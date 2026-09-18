«Φύγε εσύ, έλα εσύ», στην κορυφή των τσαρτ του Netflix.

Μπορεί το κοινό του Netflix να άργησε λίγο, αλλά τελικά συντονίστηκε στο The Gentlemen του Γκάι Ρίτσι που επέστρεψε με τη δεύτερη σεζόν του στις 3 Σεπτεμβρίου.

O νέος κύκλος της σειράς -επιτέλους- ανέβηκε στην κορυφή του Top 10, τόσο σε Ελλάδα όσο και σε εξωτερικό, συγκεντρώνοντας 9,9 εκατομμύρια προβολές για την εβδομάδα 7 - 13 Σεπτεμβρίου.

Στα νέα επεισόδια, ο Έντι σχεδιάζει την επέκταση της ακμάζουσας αυτοκρατορίας του, με ή χωρίς την έγκριση του Μπόμπι και η Σούζι αναζητά έναν νέο τρόπο να επεκτείνει τις δραστηριότητές τους, πέρα από το Χάλστεντ Μάνορ προς τις βίλες της λίμνης στην Ιταλία.

Παράλληλα, φαίνεται ότι αρκετοί θεατές θέλησαν να φρεσκάρουν τη μνήμη τους σχετικά με όσα συνέβησαν στην πρώτη σεζόν της σειράς, με αποτέλεσμα, αυτή να επιστρέψει στα τσαρτ και να ανέβει στην τρίτη θέση της λίστας, επίσης σε Ελλάδα και εξωτερικό, με 5,5 εκατομμύρια προβολές. Σημειώνεται ότι το Netflix ανανέωσε την σειρά και για τρίτη σεζόν.

Ανάμεσα στις δύο σεζόν, στη δεύτερη θέση της λίστας μπαίνει σφήνα, ο πέμπτος κύκλος της σειράς Fauda (Xάος).





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Όσον αφορά τις ταινίες, το αστυνομικρό θρίλερ Whisper Man (Ο Ψιθυριστής) -βασισμένο στο ομότιτλο βιβλίο- με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο στο καστ, παρατηρείται να χάνει έδαφος -ελαφρώς- και να υποχωρεί μία θέση. Έτσι, από την πρώτη θέση που βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα, τώρα το συναντάμε στη δεύτερη θέση, επίσης σε Ελλάδα και εξωτερικό, συγκεντρώνοντας 12,7 εκατομμύρια προβολές.

Στην πρώτη θέση στην Ελλάδα τερματίζει η ταινία Novocaine, μία κωμωδία δράσης που σαν ξέφρενο rollercoaster με τον διασκεδαστικό Τζακ Κουέιντ στο τιμονι, έχει συνεπάρει τους Έλληνες θεατές της πλατφόρμας.



Η ταινία βρίσκεται στο Top 10 σε 25 χώρες του πλανήτη, αλλά μόνο στην Ελλάδα καταφέρνει να τερματίσει στην κορυφή της λίστας.



Όταν η κοπέλα των ονείρων του πέφτει θύμα απαγωγής, ο Nate μετατρέπει την αδυναμία τού να νιώθει πόνο σε μια απροσδόκητη δύναμη στον αγώνα του για να την σώσει, αναφέρεται στη σύντομη περιγραφή της ταινίας του 2025.







