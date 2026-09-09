Oι ανθρωπολόγοι θα αναζητήσουν τυχόν κακώσεις ή άλλα ευρήματα που θα μπορούσαν να δώσουν απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου.

Νέα δεδομένα προσθέτει στην έρευνα για τα ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκαν στην Αλεπότρυπα της Κυψέλης η κατάσταση της σακούλας μέσα στην οποία βρέθηκαν. Το γεγονός ότι πρόκειται για σχετικά καινούργια μπλε σακούλα, χωρίς εμφανή σημάδια μακράς έκθεσης στον ήλιο και στις καιρικές συνθήκες, οδηγεί τις Αρχές να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο τα οστά να μεταφέρθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο σχετικά πρόσφατα. Το μακάβριο εύρημα αποκαλύφθηκε τυχαία όταν ένας προπονητής ποδοσφαίρου αναζητούσε μια μπάλα που είχε καταλήξει σε δύσβατο σημείο έξω από το γήπεδο της Αλεπότρυπας. Εκεί αντίκρισε τη σακούλα, από την οποία προεξείχαν ανθρώπινα οστά, και ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές. Τα οστά μαρτυρούν πως έχουν περάσει περισσότεροι από έξι μήνες από τον θάνατο. Οι ανθρωπολόγοι θα αναζητήσουν πάνω στα οστά τυχόν κακώσεις ή άλλα ευρήματα που θα μπορούσαν να δώσουν πληροφορίες για τις συνθήκες και τον τρόπο του θανάτου.

Η σακούλα στο επίκεντρο της έρευνας

Η σακούλα φέρεται να βρίσκεται σε σχετικά καλή κατάσταση και δεν παρουσιάζει τις αλλοιώσεις που θα ανέμενε κανείς από μακρά έκθεση στον ήλιο και τις καιρικές συνθήκες. Το στοιχείο αυτό δεν αποδεικνύει από μόνο του τον χρόνο μεταφοράς, ωστόσο ενισχύει το σενάριο ότι η τοποθέτηση στο συγκεκριμένο σημείο μπορεί να έγινε σε μεταγενέστερο χρόνο. Εφόσον επιβεβαιωθεί από τις εργαστηριακές και αστυνομικές έρευνες ότι τα οστά μεταφέρθηκαν πρόσφατα, το ενδιαφέρον των Αρχών θα στραφεί στο ποιος τα μετέφερε και πότε.

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Ψάχνουν κάμερες και ίχνη

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπάρχουν κάμερες στην ευρύτερη περιοχή που θα μπορούσαν να έχουν καταγράψει την κίνηση κάποιου προσώπου ή οχήματος προς το εγκαταλελειμμένο σημείο. Αποτυπώματα, γενετικό υλικό ή άλλα ίχνη στη σακούλα θα μπορούσαν να δώσουν στις Αρχές ένα πρώτο στοιχείο για το πρόσωπο που την άφησε εκεί.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές επιχειρούν να δώσουν ταυτότητα στα οστά. Για τον λόγο αυτό αναμένεται να εξεταστούν υποθέσεις εξαφανισμένων προσώπων, προκειμένου τα ανθρωπολογικά και γενετικά στοιχεία να συγκριθούν με τα διαθέσιμα δεδομένα. Οι εξετάσεις από ανθρωπολόγο και τα εγκληματολογικά εργαστήρια αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για το φύλο, την ηλικία και άλλα χαρακτηριστικά του ανθρώπου στον οποίο ανήκουν τα οστά, ενώ το DNA μπορεί να αποτελέσει το «κλειδί» για την ταυτοποίησή του. Το βασικό ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί πρώτα σε ποιον ανήκουν και στη συνέχεια να αναζητηθούν απαντήσεις για τον χρόνο και τις συνθήκες του θανάτου.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι τα οστά να μην συνδέονται με εγκληματική ενέργεια, αλλά να προέρχονται από παλαιότερη ιατρική ή εκπαιδευτική χρήση. Δεν αποκλείεται, δηλαδή, να πρόκειται για οστά που είχαν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για εκπαιδευτικούς σκοπούς και στη συνέχεια απορρίφθηκαν.

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