Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Το ειδικό εποχικό βοήθημα δεν χορηγείται σε όσους συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας κατά το διάστημα από 10 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2026.

Ανοίγουν σήμερα, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026, στις 11:00, οι αιτήσεις για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα της ΔΥΠΑ για το 2026, με χιλιάδες εργαζόμενους σε εποχικά επαγγέλματα να έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν οικονομική ενίσχυση που κυμαίνεται από 719 ευρώ έως και 1.438 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews οι πληρωμές θα ξεκινήσουν άμεσα, σταδιακά και κατά κύματα και αφού ολοκληρώνονται οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις κυρίως στο επάγγελμα, στα ημερομίσθια και στην ασφάλιση.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων ξεκινά σήμερα στις 11:00 και πραγματοποιείται μέσω του gov.gr, στην υπηρεσία «Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ακολουθώντας τη διαδρομή gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/eidiko-epokhiko-boethema-dypa

Η διαδικασία μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) θα ξεκινήσει στις 23 Σεπτεμβρίου, ενώ η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026 στις 14:00. Δεν απαιτείται αυτοπρόσωπη προσέλευση στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα απευθύνεται σε εργαζόμενους που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ και απασχολούνται σε συγκεκριμένα επαγγέλματα.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, κεραμοποιοί, πλινθοποιοί, αγγειοπλάστες, δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες, μουσικοί, υποδηματεργάτες και μισθωτοί της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης.

Δικαιούχοι είναι επίσης χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών και γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιοί, τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου, ελεγκτές και ταμίες κινηματογράφου και θεάτρου, εργαζόμενοι στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο, σμυριδεργάτες, ταξιθέτες, χορευτές, καθώς και τεχνικοί που απασχολούνται σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις.

Τα ποσά ανά ειδικότητα

Το ύψος του βοηθήματος διαφοροποιείται ανάλογα με την ειδικότητα. Το υψηλότερο ποσό, 1.438 ευρώ, χορηγείται στους σμυριδεργάτες.

Οι οικοδόμοι, λατόμοι και ασβεστοποιοί λαμβάνουν 1.064,12 ευρώ, ενώ το βοήθημα για κεραμοποιούς, πλινθοποιούς και αγγειοπλάστες ανέρχεται σε 1.006,60 ευρώ.

Στα 1.006,60 ευρώ ανέρχεται επίσης το βοήθημα για δασεργάτες και ρητινοσυλλέκτες, για καπνεργάτες, καθώς και για τους μισθωτούς της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης.

Ποσό 719 ευρώ προβλέπεται για τους μουσικούς – μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου, τους υποδηματεργάτες, τους χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών και γεωτρητικών μηχανημάτων, τους ηθοποιούς και τους τεχνικούς κινηματογράφου και τηλεόρασης.

Τα 719 ευρώ δικαιούνται επίσης οι χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου, οι ελεγκτές κινηματογράφου και θεάτρου, οι ταμίες κινηματογράφου και θεάτρου, καθώς και οι εργαζόμενοι στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο.

Στα 719 ευρώ ανέρχεται ακόμη το βοήθημα για ταξιθέτες θεάτρου και κινηματογράφου, για χορευτές – μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς και για τεχνικούς που απασχολούνται σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις και είναι μέλη των αντίστοιχων σωματείων.

Η σημαντική προϋπόθεση για την ανεργία

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από όσους ενδέχεται να δικαιούνται τακτική επιδότηση ανεργίας. Το ειδικό εποχικό βοήθημα δεν χορηγείται σε όσους συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας κατά το διάστημα από 10 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2026.

Εξαίρεση αποτελούν οι οικοδόμοι, οι οποίοι μπορούν να λάβουν τόσο το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα όσο και την τακτική επιδότηση ανεργίας, εφόσον πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις.

Σημειώνεται ότι πέρυσι περίπου 80.000 δικαιούχοι έλαβαν το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα της ΔΥΠΑ.