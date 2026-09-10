Δωρεάν συνδρομή στο Wolt+ και συλλογή μιλίων εξαργύρωσης μέσα από κάθε παραγγελία.

Η Wolt και η AEGEAN ενώνουν τις δυνάμεις τους, προσφέροντας στα μέλη του προγράμματος επιβράβευσης Miles+Bonus αποκλειστικά προνόμια μέσα από το Wolt+, το συνδρομητικό πρόγραμμα της Wolt που αναβαθμίζει την εμπειρία παραγγελίας και αγορών.

Μέσα από τη νέα συνεργασία, τα μέλη του Miles+Bonus στην Ελλάδα και την Κύπρο μπορούν να αποκτήσουν δωρεάν συνδρομή Wolt+ για έως και οκτώ μήνες, ενώ παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να συλλέγουν Miles+Bonus μίλια μέσω των παραγγελιών τους στην πλατφόρμα της Wolt.

Συγκεκριμένα:

- Τα μέλη Blue, Silver, Gold και Platinum απολαμβάνουν 3 μήνες δωρεάν συνδρομή Wolt+.

- Τα μέλη της genAIRation AEGEAN απολαμβάνουν 8 μήνες δωρεάν συνδρομή Wolt+.

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Παράλληλα, οι δικαιούχοι συνδρομητές Wolt+ κερδίζουν 1 μίλι για κάθε €1 που ξοδεύουν σε ολοκληρωμένες παραγγελίες μέσω της πλατφόρμας.

Το Wolt+ προσφέρει στους συνδρομητές του μηδενικά έξοδα παράδοσης από επιλεγμένα εστιατόρια και καταστήματα, καθώς και πρόσβαση σε επιπλέον αποκλειστικά προνόμια και προσφορές, ενισχύοντας σημαντικά την καθημερινή εμπειρία χρήσης της πλατφόρμας.

Η ενεργοποίηση του προνομίου πραγματοποιείται εύκολα μέσα από την εφαρμογή της Wolt, με τη σύνδεση του λογαριασμού Wolt με την κάρτα Miles+Bonus.

Πώς λειτουργεί

Τα μέλη του Miles+Bonus μπορούν να ενεργοποιήσουν το προνόμιό τους, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Μεταβαίνουν στο προφίλ τους στην εφαρμογή Wolt και επιλέγουν την ενότητα «Κάρτες επιβράβευσης». Εφόσον δεν διαθέτουν ήδη ενεργή συνδρομή Wolt+, ενεργοποιούν τη δωρεάν δοκιμαστική περίοδο. Καταχωρούν τα στοιχεία της κάρτας Miles+Bonus. Ξεκινούν τις παραγγελίες τους και συλλέγουν 1 μίλι για κάθε €1 δαπάνης στις παραγγελίες τους.

Ο Δημήτρης Καρέλος, Περιφερειακός Γενικός Διευθυντής της Wolt για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και Κεντρική Ασία δήλωσε σχετικά: «Στη Wolt αναζητούμε διαρκώς νέους τρόπους να προσφέρουμε μεγαλύτερη αξία στους χρήστες μας και να κάνουμε την καθημερινότητά τους πιο εύκολη και πιο ανταποδοτική. Η συνεργασία μας με την AEGEAN, μια εταιρεία που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη εκατομμυρίων ταξιδιωτών, δημιουργεί ένα μοναδικό οικοσύστημα προνομίων που συνδέει τις καθημερινές αγορές με την ταξιδιωτική εμπειρία. Μέσα από το Wolt+ και το Miles+Bonus, οι χρήστες μας μπορούν πλέον να απολαμβάνουν ακόμη περισσότερα οφέλη σε κάθε τους παραγγελία, μετατρέποντας τις καθημερινές τους συνήθειες σε επιπλέον αξία και ανταμοιβή».

Ο Ηλίας Μανδρούκας, Deputy Chief Commercial Officer της AEGEAN, ανέφερε σχετικά: «Στην AEGEAN, επιδιώκουμε να εμπλουτίζουμε διαρκώς την εμπειρία των μελών του Miles+Bonus, προσφέροντας προνόμια που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους και δημιουργώντας ακόμη περισσότερες ευκαιρίες για ανταμοιβή. Η συνεργασία μας με τη Wolt ενισχύει περαιτέρω την αξία του προγράμματος, προσφέροντας στα μέλη τη δυνατότητα να απολαμβάνουν αποκλειστικά οφέλη και να συλλέγουν μίλια εξαργύρωσης μέσα από τις καθημερινές τους παραγγελίες. Με τη νέα αυτή συνεργασία, το Miles+Bonus φέρνει την επιβράβευση ακόμα πιο κοντά στην καθημερινότητα των μελών του.