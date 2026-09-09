Ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ: Live η συνέντευξη Τύπου

Συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης παραχωρεί ο Αλέξης Τσίπρας.
Ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να ανοίξει τα «χαρτιά» του για τη στρατηγική που θα ακολουθήσει στον δρόμο προς τις κάλπες, τον εκλογικό στόχο και την ένταξη στην ΕΛΑΣ των βουλευτών που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Επίσης, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να κληθεί να απαντήσει ερωτήσεις που σχετίζονται με το πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη.
Δείτε live τη συνέντευξη Τύπου του Αλέξη Τσίπρα
{https://www.youtube.com/watch?v=LsrZ9Wr7qsA}
LIVE
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Η απάντηση Τσίπρα για τα οικονομικά της ΕΛΑΣ18:53:37
{https://www.youtube.com/watch?v=A75kbDM4rnA}
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«Η επανεκλογή Μητσοτάκη δεν θα φέρει κάτι καινούργιο»18:52:57
«Σήμερα καταθέτω ένα σχέδιο, όραμα, για το πώς θα δημιουργήσουμε περισσότερο πλούτο, θα επενδύσουμε σε κλάδους της οικονομίας, θα δημιουργήσουμε μεγαλύτερη παραγωγικότητα.
Στην πραγματικότητα ζητάω ευκαιρία ότι υπάρχει εναλλακτικός δρόμος που μπορεί να πάει τη χώρα καλύτερα και να είναι ωφέλιμος για όλους. Και αυτή η δεύτερη ευκαιρία για τη χώρα είναι κρίσιμη και δεν αφορά μόνο τους αριστερούς, αλλά τους δημοκρατικούς πολίτες.
Η επανεκλογή Μητσοτάκη δεν θα φέρει κάτι καινούργιο. Τι δεν κατάφερε να κάνει αυτά τα επτά χρόνια και θα το κάνει εάν φτάσει τα 12; Η πολιτική αλλαγή είναι πιο κρίσιμη από ποτέ».
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Ερώτηση γιατί να του δώσουν δεύτερη ευκαιρία οι πολίτες18:52:21
«Δεν ζητώ δεύτερη ευκαιρία για εμένα, αλλά ευκαιρία για τη χώρα. Γιατί δεν πιστεύω ότι δεν έχει άλλη επιλογή από το να είναι χώρα που διογκώνονται οι ανισότητες και βυθίζεται στη διαφθορά.
Σε ό,τι με αφορά προσωπικά, η πρώτη μου ευκαιρία δεν μπορούσα να κυβερνήσω με λυτά χέρια, συγκυβέρνησα με την τρόικα. Ποια ήταν η ευκαιρία; Πώς μπορείς να θεωρήσεις ευκαιρία όταν κληθήκαμε να ξελασπώσουμε μια χώρα που την είχαν γεμίσει στη λάσπη άλλα κόμματα. Κυβερνήσαμε με το λουρί στον ώμο, η τρόικα ήταν συγκυβερνήτης μας».
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Η απάντηση για εκλογική και στρατηγική ήττα Μητσοτάκη18:49:37
{https://www.youtube.com/watch?v=dTx3C0pegZ4}
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Ο Τσίπρας για την ακροδεξιά18:48:20
«Το ζήτημα δεν είναι αν θα φτάσουμε στην ολοκληρωτική επέλαση του αυγού του φιδιού, να παίρνει η ακροδεξιά 45%, αλλά τι κάνουμε για να το αποτρέψουμε. Να πάψουμε να δίνουμε την αίσθηση στους πολίτες ότι όλοι το ίδιο είναι.
Εάν δεν υπάρχουν δύο διακριτοί, ανταγωνιστικοί πόλοι στο πολιτικό σύστημα και οι πολίτες αισθάνονται ότι θα γίνουν τα ίδια, τότε θα δούμε να εκτρέφεται το αυγό του φιδιού και να συμβαίνει το ίδιο στη χώρα μας».
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Ερώτηση για την ανάρτηση Σιακαντάρη18:46:32
«Είναι ένας διανοούμενος της σοσιαλδημοκρατίας που συνέβαλε τα μέγιστα στη διακήρυξη της ΕΛΑΣ, που συντάχθηκε από πλειάδα διανοουμένων και επιστημόνων, από τρεις διακριτούς χώρους της ευρύτερης αριστεράς.
Με δική του και δική μου επιλογή δεν είναι στέλεχος της ΕΛΑΣ, δεν συμμετέχει σε κανένα από τα όργανά μας. Ο ίδιος θέλησε να έχει τη δυνατότητα της έκφρασης των προσωπικών μου απόψεων χωρίς να τις ζυγίζει στο πλαίσιο των συλλογικών αποφάσεων.
Ο κ. Σιακαντάρης είναι ένας από τους πολλούς διανοούμενους και επιστήμονες που είναι δίπλα μας, κάθε φορά που καλά κάνει και εκφράζει τις απόψεις του δεν πρέπει να τον ενοχλείτε και να τον ρωτάτε εάν ρώτησε τον Τσίπρα».
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«Πολλές φορές ήμουν ανεκτικός σε προσωπικές στρατηγικές, δεν θα επαναληφθεί αυτό»18:44:04
«Άλλο να γίνονται λάθη, που είναι ανθρώπινο και άλλο να υπάρχουν προσωπικές στρατηγικές. Σε ό,τι αφορά την εμπειρία και την πορεία μου, έπαθα και έμαθα. Πολλές φορές ήμουν ανεκτικός σε προσωπικές στρατηγικές, δεν θα επαναληφθεί αυτό.
Θα σφυρηλατήσουμε την ενότητά μας και θα διεκδικήσουμε η συλλογική μας προσπάθεια να συνοδεύεται πάντα από αίσθημα ευθύνης, πειθαρχία και αυτοπειθαρχία και ανιδιοτέλεια. Θέλουμε η ΕΛΑΣ να είναι ένας χώρος πλεονάσματος προσφοράς και όχι ζήτησης αξιωμάτων. Και πιστεύω θα κριθούμε πολύ αυστηρά για αυτό από τον λαό».
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Για πιθανότητα κυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργό κοινής αποδοχής18:41:27
«Τους πρωθυπουργούς τους επιλέγει ο λαός, όχι τα παρασκήνια. Το ποιος θα είναι πρωθυπουργός θα το επιλέξει ο λαός με την ψήφο του.
Με το ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε όμως ανταγωνιστές. Αντίπαλός μας είναι η Δεξιά, είναι ο κ. Μητσοτάκης. Επιχαίρει κάθε φορά που δημιουργείται η αίσθηση ότι τσακώνονται στη δεύτερη θέση. Κάποια στελέχη, δεν ξέρω σε συνεννόηση με τον κ. Μητσοτάκη, αλλά τη στρατηγική του εξυπηρετούν υψώνοντας ακραία τους τόνους.
Εμείς δεν θα ακολουθήσουμε. Σεβόμαστε όλα τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης για την πορεία και τις θέσεις του. Είμαστε ανταγωνιστές, πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει για αυτό υπάρχουμε.
Όταν θα έρθει αυτή η ώρα, που θα είμαστε πρώτοι και θα συζητήσουμε, εάν υπάρξει ανταπόκριση, θα υπάρξει κυβέρνηση. Εάν δεν υπάρξει, θα πάμε σε εκλογές».
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Για τη 13η σύνταξη η επόμενη ερώτηση18:38:00
«Η επαναφορά της 13ης σύνταξης, έστω και τμηματικά, έγινε από τη δική μου κυβέρνηση το 2019 και το ψήφισε ο κ. Μητσοτάκης. Και μόλις εξελέγη πρωθυπουργός, μία από τις πρώτες επιλογές του ήταν να την καταργήσει. Έχει στερήσει από τους συνταξιούχους πάνω από 7 δισ. αυτά τα επτά χρόνια ο κ. Μητσοτάκης.
Γιατί υπήρχε η προτεραιοποίηση το 2019, του ενός δισεκατομμυρίου και όχι σήμερα; Υπάρχει, στην κατάργηση της συμμετοχής στο φάρμακο.
Σήμερα η προτεραιοποίηση αναγκών που αφορά ενεργά μέλη της κοινωνίας- τα παιδιά και τα εγγόνια των συνταξιούχων- είναι μια πολύ πιο αριστερή πολιτική. Όταν καταφέρουμε να διευρύνουμε τον δημοσιονομικό χώρο- και πιστεύω θα τα καταφέρουμε- με παρεμβάσεις που έχουμε ήδη εξαγγείλει, διαβεβαιώνω ότι η προτεραιότητά μας θα είναι η ενίσχυση των συντάξεων».
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Η απάντηση Τσίπρα για τα πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ18:33:19
{https://www.youtube.com/watch?v=qbsnXIAqJRo}
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Ερώτηση για το αν πολίτες δεν είναι έτοιμοι να τον εμπιστευτούν18:32:34
«Θα κριθούμε όλοι από τους πολίτες. Δεν είμαι χθεσινός. Έχω κριθεί αυστηρά, για άλλους δίκαια, για άλλους άδικα. Αποχώρησα από την πολιτική ζωή επειδή έχασα στις προηγούμενες εκλογές. Δεν θα ήμουν απέναντί σας εάν δεν έβλεπα αυτό το κενό στην πολιτική ζωή του τόπου.
Τα πρώτα δείγματα μετά τη δημιουργία της ΕΛΑΣ ήταν αν όχι εντυπωσιακά, πάρα πολύ αισιόδοξα. Φτιάχτηκε από το μηδέν, χωρίς πόρους, βρίσκεται δημοσκοπικά ως το αντίπαλο δέος απέναντι στη ΝΔ και μπορεί να διεκδικήσει την ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών. Οι μετρήσεις λένε ότι η μεγάλη πλειοψηφία είναι δυσαρεστημένη από την κυβέρνηση και τον κ. Μητσοτάκη.
Το γεγονός ότι δεν είμαι χθεσινός σημαίνει ότι έχω συμπάθειες και αντιπάθειες στο πρόσωπό μου. Θέλω να απευθυνθώ στους πολίτες με βάση το όραμα, τις προτάσεις για την επόμενη ημέρα και οι πολίτες θα μας κρίνουν.
Υπάρχει έλλειμμα εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα. Δεν έχουμε στόχο να ανταγωνιστούμε μόνο την κυβέρνηση και τον κ. Μητσοτάκη, αλλά και την τάση απαξίωσης του πολιτικού συστήματος. Είδατε που μπορεί να οδηγήσει αυτή η τάση, με τις εκλογές στη Γερμανία και τις εξελίξεις στη Γαλλία».
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Η απάντηση Τσίπρα για πρώτες και δεύτερες εκλογές18:28:37
{https://www.youtube.com/watch?v=Twst_4waoNg}
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«Υπάρχουν παντού καρτέλ, να σπάσουμε την ασυλία τους»18:27:53
«Εάν συνεχιστεί η υπερσυγκέντρωση καρτέλ, δεν θα υπάρχει προοπτική για τη μικρομεσαία επιχείρηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν καρτέλ παντού, πρώτο και κύριο οι τράπεζες, δεύτερο η ενέργεια. Εάν συνεχιστεί αυτή η ιστορία, με τη ΔΕΗ να πρωταγωνιστεί, δεν θα επιβιώσει η μικρομεσαία επιχείρηση, ούτε καν η βιομηχανία.
Αλλά καρτέλ υπάρχουν σε κάθε τομέα, στα τρόφιμα, στις κατασκευές. Το κρίσιμο είναι μια πολιτική για να σπάσουμε την ασυλία των καρτέλ».
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Ερώτηση για το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ18:26:14
«Για αυτό είπα θα παρουσιάσω σχέδιο και όραμα για το μέλλον, όχι μέτρα. Το σχέδιο εμπεριέχει τον δημοσιονομικό χώρο, αλλά και μεγάλες αβεβαιότητες για το αν θα υπάρξουν άλλες ανάγκες δημοσιονομικές, πότε θα γίνουν οι εκλογές, οπότε θα είναι διαφορετικό το περιβάλλον.
Η μικρομεσαία επιχείρηση απουσίαζε από την πολιτική της κυβέρνησης τα τελευταία επτά χρόνια, από το Ταμείο Ανάκαμψης και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Το διαφορετικό που θα κάναμε τώρα- με δεδομένο ότι δεν έχουμε Ταμείο Ανάκαμψης- θα ήταν αύξηση ρευστότητας και χρηματοδότηση της μικρομεσαίας επιχείρησης από την Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα μέτρα που δημιουργούν ρευστότητα τα οποία ανακοινώσαμε.
Προτείναμε τη διαγραφή των προσαυξήσεων και 120 δόσεις και τη δεύτερη ευκαιρία, διαγραφή από τον Τειρεσία αυτών που έχουν κάνει έστω και μία ρύθμιση και τη δυνατότητα να αποκτήσουν φορολογική- ασφαλιστική ενημερότητα όσοι έχασαν τη δυνατότητα στην κρίση».
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Η απάντηση Τσίπρα για την πατριωτική εισφορά18:20:52
{https://www.youtube.com/watch?v=zxSm0x2eeu4}
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«Θα επανεξέταζα τη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ»18:20:16
«Ήμουν ο πρωθυπουργός που ενίσχυσα τη στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ, όπως και με αραβικές χώρες. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά τα οφέλη που δίνει η στρατηγική συνεργασία με μια χώρα όπως το Ισραήλ. Όμως, σε μια περίοδο που το Ισραήλ γίνεται κράχτης κατάφωρης παραβίασης του διεθνούς δικαίου, με τη γενοκτονική πολιτική στη Γάζα και την επιμονή στην παραβίαση του διεθνούς δικαίου στη Δυτική Όχθη, αυτά τα οφέλη εάν δεν υπερνικώνται, ισοφαρίζονται από το κόστος που έχει να είμαστε εταίρος μιας χώρας που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.
Θα επανεξέταζα τη στρατηγική σχέση, όσο η κυβέρνηση του Ισραήλ ακολουθεί αυτή τη γενοκτονική πολιτική».
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Τι θα έκανε διαφορετικά ο Αλέξης Τσίπρας στην εξωτερική πολιτική18:18:07
«Τι θα έκανα διαφορετικό. Θα αξιοποιούσα τα ήρεμα νερά, όσο υπήρχαν, προκειμένου να δεσμεύσουμε την Τουρκία, σε μια προοπτική να λύσουμε τις διαφορές μας με βάση το διεθνές δίκαιο στη Χάγη.
Θα αξιοποιούσα κάθε δυνατότητα, πιθανές οικονομικές συμφωνίες, πιθανές κυρώσεις και ταυτόχρονα θα προχωρούσα εδώ και πάρα πολύ καιρό στην επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια στην ανατολική Μεσόγειο.
Όταν κάνεις τη μία επέκταση 7 χρόνια πριν και δεν προχωράς, υπάρχει πρόβλημα. Η επέκταση στην ανατολική Μεσόγειο με ταυτόχρονη στρατηγική δημιουργίας συμφωνίας για τη χάραξη της ΑΟΖ με τις όμορες χώρες έπρεπε να είχε γίνει. Ας αφήσουμε τα εθνικά θέματα έξω από προεκλογικά τερτίπια. Αν είναι να γίνει, να γίνει τώρα και όχι ως προεκλογικό χαρτί. Κάτι τέτοιο θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο.
Στο πεδίο θα ήμασταν αποφασιστικοί και στη διπλωματία ενεργητικοί. Δεν θα σταματούσαμε τις διερευνητικές, αλλά όταν παραβιάζονται κυριαρχικά δικαιώματα θα ήμασταν αποφασιστικοί, όπως ήμασταν όταν ήρθε το Barbaros επί πρωθυπουργίας μου».
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«Έχει επιδεινωθεί ραγδαία το ισοζύγιο της γεωπολιτικής δυναμικής σε σχέση με την Τουρκία»18:15:27
«Δεν πετύχαμε κάτι περισσότερο. Είχαμε μια πολιτική που χαρακτηρίστηκε από την άνευ όρων αναθεώρηση της συμφωνίας όχι για τη Σούδα, για έξι εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της Αλεξανδρούπολης.
Επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις αναβαθμίστηκαν, αλλά η λογική μου ήταν συμμαχία σημαίνει σου δίνω, σου παίρνω. Ο κ. Μητσοτάκης τα έδωσε όλα. Η Τουρκία έχει F-16, αναμένεται να πάρει F-35, προμηθεύεται οπλικά συστήματα από τη Γαλλία και την Ιταλία.
Η Τουρκία έχει αναβαθμίσει τον γεωπολιτικό του ρόλο, ενώ εμείς αφαιρέσαμε οπλικά συστήματα από τα νησιά για να τα δώσουμε στην Ουκρανία, αλλά ο Ζελένσκι εξαίρει τον κ. Ερντογάν. Έχει επιδεινωθεί ραγδαία το ισοζύγιο της γεωπολιτικής δυναμικής σε σχέση με την Τουρκία. Η Ελλάδα πρέπει να επιστρέψει στην πολυδιάστατη και ενεργή εξωτερική πολιτική».
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Ερώτηση για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τη συνεργασία με το Ισραήλ18:10:53
«Τα τελευταία 7 χρόνια η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης έχει αλλάξει την εθνική στρατηγική στην εξωτερική πολιτική.
Η πολιτική Μητσοτάκη είναι μονοδιάστατη, στην πραγματικότητα δεν αναζητά συμμαχίες αλλά προστάτες, με τη χώρα να μην αξιοποιεί τα χαρακτηριστικά που της δίνουν προστιθέμενη αξία. Μια χώρα που δένεται χωρίς όρους στο άρμα της Δύσης».
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Η απάντηση Τσίπρα στην ερώτηση του Dnews18:09:24
{https://www.youtube.com/watch?v=o9or1E0kgbs}
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ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
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«Έξω από επικοινωνιακά παιχνίδια τα εθνικά θέματα»18:08:14
«Το τοξικό κλίμα δεν είναι καλό, όμως αυτός που σέρνει τον χορό της τοξικότητας είναι ο πρωθυπουργός και ο επικοινωνιακός μηχανισμός του. Εγώ κατηγορούμαι εδώ και 12-13 χρόνια για μια ΔΕΘ, πριν αναλάβω πρωθυπουργός, που είπα ότι θα συγκρουστώ με την τρόικα και αν τα καταφέρω θα έχεις αυτά. Όλοι γνωρίζουν ότι δεν τα κατάφερα, συμβιβάστηκα. Υπήρξε μια συμφωνία επώδυνη, αλλά έδωσε έξοδο. Όταν την έκανα, πήγα σε κάλπες.
Ο κ. Μητσοτάκης προεκλογικά έλεγε ότι έχουμε τέταρτο μνημόνιο. Στην ΔΕΘ δεσμευόταν για ΦΠΑ 11-22%, για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Τα ξεχάσαμε; Άρα το ποιος εξαπατά κατ’ εξακολούθηση και ποιος εξαπάτησε, θα ήθελα να την ξανακάνουμε τη συζήτηση κάποια στιγμή. Έχει κάνει κεντρικό θέμα το μετρό της Θεσσαλονίκης. Το πήραμε στο 30% και το πήγαμε στο 80% σε περίοδο κρίσης.
Η τοξική αντιπαράθεση θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει, η αντιπαράθεση να αποκτήσει επιχειρήματα και ουσία. Όχι να εξαγγέλλουμε μέτρα 7 δισ. και να λένε 13 δισεκατομμύρια. Και κυρίως, θα πρέπει να αφήσουμε έξω από επικοινωνιακά παιχνίδια τα εθνικά θέματα. Δεν μπορεί να έχουμε δύο κορυφαίους υπουργούς, εκ του ΠΑΣΟΚ και οι δύο και ο ένας να λέει δεν υπάρχει καμία κρίση επί του πεδίου και ο άλλος ούτε λίγο ούτε πολύ ότι αν δεν εκλεγεί ο κ. Μητσοτάκης θα έχουμε πόλεμο, περίπου, να κινδυνολογεί».
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«Ο Μητσοτάκης είναι ο τελευταίος που δικαιούται να μιλά για απάτη»18:07:29
«Ο τελευταίος που δικαιούται να μιλά για απάτη, μέρες που είναι, απευθυνόμενος στους πολιτικούς αντιπάλους του, είναι ο κ. Μητσοτάκης γιατί η κυβέρνησή του έχει γίνει μόνιμος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που διερευνά πραγματικές απάτες, όχι πολιτικές. Καλό είναι να μην μιλά για απάτη.
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Εφαρμογή για τα οικονομικά της ΕΛΑΣ σε πραγματικό χρόνο18:01:23
«Θα θέσουμε σε δημοσιότητα σε πραγματικό χρόνο και το τελευταίο ευρώ που έχουμε πάρει, που θα έρχεται κάθε ημέρα από φίλους, μέλη, εθελοντές.
Και καθημερινά θα έχουμε μια εφαρμογή που ο κάθε πολίτης θα έχει τη δυνατότητα να βλέπει τα χρήματα που θα έχουν μαζευτεί, σε πραγματικό χρόνο, του crowdfunding που ξεκινάμε την επόμενη εβδομάδα.
Θέλουμε λίγα από πολλούς και όχι πολλά από λίγους για τη στήριξη της δυνατότητάς μας να υπάρχουμε στον πολιτικό βίο. Θα κάνουμε εκδηλώσεις χαμηλού κόστους. Δεν πετάξαμε drone, πίσω μας δεν έχουμε led, έχω έναν μουσαμά. Δεν έχουμε ακόμα γραφεία σε καμία πόλη, δεν έχουμε κάνει καμία πληρωμένη καμπάνια στα ΜΜΕ.
Επειδή καταλαβαίνουμε ότι η low budget εκδοχή θα μας κοστίσει, απευθυνόμαστε σε όσους θέλουν πολιτική αλλαγή, τους ζητάμε ένα ευρώ, που θα καταγράφεται και θα φαίνεται στην ιστοσελίδα».
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Για τα οικονομικά της ΕΛΑΣ η επόμενη ερώτηση17:58:39
«Έχουμε δημιουργηθεί 3 μήνες και το μόνο που έχουμε σε λειτουργικά έξοδα είναι εκδηλώσεις χαμηλού κόστους. Ούτε κεντρικά γραφεία δεν έχουμε.
Όσα έχουμε πράξει έως τώρα είναι απολύτως νόμιμα και η οικονομική ενίσχυση των δράσεών μας είναι των φίλων, στελεχών μελών της Συμπαράταξης. Το επόμενο διάστημα θα προβούμε σε καινοτομία για το πολιτικό σύστημα, που ελπίζω να ακολουθήσουν όλα τα κόμματα.
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Ερώτηση για τα πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ17:56:14
«Από την πρώτη στιγμή ήμουν απολύτως καθαρός στα κριτήρια για την ΕΛΑΣ. Είμαστε ανοιχτοί σε όλους όσοι επιθυμούν να υπογράψουν τη διακήρυξη και να γίνουν μέλη. Δεν έχουμε κλείσει την πόρτα σε κανέναν.
Ο πρώτος όρος ήταν δεν θα δεχθούμε μέλη μας βουλευτές που έχουν εκλεγεί με άλλα κόμματα. Θα αποκτήσουμε ΚΟ όταν ο λαός μας ψηφίσει. Ήταν κάτι αυτονόητο σε μια εποχή που βλέπουμε βουλευτές να εκλέγονται με ένα κόμμα, να καταλήγουν σε άλλο. Βοηθάει αυτό την κρίση εμπιστοσύνης;
Ο δεύτερος όρος ήταν επίσης αυτονόητος. Κάνουμε μια καινούργια προσπάθεια, με μεγάλες φιλοδοξίες, δεν θα υπάρξει μεταβίβαση των ιδιοτήτων ή των “προνομίων” από προηγούμενες φάσεις στη νέα φάση, de facto. Όσοι έρθουν θα τεθούν με ίσους όρους. Τα ψηφοδέλτια θα τα αποφασίσουμε με συλλογικές διαδικασίες όταν έρθει η ώρα.
Το κάλεσμά μας για συστράτευση είναι διαρκές και ανοιχτό προς όλους. Αλλά νομίζω ότι οι δύο όροι διευκολύνουν τη δημιουργία μιας άλλης σχέσης αξιοπιστίας ανάμεσα στους πολιτικούς και τον πολίτη. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια βαθιά κρίση και ένα βαθύ έλλειμμα εμπιστοσύνης».
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«Στόχος μου να ηττηθεί η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης»17:52:34
«Στόχος μου είναι να ηττηθεί στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές. Θα κάνω το παν πάντα για να το πετύχω, αλλά στο τέλος περνά από την κρίση των πολιτών».
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Ερώτηση για τις δημοσκοπήσεις17:52:01
«Το αν μας έχουν ή αποτελούμε απειλή, φαίνεται από τον τρόπο που μας αντιμετωπίζουν από την ημέρα της ίδρυσής μας.
Δεν θέλω να μιλήσω για συγκεκριμένο εκλογικό στόχο, ούτε επανήλθα με στόχο ένα ποσοστό. Επανήλθα γιατί πιστεύω ότι υπήρχε ανάγκη για το πολιτικό σύστημα, την παράταξή μου, τη λειτουργία της δημοκρατίας, να επανέλθει η ισορροπία και διότι δεν υπήρχε η προοπτική νίκης απέναντι στον κ. Μητσοτάκη. Αν υπήρχε, θα έγραφα ένα δεύτερο βιβλίο, μια χαρά πήγε και το πρώτο».
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Στιγμότυπα από τη συνέντευξη Τύπου17:49:51
SOOC/ Konstantinos Tsakalidis
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Για την ακρίβεια η επόμενη ερώτηση17:49:20
Αφού επανέλαβε τα μέτρα στο πρόγραμμα της ΕΛΑΣ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ο Αλέξης Τσίπρας συνέχισε λέγοντας:
«Έχω εδώ έναν ενδιαφέροντα πίνακα που δείχνει ότι η ακρίβεια δεν ευθύνεται ακριβώς σε εξωγενείς παράγοντες, στον Πούτιν που κάνει πόλεμο ή στον Τραμπ που βομβαρδίζει το Ιράν» και ανέφερε παραδείγματα απόκλισης τιμών προϊόντων στην ΕΕ και την Ελλάδα.
«Μπορεί να δώσει κάποιος μια απάντηση γιατί συμβαίνει αυτό; Ο μέσος ακαθάριστος μισθός στην Ελλάδα είναι 18.000 και στην ΕΕ κοντά στα 40.000. Έχουμε τιμές Παρισίων και Ελβετίας και μισθούς Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Όταν έφυγα από το Μαξίμου ήταν 83% ο μέσος ονομαστικός μισθός στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία και τώρα είναι 17%, θα μας περάσουν σε λίγο.
Από το 2019 59% αύξηση στο γάλα, 60% στο ψωμί, 56% στα αυγά. Στους λογαριασμούς της ΔΕΗ 50%. Αυτή είναι η εικόνα της σύγκρισης της Ελλάδας με την Ευρώπη στην ακρίβεια και η σύγκριση του 2019 με το σήμερα. Είμαστε 8 χρόνια έξω από τα μνημόνια. Αυτό είναι ένα αόρατο μνημόνιο, που πηγαίνει στις τσέπες της αισχροκέρδειας και των καρτέλ».
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«Καμία διερεύνηση και λογοδοσία για τις υποκλοπές με νέα τετραετία Μητσοτάκη»17:39:39
«Είναι απόλυτα σαφές ότι αν θα αποδοθεί δικαιοσύνη θα εξαρτηθεί καλώς ή κακώς από τα αποτελέσματα των επόμενων εκλογών. Αν έχουμε άλλη μία τετραετία Μητσοτάκη, δεν θα υπάρχει καμία διερεύνηση και λογοδοσία. Αυτό είναι κατάντια για τη χώρα και για την παράταξη της ΝΔ.
Η μόνη δέσμευση που μπορώ να καταθέσω είναι ότι μία προοδευτική κυβέρνηση με την ΕΛΑΣ στις θέσεις ευθύνης, θα είναι αυτή που θα αφήσει τη δικαιοσύνη ελεύθερη, προκειμένου να διερευνηθεί το σκάνδαλο και να λογοδοτήσουν οι υπαίτιοι, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται.
Σε μια δημοκρατία, οι πολιτικοί δεν βάζουν άλλους πολιτικούς στη φυλακή. Αυτό είναι δουλειά της δικαιοσύνης. Όμως οι κυβερνήσεις είναι αυτές που έχουν την πολιτική βούληση να αφήσουν τη δικαιοσύνη να κάνει αυτό που πρέπει».
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Ερώτηση του Dnews στον Αλέξη Τσίπρα για τις υποκλοπές17:39:07
«Να εκφράσω τη συμπαράστασή μου και τις ευχές μου για ταχεία ανάρρωση στον ανιψιό του πρωθυπουργού που κατά δήλωσή του έφαγε τη σφαίρα για να γλιτώσει το αφεντικό. Και να ευχηθώ καλά ξεμπερδέματα στο αφεντικό.
Η υπόθεση των υποκλοπών είναι το πιο κρίσιμο θέμα που απασχολεί όσους θέλετε να παίζεται με κανόνες δημοκρατίας το πολιτικό παιχνίδι. Έχουμε ένα στίγμα στη λειτουργία της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του δυτικού κόσμου με παρόμοιο σκάνδαλο δεν θα μπορούσε να μείνει στη θέση του ο πρωθυπουργός. Είτε θα είχε παραιτηθεί, είχε θα είχε καθαιρεθεί από το κόμμα.
Τα έχουμε δει όλα στις υποκλοπές. Η συγκάλυψη έχει πιάσει ταβάνι, το έχουν μηδενίσει το κοντέρ. Είναι στίγμα για την ηγεσία της δικαιοσύνης, όχι των δικαστών, έχουν σταθεί στο ύψος τους».
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Ταμείο νέων γενιών από την πατριωτική εισφορά17:34:18
«Θα δημιουργήσουμε ένα ταμείο νέων γενιών, που θα επενδύει στο μέλλον αυτού του τόπου. Στήριξη της έρευνας, της τεχνολογίας, των σχολείων, των δημόσιων πανεπιστημίων».
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«Εξοργίζομαι που βλέπω να εξεγείρονται πολιτικά στελέχη, δημοσιογράφοι»17:31:55
«Στη χώρα μας θα χαρώ αν δω κάτι αντίστοιχο, αλλά εξοργίζομαι που βλέπω να εξεγείρονται πολιτικά στελέχη, δημοσιογράφοι και να δημιουργούν συζήτηση που δεν έχει βάση.
Εάν εξεγείρονται γιατί φοβούνται ότι μπορεί να καταγράψει την απότομη αλλαγή των περιουσιών βουλευτών της ΝΔ τα τελευταία επτά χρόνια, είναι διαφορετική συζήτηση.
Δεν είμαι σε θέση να μιλήσω με ακρίβεια για την περιουσία του πλουσιότερου 1% στη χώρα μας. Για αυτό πρέπει να γίνει περιουσιολόγιο. Το ζήτημα είναι να δούμε αν μας αφορά να βρούμε έναν τρόπο να εξισορροπήσουμε τη γενικευμένη αδικία που αισθάνεται ο μέσος πολίτης».
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Ερώτηση για την πατριωτική εισφορά που ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ και αν το πρόγραμμα θυμίζει 201517:27:40
«Μιας και ο πρωθυπουργός το έριξε στο ελαφρολαϊκό, να σας θυμίσω το τραγούδι “Μου’ φαγες όλα τα δαχτυλίδια”. Να σοβαρευτούμε, η συζήτηση που ανοίξαμε με θάρρος, είναι στο επίκεντρο στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ.
Στις μέρες μας η συζήτηση παίρνει άλλες διαστάσεις. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι το κεφάλαιο έχει διεθνοποιηθεί και έχει βρει καινούργιους, παγκόσμιους τρόπους να αναπαράγεται, ενώ η φορολογία έχει μείνει σε εθνικό επίπεδο.
Ενώ όταν ανοίγει η συζήτηση στις ΗΠΑ, στη Βρετανία, ή χώρες την ΕΕ, προφανώς υπάρχουν αντιδράσεις από υπερπλούσιους που δεν θέλουν να φορολογούνται, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν κινήσεις πατριωτών εκατομμυριούχων που λένε “φορολογήστε μας”».
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«Δεν είναι καταστροφή οι δεύτερες εκλογές»17:23:44
«Ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης στις προηγούμενες εκλογές προεκλογικά είχε προεξοφλήσει τις δύο κάλπες. Ακόμα και όταν η πρώτη του έδωσε ένα σημαντικό ποσοστό και σχεδόν αυτοδυναμία, δεν συζήτησε καν τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης και πήγε σε δεύτερες εκλογές. Δεν είναι καταστροφή, εάν υπάρξουν- δεν είναι στόχος μας- δεν θα είναι καταστροφή, αντιθέτως θα εκφραστεί πιο καθαρά ίσως και με μεγαλύτερη περισυλλογή η βούληση για το ποιος θέλουμε να κυβερνήσει τη χώρα».
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Ερώτηση για το τι θα κάνει εάν πάρει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης17:23:16
«Έχει πολύ μεγάλη σημασία εάν θα είναι η πρώτη, η δεύτερη ή η τρίτη εντολή. Η ΕΛΑΣ δημιουργήθηκε για να καλύψει ένα πολύ μεγάλο κενό στο πολιτικό σύστημα, που έτεινε να είναι σχεδόν μονοπολικό. Δεν υπήρχε διακριτός εναλλακτικός πόλος στο κυβερνών κόμμα.
Λόγος ύπαρξής μας είναι να ανασυγκροτήσουμε τη δημοκρατική παράταξη και να διεκδικήσουμε τη νίκη. Εάν έχουμε την πρώτη εντολή, θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα δημιουργίας κυβέρνησης, στο πλαίσιο προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Εάν υπάρξει αυτή η δυνατότητα θα έχουμε κυβέρνηση, εάν δεν υπάρξει, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Δεν αποτελεί και καμία καταστροφή».
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«Ο Μητσοτάκης ο τελευταίος που μπορεί να μου δίνει συμβουλές»17:19:20
«Το δικό μου οικονομικό επιτελείο έχει πρόσωπα που δεν είναι χθεσινά, τα έφεραν βόλτα σε πολύ δύσκολες στιγμές για τη χώρα. Δεν είναι καπετάνιοι του γλυκού νερού, έχουν θαλασσοδαρθεί σε τρικυμίες και μαζί βγάλαμε τη χώρα από την αναξιοπιστία που την οδήγησαν οι πολιτικές του κυβερνώντος κόμματος. Ο τελευταίος που μπορεί να δίνει συμβουλές δημοσιονομικής σταθερότητας σε εμένα είναι ο κ. Μητσοτάκης γιατί ανέλαβε ένα κόμμα με χρέη 200 εκατ. ευρώ και το έχει πάει πάνω από 600. Δεν θα μας κουνάνε το δάχτυλο για το τι είναι νοικοκυρεμένη δημοσιονομική πολιτική».
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«Αποτέλεσμα φαντασίας και μοχθηρής στρατηγικής»17:18:49
«Στα πλαίσια του δημοσιονομικού χώρου των 7,5 δισεκατομμυρίων καταθέσαμε τις προτάσεις μας. Τα υπόλοιπα είναι αποτέλεσμα φαντασίας και μοχθηρής στρατηγικής. Είδα αναρτήσεις υπουργών που θα γέλαγαν αν τις διάβαζαν πρωτοετείς φοιτητές. Δεν είναι αδαείς, το κάνουν επίτηδες γιατί έχουν στρατηγική να δημιουργήσουν στους πολίτες εικόνα ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος στο υφιστάμενο πλαίσιο.
Τη δεύτερη ημέρα όμως, ανακοινώσαμε ότι θα καταθέσουμε το πρόγραμμά μας στο εθνικό δημοσιονομικό συμβούλιο και άλλαξε το τροπάρι. Είμαστε θύματα μιας παιδαριώδους πολιτικής.
Καταθέσαμε πλαίσιο που αλλάζει την πορεία της χώρας και το καταθέσαμε μέσα στα δημοσιονομικά πλαίσια και τους περιορισμούς. Αριστερή πολιτική δεν είναι να αγνοείς τους περιορισμούς αλλά να εξαντλείς κάθε πιθανότητα στα όρια και να τα διευρύνεις».
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Για την κοστολόγηση των μέτρων της ΕΛΑΣ από την κυβέρνηση η δεύτερη ερώτηση17:14:23
«Πριν κατέβω από το βήμα, προπαγανδιστικός μηχανισμός της κυβέρνησης είχε ετοιμάσει την κριτική. Η απόπειρα κοστολόγησης, 13 δισ. κατ’ έτος, ήταν ένας πίνακας ζωγραφικής, έτοιμος από πριν, σουρεαλιστικού περιεχομένου.
Η τάση υπερκοστολόγησης υποβαθμίζει τον πολιτικό διάλογο και δημιουργεί συνθήκες τοξικότητας».
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«Ο πρωθυπουργός δεν είχε τίποτα να πει για το όραμά του για αυτή τη χώρα»17:11:17
«Για πρώτη φορά είδα έναν πρωθυπουργό να εκφωνεί μέτρα και να εξηγεί τι σημαίνουν για κάθε πολίτη που ευνοούν ξεχωριστά. Δεν θέλω να υποτιμήσω τις παροχές, κάθε ευρώ είναι πολύ σημαντικό. Αλλά ο πρωθυπουργός δεν είχε τίποτα να πει για το όραμά του για αυτή τη χώρα, παρά εμφανίστηκε ως σωτήρας των συνεπειών της δικής του πολιτικής».
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«Η πιο Αριστερή, ουσιαστική, τεκμηριωμένη ομιλία μου στη ΔΕΘ»17:10:32
«Είχα την εντύπωση ότι βασική κριτική είναι ότι τίναξα την μπάνκα στον αέρα και όχι ότι εκφώνησα ένα κεντρώο σχέδιο. Αν δεν κάνω λάθος είναι η 14η φορά μου στη ΔΕΘ. Αυτή η ομιλία ήταν η πιο αριστερή, ουσιαστική, τεκμηριωμένη ομιλία που έχω εκφωνήσει ποτέ στο πλαίσιο της ΔΕΘ.
Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία εάν κρίνεται αριστερό ή κεντρώο ένα πρόγραμμα, αλλά εάν μπορεί να πάει μπροστά τη χώρα. Αυτό δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν, αλλά χρειάζεται αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Εκφώνησα το όραμά μας σε βάθος 10ετίας και εξήγησα πώς θα θεμελιωθεί στην τετραετία που έρχεται.
Αριστερό δεν είναι αυτό που διαχειρίζεται καλύτερα τη φτώχεια αλλά μια πολιτική που παράγει πλούτο και τον διανέμει δικαιότερα σε όλους».
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Ανοίγει τα «χαρτιά» του από τη ΔΕΘ16:59:32
Έχουν περάσει τέσσερα ολόκληρα χρόνια από την τελευταία φορά που ο Αλέξης Τσίπρας επισκέφτηκε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τότε. Επίσης, έχουν συμπληρωθεί τρεις μήνες από τότε που ίδρυσε την ΕΛΑΣ. Σε αυτό το διάστημα που μεσολάβησε από τον περασμένο Μάιο μέχρι και σήμερα, έχει δώσει ελάχιστες συνεντεύξεις.
Σήμερα, θα βρεθεί ενώπιον των πολιτικών συντακτών που θα έχουν πάρα πολλά να τον ρωτήσουν. Επομένως, είναι λογικό η σημερινή συνάντηση να συγκεντρώσει τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς ο κ. Τσίπρας έχει δηλώσει ότι η Συμπαράταξη ιδρύθηκε για να νικήσει στις εκλογές και ο ίδιος επέστρεψε για να κυβερνήσει ξανά τη χώρα.
Εκ των πραγμάτων, δηλαδή, ο πρώην πρωθυπουργός θα ανοίξει τα «χαρτιά» του. Ένα από τα ζητήματα που θα τεθούν, είναι η απάντηση στα όσα είπε για εκείνον στην ίδια αίθουσα, πριν από λίγες ημέρες στην ίδια αίθουσα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προφανώς και η κριτική που θα ασκήσει ο ίδιος στον πρωθυπουργό, για μια σειρά από ζητήματα όπως είναι τα σκάνδαλα, η διαφθορά, η ακρίβεια και τα εθνικά θέματα.
Διαβάστε αναλυτικά ΕΔΩ το ρεπορτάζ του Αντώνη Γκιόκα.
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«Μόνος μου αντίπαλος ο Μητσοτάκης»16:52:00
Με τη συνέντευξή του στη ΔΕΘ, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να είναι κατηγορηματικός: «Μόνος μου αντίπαλος είναι ο Μητσοτάκης, δεν πρόκειται να αντιπαρατεθώ με το ΠΑΣΟΚ».
Ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ δεν έχει κανέναν λόγο να πέσει στην παγίδα του Νίκου Ανδρουλάκη και να συγκρούεται με το ΠΑΣΟΚ.
Διαβάστε περισσότερα στον «Πληροφοριοδότη», ΕΔΩ.
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