόμη ότι, σε κάθε περίπτωση, «η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο» και ότι «το πετρέλαιο κίνησης» δεν θα πρέπει να ξεπερνά «το 1,8 ευρώ το λίτρο».

«Τι λείπει; Μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και τη βούληση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας», καταλήγει.

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