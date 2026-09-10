Νέα στρατηγική συνεργασία σε όλες τις διεθνείς αγορές της Super, με την τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία της πρόληψης και της προστασίας των παικτών.

Η Super Technologies (Super), κορυφαία διεθνής εταιρεία τεχνολογίας και ψυχαγωγίας και μητρική εταιρεία της Superbet, ανακοινώνει τη στρατηγική συνεργασία της με τη Mindway AI, τη βραβευμένη εταιρεία τεχνολογίας από τη Δανία που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη λύσεων τεχνητής νοημοσύνης για το ασφαλέστερο και υπεύθυνο παιχνίδι.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας και έπειτα από τη σταδιακή εφαρμογή της ανά αγορά, η Super έχει ενσωματώσει το GameScanner, την προηγμένη τεχνολογία ανίχνευσης και παρακολούθησης της Mindway AI, στις πλατφόρμες της.

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις της εταιρείας στον τομέα του Responsible Gaming, με στόχο τη δημιουργία ενός ακόμη πιο ασφαλούς περιβάλλοντος ψυχαγωγίας για τα δεκάδες εκατομμύρια πελάτες της σε όλο τον κόσμο.

Η εφαρμογή του GameScanner καλύπτει όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται εμπορικά η Super, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Βραζιλία, το Βέλγιο, η Ρουμανία, η Πολωνία και η Σερβία.

Από την αντίδραση στην πρόληψη

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Για τη Super, το Υπεύθυνο Παιχνίδι δεν αποτελεί απλώς μια κανονιστική υποχρέωση. Αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός βιώσιμου και ασφαλούς οικοσυστήματος ψυχαγωγίας.

Με τη νέα συνεργασία, η εταιρεία ενισχύει ακόμη περισσότερο τη μετάβαση από την εκ των υστέρων αντιμετώπιση στην έγκαιρη και προληπτική αναγνώριση πιθανών κινδύνων.

Συνδυάζοντας την ανθρώπινη εξειδίκευση με τις δυνατότητες της predictive AI, η Super αποκτά ένα ακόμη ισχυρό εργαλείο για την έγκαιρη αναγνώριση συμπεριφορών που ενδέχεται να συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο και την παροχή της κατάλληλης υποστήριξης στους παίκτες.

Η τεχνολογία, με άλλα λόγια, δεν χρησιμοποιείται μόνο για να εξελίξει την εμπειρία του παιχνιδιού. Χρησιμοποιείται και για να την κάνει ασφαλέστερη.

GameScanner: AI, νευροεπιστήμη και ανθρώπινη εξειδίκευση

Το GameScanner αποτελεί μία από τις πλέον προηγμένες λύσεις της Mindway AI για την προστασία των παικτών.

Η τεχνολογία συνδυάζει νευροεπιστήμη, τεχνητή νοημοσύνη και αξιολόγηση από ανθρώπους-ειδικούς, αναλύοντας μοτίβα συμπεριφοράς σε πραγματικό χρόνο και εντοπίζοντας πρώιμες ενδείξεις που ενδέχεται να σχετίζονται με προβληματική συμπεριφορά στο παιχνίδι.

Η εφαρμογή του προσαρμόζεται στις διαφορετικές νομοθετικές, πολιτισμικές και δημογραφικές συνθήκες κάθε αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η Super.

Παράλληλα, ενσωματώνεται στο ήδη υπάρχον οικοσύστημα προστασίας των παικτών της εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει εξειδικευμένη ομάδα Responsible Gaming, ολοκληρωμένα εργαλεία αυτοδιαχείρισης διαθέσιμα στους παίκτες από την πρώτη τους σύνδεση και υποχρεωτική εκπαίδευση όλων των εργαζομένων της εταιρείας γύρω από το Υπεύθυνο Παιχνίδι.

Η νέα τεχνολογία προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο προστασίας σε αυτή την υποδομή, ενώ η Mindway AI έχει λάβει διεθνή αναγνώριση για την καινοτομία της, κατακτώντας το Start-up Innovation Award στο Davos Innovation Week.

Η ασφάλεια στον πυρήνα της στρατηγικής της Super

Η νέα συνεργασία αποτελεί συνέχεια των προτύπων Υπεύθυνου Παιχνιδιού που η Super εφαρμόζει διαχρονικά με δική της πρωτοβουλία, υπερβαίνοντας σε αρκετές περιπτώσεις τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις στις αγορές όπου δραστηριοποιείται.

Παράλληλα με την επένδυση στην πρόληψη και την έγκαιρη ανίχνευση, η Super χρηματοδοτεί και προωθεί το BetBlocker, το δωρεάν και ανεξάρτητο εργαλείο αυτοαποκλεισμού, σε όλες τις αγορές της.

Η εταιρεία υποστηρίζει επίσης ανεξάρτητη έρευνα για την πρόληψη των επιβλαβών συνεπειών του παιχνιδιού και συμμετέχει κάθε χρόνο στην European Safer Gambling Week της EGBA.

Η στρατηγική συνεργασία με τη Mindway AI έρχεται να προσθέσει ένα ακόμη τεχνολογικό εργαλείο σε αυτή την προσπάθεια.

Για τη Super, η εξέλιξη του gaming και η προστασία του παίκτη δεν αποτελούν δύο διαφορετικές κατευθύνσεις.

Είναι δύο πλευρές της ίδιας φιλοσοφίας: καλύτερη τεχνολογία, καλύτερη εμπειρία και ασφαλέστερο παιχνίδι.

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