Η ισπανική εθνική υπηρεσία πληροφοριών είχε εκδώσει πολλαπλές προειδοποιήσεις πριν από τη συνοριακή κρίση στη Θέουτα, σχετικά με το ενδεχόμενο μαζικής εισόδου μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα στα τέλη Ιουλίου.

Η ισπανική εθνική υπηρεσία πληροφοριών είχε εκδώσει πολλαπλές προειδοποιήσεις πριν από την κρίση στα σύνορα της Θέουτα σχετικά με το ενδεχόμενο μαζικής εισόδου μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα στα τέλη Ιουλίου, σύμφωνα με αποχαρακτηρισμένα έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα η κυβέρνηση χθες Τετάρτη.

Ο φάκελος των 40 εγγράφων, ο οποίος περιλαμβάνει προειδοποιήσεις, αναφορές πληροφοριών, διαγράμματα και επικοινωνίες από πολλές υπηρεσίες επιβολής του νόμου και πληροφοριών φαίνεται να αποδυναμώνει τους ισχυρισμούς του Ισπανού πρωθυπουργού, Πέδρο Σάντσεθ, σχετικά με το επίπεδο της προειδοποίησης που είχε λάβει εκ των προτέρων η κυβέρνηση πριν από την αιφνίδια μαζική εισροή, αναφέρει η Washington Post.

Στην Ισπανία έχουν πραγματοποιηθεί μεγάλες διαδηλώσεις ως αντίδραση στην άφιξη των μεταναστών, με τους επικριτές να κατηγορούν την κυβέρνηση Σάντσεθ για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την κρίση. Οι πολιτικοί του αντίπαλοι τον κατηγορούν επίσης ότι επιδεικνύει υπερβολικά ευνοϊκή στάση απέναντι στο Μαρόκο.

Οι ισπανικές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποίησαν για τα καλέσματα μέσω του WhatsApp

Στις 29 Ιουλίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη της μαζικής εισόδου περισσότερων από 72.000 ανθρώπων στον ισπανικό θύλακα που συνορεύει με το Μαρόκο, η ισπανική υπηρεσία πληροφοριών, το Εθνικό Κέντρο Πληροφοριών (CNI), έστειλε μέσω WhatsApp προειδοποίηση στην αντιπροσωπεία της ισπανικής κυβέρνησης στη Θέουτα σχετικά με διαδικτυακά καλέσματα «για έφοδο στον φράχτη και (για είσοδο) από τη θάλασσα αύριο στις 20:00».

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«Υπάρχουν δύο διαφορετικές ομάδες με συνολικά 180.000 ακολούθους», ανέφερε το αποχαρακτηρισμένο μήνυμα της υπηρεσίας πληροφοριών, «απλώς για να έχετε μια εικόνα της κλίμακας».

Έκθεση της ισπανικής υπηρεσίας πληροφοριών που στάλθηκε την ίδια ημέρα στις μαροκινές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποιούσε για σχέδια που κυκλοφορούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με τα οποία μετανάστες θα επιχειρούσαν να εισέλθουν στη Θέουτα στις 30 Ιουλίου, είτε σκαρφαλώνοντας στον συνοριακό φράχτη που χωρίζει τον ισπανικό θύλακα από το Μαρόκο είτε κολυμπώντας γύρω από αυτόν.

Στα έγγραφα αναφέρεται ότι οι μετανάστες ενδέχεται να εκμεταλλεύονταν την Ημέρα του Θρόνου του Μαρόκου, η οποία γιορτάζεται στις 30 Ιουλίου.

Την ίδια ημέρα, η ισπανική εθνική υπηρεσία πληροφοριών εξέδωσε παρόμοιες προειδοποιήσεις προς την ισπανική πολιτοφυλακή, αναφέροντας «αρκετές ομάδες στο Facebook και το WhatsApp που ενθάρρυναν αυτές τις προσπάθειες».

Όταν χιλιάδες άνθρωποι άρχισαν να περνούν μαζικά τα σύνορα στις 30 Ιουλίου, έκθεση πληροφοριών του ισπανικού υπουργείου Άμυνας, που εκδόθηκε την ίδια ημέρα, ανέφερε ότι οι μαροκινές δυνάμεις ήταν παθητικές και επέδειξαν αμέλεια στην προσπάθειά τους να σταματήσουν τους μετανάστες.

«Δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο το Μαρόκο να επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στη Θέουτα για να προωθήσει περαιτέρω τα στρατηγικά του συμφέροντα», ανέφερε η έκθεση.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Μαρόκου δεν απάντησε χθες Τετάρτη σε αίτημα του Associated Press για σχόλιο σχετικά με τα έγγραφα.

Ο Σάντσεθ υποστηρίζει ότι τα έγγραφα δεν προέβλεπαν την έκταση της κρίσης

Χθες Τετάρτη, ο Σάντσεθ απέρριψε την άποψη ότι τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα αποδεικνύουν πως υπήρχε εκ των προτέρων προειδοποίηση για μια συνοριακή κρίση της κλίμακας που τελικά σημειώθηκε στις 30 και 31 Ιουλίου.

«Η ύπαρξη αυτής της εκστρατείας ήταν γνωστή... και παρακολουθούνταν, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αποτελούσε ούτε μπορούσε να ερμηνευθεί ως ένδειξη για την κλίμακα, τη φύση ή την πιθανότητα όσων συνέβησαν στη συνέχεια», έγραψε ο Σάντσεθ στο X, αναφερόμενος στην προειδοποίηση της υπηρεσίας πληροφοριών στις 29 Ιουλίου για όσα οργανώνονταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

{https://x.com/sanchezcastejon/status/2097775319604146429}

«Μάλιστα, ούτε το ίδιο το CNI το εξέλαβε έτσι. Απόδειξη της επιφυλακτικότητάς του είναι ότι η υπηρεσία περιορίστηκε στη διαβίβαση αυτών των πληροφοριών μέσω μηνύματος και μιας σύντομης τηλεφωνικής επικοινωνίας προς το γραφείο της Αντιπροσωπείας της Κυβέρνησης στη Θέουτα και προς την UCE-3 της Ισπανικής Πολιτοφυλακής, χωρίς να εκδώσει κάποια σημαντική προειδοποίηση προς την ανώτερη διοικητική του αλυσίδα στις Ένοπλες Δυνάμεις, την Εθνική Αστυνομία ή το υπουργείο Άμυνας», πρόσθεσε.

«Αυτό είναι κατανοητό, διότι, με βάση τις πληροφορίες που υπήρχαν εκείνη την εποχή, κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει τη μεταναστευτική κρίση που εκδηλώθηκε στις 30 και 31 Ιουλίου. Κανένας αρμόδιος φορέας δεν την προέβλεψε. Ούτε στην Ισπανία ούτε στην ΕΕ», ανέφερε.

Ο Σάντσεθ έχει υπερασπιστεί τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνησή του διαχειρίστηκε την κρίση και δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι δεν υπήρχαν στοιχεία πως η κυβέρνηση του Μαρόκου ήταν ενορχηστρωτής της. Αυτό προκάλεσε νέες επικρίσεις, ιδιαίτερα μετά τη διαρροή αστυνομικής έκθεσης που φέρεται να υποδεικνύει εμπλοκή της μαροκινής αστυνομίας στο περιστατικό.

Αρκετές εβδομάδες μετά τη μαζική είσοδο, η Θέουτα εξακολουθεί να είναι αντιμετωπίζει παρατεταμένη ανθρωπιστική κρίση, καθώς περίπου 5.000 μετανάστες παραμένουν στην πόλη, σύμφωνα με την κεντρική κυβέρνηση. Τοπικοί αξιωματούχοι κάνουν λόγο για υψηλότερο αριθμό, που φτάνει έως και τους 10.000 ανθρώπους.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί την περασμένη εβδομάδα να δημοσιοποιήσει έγγραφα σχετικά με τη φονικότερη μαζική είσοδο μεταναστών στην περιοχή, κατά την οποία, σύμφωνα με ΜΚΟ, έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 140 μετανάστες.

Ο φάκελος των εγγράφων που δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη περιλαμβάνει εκθέσεις από πολλές υπηρεσίες, οι οποίες καταγράφουν την αύξηση του αριθμού των αφίξεων, ένα κύμα που, από τις 30 Ιουλίου, ξεπέρασε τις δυνατότητες των αρχών.

Με πληροφορίες από Washington Post