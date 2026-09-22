«Θα συνεχίσουμε στο μέλλον να υποστηρίζουμε τη νόμιμη κυβέρνηση της Υεμένης και επαναβεβαιώνουμε την προσήλωσή μας στην ενότητα, στην εθνική κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητας της Υεμένης», τονίζουν στην ανακοίνωσή τους οι επτά μεγάλες δυνάμεις.

Το κίνημα ανταρτών Ανσαραλά της Υεμένης, γνωστό και ως Χούθι, πρέπει να «σταματήσει αμέσως όλες τις στρατιωτικές ενέργειές του, τις απειλές και τις επιθέσεις» εναντίον των θαλάσσιων μεταφορών, αξίωσαν χθες Δευτέρα οι υπουργοί Εξωτερικών της G7, με ανακοίνωσή τους που δημοσιοποιήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Οι καταδικαστέες ενέργειές του» χαρακτηρίζονται «επικίνδυνη τροχιά κλιμάκωσης που εγείρει κίνδυνο να επιταθεί περαιτέρω η σύγκρουση, να καταφερθεί πλήγμα στο διεθνές εμπόριο και να δημιουργηθεί οικονομική αστάθεια σε παγκόσμια κλίμακα», σύμφωνα με την ανακοίνωση, που επιμένει στην «απόλυτη ανάγκη» να υπάρξουν «εγγυήσεις» για τη «μόνιμη ασφάλεια της ναυτιλίας» και «τα δικαιώματα και τις ελευθερίες της ναυσιπλοΐας σε ολόκληρο τον κόσμο».

Οι επικεφαλής της διπλωματίας της G7 αξιώνουν ακόμη το Ιράν να σταματήσει να προμηθεύει με όπλα και να παρέχει υποστήριξη στο κίνημα.

Η επανέναρξη του πολέμου στην Υεμένη, όπου η Ανσαραλά εδραίωσε τον έλεγχό της στο στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, πλήττει πλέον ακόμη περισσότερο τις σαουδαραβικές εξαγωγές - έχει καταγραφεί μεγάλη μείωση της κίνησης πλοίων του βασιλείου στην περιοχή αυτή.

Το συγκεκριμένο πέρασμα συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της Ερυθράς θάλασσας και της Διώρυγας του Σουέζ κι είχε γίνει ακόμη πιο σημαντικό για τη Σαουδική Αραβία, τον μεγαλύτερο εξαγωγέα αργού στον κόσμο, αφότου το Ιράν έκλεισε το στενό του Ορμούζ, στην άλλη πλευρά της αραβικής χερσονήσου.

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«Θα συνεχίσουμε στο μέλλον να υποστηρίζουμε τη νόμιμη κυβέρνηση της Υεμένης και επαναβεβαιώνουμε την προσήλωσή μας στην ενότητα, στην εθνική κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητας της Υεμένης», τονίζεται στο κείμενο της ομάδας των επτά μεγάλων δυνάμεων (ΗΠΑ, Καναδάς, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Βρετανία, Ιαπωνία).

Η G7 θέλει να αποφευχθεί νέα διαταραχή των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού στους τομείς της ενέργειας, των λιπασμάτων και διατροφικών προϊόντων.

Εξάλλου, σε χωριστή ανακοίνωσή της, η γαλλική προεδρία της G7 θύμισε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία παραμένει προτεραιότητά της.

Η σύνοδος στη Νέα Υόρκη των υπουργών Εξωτερικών της G7, με απόντα τον αμερικανό υπουργό Μάρκο Ρούμπιο, επέτρεψε να επαναβεβαιωθεί η «ακλόνητη υποστήριξη» της ομάδας στην Ουκρανία, στην «εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητά της», τόνισε η γαλλική προεδρία.

Συζητήθηκε «η ενίσχυση της οικονομικής και στρατιωτικής υποστήριξης» στο Κίεβο, ειδικά όσον αφορά «την αντιαεροπορική άμυνα».