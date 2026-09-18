Μη κυβερνητικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι οι ισπανικές αρχές καθυστέρησαν να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες συνθήκες υποδοχής για τους μετανάστες στη Θέουτα.

Μεγάλη επιχείρηση για την απομάκρυνση χιλιάδων μεταναστών από τις παραλίες της Θέουτα πραγματοποίησε η ισπανική αστυνομία την Παρασκευή (18/09), κάνοντας μάλιστα και χρήση πλαστικών σφαιρών.

Σύμφωνα με τις Αρχές, στον ισπανικό θύλακα παραμένουν πάνω από 10.000 μετανάστες. Η επιχείρηση ξεκίνησε στις 7 το πρωί, τοπική ώρα, με τη συμμετοχή της μονάδας αναστολής ταραχών και του στρατού. Στόχος ήταν η απομάκρυνση των μεταναστών και η προώθησή τους σε προσωρινές δομές φιλοξενίας.

{https://x.com/burgosusana/status/2100847329687322975}

Πολλοί από τους μετανάστες είχαν περάσει τη νύχτα στην παραλία, περιμένοντας να βρεθεί διαθέσιμος χώρος στις προσωρινές δομές φιλοξενίας. Σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε η ισπανική δημόσια τηλεόραση TVE, αρχικά οι συγκεντρωμένοι υποδέχθηκαν την επιχείρηση με χειροκροτήματα. Στη συνέχεια, ωστόσο, επικράτησε ένταση, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι προσπάθησαν να κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση, διεκδικώντας μία από τις περιορισμένες διαθέσιμες θέσεις φιλοξενίας.

{https://x.com/RTVCE/status/2100835629634306371}

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Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, αστυνομικοί χρησιμοποίησαν γκλομπ, ενώ έκαναν και χρήση πλαστικών σφαιρών στον αέρα. Μετά την αποκλιμάκωση της έντασης, η επιχείρηση συνεχίστηκε. Αργότερα, εικόνες έδειξαν κυρίως ενήλικες άνδρες να μεταφέρουν τα προσωπικά τους αντικείμενα και να απομακρύνονται από την παραλία σε μικρές ομάδες, υπό την επίβλεψη αστυνομικών.

Οι μετανάστες ακολούθησαν διαδρομή μήκους περίπου ενός χιλιομέτρου, από την παραλία El Trampolin προς το λιμάνι της Θέουτα.

{https://x.com/elmundoes/status/2100847707988312081}

Περισσότεροι από 72.000 άνθρωποι πέρασαν στη Θέουτα

Η κατάσταση στη Θέουτα έχει προκαλέσει σημαντικές πιέσεις στις τοπικές υποδομές. Στα τέλη Ιουλίου, σχεδόν 72.000 μετανάστες πέρασαν από το Μαρόκο στη Θέουτα, σε μια πρωτοφανή μαζική εισβολή. Η πλειονότητά τους εγκατέλειψε στη συνέχεια τον ισπανικό θύλακα, ωστόσο πάνω από 10.000 εξακολουθούν να βρίσκονται στην περιοχή.

Οι περισσότεροι είναι άνδρες και αγόρια. Η νέα προσωρινή δομή που έχει δημιουργηθεί στο λιμάνι μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 1.700 ενήλικες άνδρες, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τις διαθέσιμες θέσεις.

Οι ανήλικοι διαχωρίζονται από τους ενήλικες και φιλοξενούνται σε ξεχωριστές δομές.

{https://x.com/visegrad24/status/2100873344589398329}

ΜΚΟ: Χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να κοιμούνται στους δρόμους

Μη κυβερνητικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι οι ισπανικές αρχές καθυστέρησαν να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες συνθήκες υποδοχής για τους μετανάστες. Τρεις εκπρόσωποι οργανώσεων δήλωσαν ότι οι δομές φιλοξενίας που έχουν ανοίξει μέχρι στιγμής δεν επαρκούν για όλους όσοι εξακολουθούν να βρίσκονται στους δρόμους.

Μια από τις οργανώσεις εκτιμά ότι περίπου 4.000 άνθρωποι εξακολουθούν να κοιμούνται σε παραλίες και πεζοδρόμια της Θέουτα, γεγονός που σημαίνει ότι η νέα δομή στο λιμάνι δεν επαρκεί για την απομάκρυνση όλων των πρόχειρων καταυλισμών από τους δημόσιους χώρους. Δύο εκπρόσωποι ΜΚΟ εκτίμησαν, παράλληλα, ότι οι ισπανικές αρχές πιθανότατα αναμένουν από ένα μεγάλο μέρος των μεταναστών να επιστρέψει οικειοθελώς στο Μαρόκο.