Χαμηλότερο ποσοστό παρουσίασε μόνο η Κύπρος, με 3,5 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους, ενώ αμέσως μετά την Ελλάδα ακολούθησε η Μάλτα με 5,5 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους.

Ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα χαμηλότερα ποσοστά θανάτων από αυτοκτονία βρίσκεται η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Eurostat. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Eurostat στην Ελλάδα καταγράφηκαν 4,3 θάνατοι από αυτοκτονία ανά 100.000 κατοίκους, επίδοση που ήταν η δεύτερη χαμηλότερη μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Χαμηλότερο ποσοστό παρουσίασε μόνο η Κύπρος, με 3,5 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους, ενώ αμέσως μετά την Ελλάδα ακολούθησε η Μάλτα με 5,5 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους. Η εικόνα διαφοροποιείται αισθητά στις χώρες με τους υψηλότερους δείκτες. Στη Λιθουανία καταγράφηκαν 18,8 θάνατοι ανά 100.000 κατοίκους, δηλαδή ποσοστό υπερτετραπλάσιο από εκείνο της Ελλάδας.

Ακολούθησαν η Σλοβενία με 16,4 και η Ουγγαρία με 16,1 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους. Τα ευρωπαϊκά δεδομένα αναδεικνύουν παράλληλα τη σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ακαθάριστος δείκτης θνησιμότητας από αυτοκτονία στους άνδρες ανήλθε σε 16,9 θανάτους ανά 100.000 άνδρες, ενώ στις γυναίκες περιορίστηκε στους 5 θανάτους ανά 100.000.

Οι άνδρες αντιπροσώπευαν το 76,4% του συνόλου των θανάτων από αυτοκτονία στην ΕΕ. Το ποσοστό τους κυμαινόταν από 70,2% στην Ολλανδία έως 90,3% στη Μάλτα.

Τα στοιχεία δείχνουν ακόμη ότι η συχνότητα των θανάτων από αυτοκτονία αυξάνεται στις μεγαλύτερες ηλικίες. Ο σχετικός δείκτης ήταν μόλις 0,2 θάνατοι ανά 100.000 άτομα στις ηλικίες κάτω των 15 ετών, ενώ έφθανε τους 17,3 θανάτους ανά 100.000 στους ανθρώπους ηλικίας 65 ετών και άνω. Οι άνδρες εμφάνιζαν υψηλότερους δείκτες σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, με εξαίρεση τα παιδιά κάτω των 15 ετών, όπου οι δείκτες για αγόρια και κορίτσια ήταν παρόμοιοι. Τα στοιχεία αφορούν το 2023 και προέρχονται από τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τους θανάτους λόγω εκούσιου αυτοτραυματισμού.