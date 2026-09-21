Όσοι αγαπούν τα ψυχολογικά θρίλερ και τις ανατροπές, τότε μόλις βρήκαν το επόμενο binge-watch τους.

Όλα δείχνουν ότι μια νέα γερμανική μίνι σειρά, θα γίνει το επόμενο binge-watch μας στο Netflix, το φθινόπωρο.



Ο λόγος για το επερχόμενο ψυχολογικό θρίλερ των έξι επεισοδίων, με τίτλο «The Trap» (Η Παγίδα) και πρωταγωνίστρια την Friederike Becht.



Η σειρά ακολουθεί την ως Λίζα Κόνραντ (Becht), μια απομονωμένη συγγραφέα που βγαίνει από το σπίτι της για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια (!) θέτοντας τον εαυτό της ως «δόλωμα» με σκοπό να παγιδεύσει τον δολοφόνο της αδελφής της.

Το «The Trap» σε σκηνοθεσία της Isabel Kleefeld (Dear Child) η οποία επίσης προσαρμόζει και το σενάριο, βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Melanie Raabe που κυκλοφόρησε το 2017.



Δείτε το τρέιλερ της νεάς σειράς:



{https://youtu.be/SmaC-w7x63c?si=_TViKY6mxee1LhYH}



«Μια ανάμνηση. Μια υποψία. Μια παγίδα. Η παγίδα: ο εαυτός της. The Trap, ένα ψυχολογικό θρίλερ από τον δημιουργό του Dear Child», αναφέρει λεζάντα που συνοδεύει το τρέιλερ.





Η πλοκή

Η σειρά επικεντρώνεται σε μια αγαπημένη συγγραφέα, τη Λίζα Κόνραντ, μια απομονωμένη γυναίκα που δεν έχει βγει από το σπίτι της εδώ και πάνω από δέκα χρόνια μετά την τρομακτική δολοφονία της αδελφής της, Άννας στην οποία ήταν μάρτυρας. Όταν όμως πιστεύει ότι αναγνώρισε τον δολοφόνο στην τηλεόραση, τελικά αποφασίζει να βγει από το σπίτι της για να στήσει μια παγίδα για τον δολοφόνο της αδελφής της, χρησιμοποιώντας τον εαυτό της ως δόλωμα.

Η Friederike Becht που υποδύεται τον ρόλο της Λίζα Κόνραντ, είναι πιο γνωστή για τις ερμηνείες της σε ταινίες όπως το Labyrinth of Lies, το Faster Than Fear και το The Reader.



Ο Hans Löw παίζει τον δημοσιογράφο Ρόμπερτ Λέντζεν. Ο ηθοποιός πρωταγωνίστησε προηγουμένως στη σειρά του Netflix Dear Child και είναι πιο γνωστός για τους ρόλους του στις ταινίες In My Room, Toni Erdmann, All Is Well και I’m Your Man.

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Τα γυρίσματα για το The Trap ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2025 στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, ενώ γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν και στην Κολωνία. Η παραγωγή ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025.



Το The Trap θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 13 Οκτωβρίου.