Ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ: Live η συνέντευξη Τύπου

«Το τοξικό κλίμα δεν είναι καλό, όμως αυτός που σέρνει τον χορό της τοξικότητας είναι ο πρωθυπουργός και ο επικοινωνιακός μηχανισμός του. Εγώ κατηγορούμαι εδώ και 12-13 χρόνια για μια ΔΕΘ, πριν αναλάβω πρωθυπουργός, που είπα ότι θα συγκρουστώ με την τρόικα και αν τα καταφέρω θα έχεις αυτά. Όλοι γνωρίζουν ότι δεν τα κατάφερα, συμβιβάστηκα. Υπήρξε μια συμφωνία επώδυνη, αλλά έδωσε έξοδο. Όταν την έκανα, πήγα σε κάλπες.

Ο κ. Μητσοτάκης προεκλογικά έλεγε ότι έχουμε τέταρτο μνημόνιο. Στην ΔΕΘ δεσμευόταν για ΦΠΑ 11-22%, για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Τα ξεχάσαμε; Άρα το ποιος εξαπατά κατ’ εξακολούθηση και ποιος εξαπάτησε, θα ήθελα να την ξανακάνουμε τη συζήτηση κάποια στιγμή. Έχει κάνει κεντρικό θέμα το μετρό της Θεσσαλονίκης. Το πήραμε στο 30% και το πήγαμε στο 80% σε περίοδο κρίσης.

Η τοξική αντιπαράθεση θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει, η αντιπαράθεση να αποκτήσει επιχειρήματα και ουσία. Όχι να εξαγγέλλουμε μέτρα 7 δισ. και να λένε 13 δισεκατομμύρια. Και κυρίως, θα πρέπει να αφήσουμε έξω από επικοινωνιακά παιχνίδια τα εθνικά θέματα. Δεν μπορεί να έχουμε δύο κορυφαίους υπουργούς, εκ του ΠΑΣΟΚ και οι δύο και ο ένας να λέει δεν υπάρχει καμία κρίση επί του πεδίου και ο άλλος ούτε λίγο ούτε πολύ ότι αν δεν εκλεγεί ο κ. Μητσοτάκης θα έχουμε πόλεμο, περίπου, να κινδυνολογεί».